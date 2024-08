Planta din România care e o mină de aur și îți poate aduce profit de 20 de mii de euro. E 100 de lei kg și n-ajungi la piață cu așa ceva. Se vinde pe loc

Ideea de afacere care te poate îmbogăți rapid. Este vorba despre o cultură agricolă foarte profitabilă la momentul actual. Planta este la mare căutare și se vinde și cu 100 de lei kilogramul.

Planta care îți poate aduce profit de zeci de mii de euro

Un singur hectar cu castravete amar îți poate aduce un profit de 250.000 de euro/an. Asta înseamnă de 200 de ori mai mult decât un hectar de grâu. În plus, . Nu este deloc pretențioasă și este completa adaptată solului si climei din România.

Mai mult decât atât, are și avantaje pentru sănătate, deoarece este bogată în insulină și poate fi utilizată ca remediu natural pentru . Fructul exotic nu este de mulți ani pe piața din țara noastră, dar a câștigat rapid avânt.

Iar când vine vorba de veniturile pe care le aduce, nu sunt deloc de neglijat. Un singur castravete amar, de 50 de grame, costă cinci lei. Astfel, un kilogram poate ajunge la 100 de lei. Și nici măcar nu ai nevoie de un teren foarte mare.

În salate și supe, poate fi folosit atât fructul, cât și frunzele și tulpina și poate fi cultivată atât în câmp deschis, cât și în solar sau chiar pe balcon. O singură plantă produce până la 20 de castraveți, care au 50 si 300 de grame.

„Am decis sa plantez castraveti amari dupa ce sotul a fost diagnosticat cu diabet, in urma cu doi ani. I-a fost descoperita atunci o glicemie uriasa – 320. Aflasem de aceasta planta de la cineva care urma cura cu castravete amar si ne spunea ca asa isi tine glicemia sub control, doar consumand zilnic acesti castraveti si, desigur, cu o alimentatie sanatoasa, fara excese. Dupa patru luni de consumat zilnic castraveti amari proaspeti, glicemia sotului a scazut de la 320 la 160, fara niciun medicament”, a declarat o româncă, conform c

Cum se cultivă castravetele amar

Pentru a se dezvolta, castravetele amar are nevoie de 20-23 de grade Celsius, iar cultura este în pericol atunci când este mai frig de 3-4 grade Celsius. În plus, e nevoie de un sistem de irigare prin picurare, pentru a primi suficientă apă.

Primele fructe tinere apar între 1-3 luni, iar cele mature au nevoie de până la 4 luni. Răsadurile se plantează primăvara și este bine ca solul să fie îmbogățit cu gunoi de grajd. Semințele se plantează la o adâncime de 1,5 centimetri în ghivece.

Castravetele amar se confrunte cu aceleași boli ca și alte plante: făinare, bacterioză, putregai alb, afide. Fructele acestei plante se recoltează în 8-10 zile de la apariție, altfel gustul amar dispare. Culesul roadelor sporește fructificare, notează