Planta din România care l-a îmbogățit pe Gabi. E mereu primul la recoltat și vinde pe bani frumoși

Planta din România cu care un român din Teleorman a dat lovitura. Este primul care o recoltează și spune că îi aduce un profit frumos anual. Are sute de hectare de cultură de care se ocupă împreună cu familia.

Planta din România cu care un român a dat lovitura

Gabriel Mațoi conduce o fermă în județul Teleorman, iar combinele deținute de acesta deja sunt pe câmp. Românul cultivă orzoaică, prima intrată la seceriș și are o producție medie de 7,3 tone la hectar după doar două zile de lucru.

ADVERTISEMENT

Fermierul recunoaște că este mulțumit și afirmă că la orzoaica de toamnă alege mereu un soi precoce, ceea ce îl constrânge să fie primul care iese la secerat din zona sa.

Familia lui Gabi Mațoi deține 750 de hectare de hectare de cultură mare. Dintre acestea, în 2024, 100 au fost cultivate cu orzoaică de toamnă din soiul Calypso de la Limgrain. Acesta este un soi recomandat pentru toate zonele de cultură ale orzului.

ADVERTISEMENT

Planta este una de talie înaltă. Are o toleranță foarte mare la cădere și cu o coacere mai rapidă. Astfel că, secerișul este deja în toi și în curând Gabriel Mațoi va termina de recoltat planta.

„La acest moment cultura are o umiditate de 13 – 13,2, cu masa hectolitrică de 64, iar ca producție, din ce am recoltat până acum, am avut o medie de 7,3 tone la hectar. Eu sunt mulțumit ținând cont de faptul că nu s-a investit prea mult în el, eu mă declar mulțumit.

ADVERTISEMENT

Am semănat, am aplicat 200 și ceva de kg de uree în vegetație, undeva în februarie, un erbicid, un insecticid și un fungicid, adică un singur tratament, mai pe înțelesul fermierilor”, a spus fermierul care a dat lovitura cu orzoaica, pentru

Deja a fost contractată o parte din producție

Gabi Mațoi a dezvăluit că pentru o parte din producție, a și încheiat contracte. De asemenea, partea rămasă din orzoaica cultivată va rămâne în fermă, urmând să o vândă

ADVERTISEMENT

Astfel, 450 de tone le va da cu 0,70 de bani/ kilogramul. Dar la cele 100 de hectare cultivat3, preconizează că va avea o producție de 700 de tone. Spațiul de stocare de care dispune la fermă este de 2.2000 de tone, prin urmare, are unde păstra restul de orzoaică.

În plus, în prezent are în lucru și două silozuri de 1000 de tone. Fermierul a adăugat că este mulțumit de afacerea pe care a preluat-o de la tatăl său și pe care o va extinde cu ajutorul fondurilor europene.