Planta inedită care fost cultivată cu succes în România. Are un fruct mai dulce și mai gustos decât alunele de pământ, iar producția poate ajunge până la 22 de tone la hectar

O plantă inedită se cultivă cu succes în România. Agricultorii care o au în producția lor sunt foarte încântați de evoluția ei. Ei susțin că are un fruct mai dulce și mai gustos decât alunele de pământ, iar producția poate ajunge până la 22 de tone la hectar.

Ce plantă inedită se cultivă cu succes la noi în țară

Cercetătorii de la Banca de Resurse Genetice și Vegetale (BRGV) din Buzău fac un experiment cu un nou soi de migdale de pământ pentru a vedea dacă planta poate fi aclimatizată. Nu se înrudesc cu migdalele cunoscute și se pot confunda cu alunele de pământ.

Scopul cercetărilor este acela de a afla dacă , luând în calcul capacitatea sa de producție și potențialul de regenerare a solurilor degradate. În termeni științifici, planta se mai numește și Cyperus esculentus.

”Vorbim de o specie nouă aclimatizată la BRGV, o plantă anuală sau perenă, care poate fi cultivată cu succes. Nu s-au depistat boli sau dăunători care să afecteze cultura, poate fi cultivată în sistem ecologic.

Migdalele de pământ se consumă şi sunt asemănătoare alunelor de pământ, cu precizarea că sunt mult mai dulci şi mai gustoase. Se spală şi pot fi consumate ca atare sau în diverse preparate.

Soiul se cultivă primăvara devreme, iar recoltarea are loc în toamnă. Se înmulţeşte pe cale vegetativă, cu aceste fructe de sol şi nu produce seminţe”, a explicat pentru directorul BRGV, Costel Vînătoru.

Migdalele de pământ, testate de experți

Cercetătorii mai precizează și că migdalele de pământ se pot dezvolta în așa fel încât să se obțină o producție foarte mare, de peste 22 de tone la hectar. și poate face față și valorilor termice foarte scăzute.

Migdalele de pămât contribuie și la fertilizarea solului, iar de ele nu prea se apropie insectele dăunătoare culturilor. Între timp, pentru a observa și mai bine evoluția plantei s-a cultivat un soi și în Parcul Crâng din municipiul Buzău.

”Am plantat şi în parc. Am vrut să vedem dacă acestea s-ar păstra bine natural, dacă are această capacitate şi de ce nu, peste câţiva ani să devină o plantă endemică, să se regenereze natural. Cred că această plantă are capacitatea ca în timp să poată înnobila anumite terenuri degradate.

Este, prin urmare, o plantă care poate fixa bine solul, dar şi o plantă comestibilă. Cred că poate fi extinsă cu succes, nu este o plantă invazivă, agresivă. Continuăm studiile, rezistă la secetă, la temperaturi extreme, dar şi la temperaturi scăzute, am observat că bruma din toamnă nu le afectează”, a mai precizat directorul BRGV.