Planta minune care ține păianjenii departe de casă. Oamenii îi adoră aroma, insectele fug de ea

Planta minune care ține păianjenii departe de casă, indiferent de sezon. Oamenii îi adoră aroma, iar insectele fug de ea. Te vei îndrăgosti iremediabil de această floare care are nevoie de multă lumină pentru a înflori.

Floarea care păstrează la distanță păianjenii nu se regăsește foarte des în locuințele oamenilor, însă de acum înainte nu vei mai sta pe gânduri și vei achiziționa una. Are un miros plăcut și puternic care ține la distanță insectele.

Mai exact, este vorba de o care are nevoie, în medie, de circa 6 ore de lumină în fiecare zi. Tufișul decorativ de lămâi este de mare ajutor în lupta cu arahnidele care lasă în urma lor foarte multe pânze inestetice.

Dacă păianjenii sunt ”oaspeți” într-o anumită cameră, atunci trebuie să pui ghiveciul cu floarea doar în acea încăpere. În cazul în care musafirii nepoftiți se găsesc în mai multe spații din casă e nevoie de mai multe plante pentru a fi eficiente.

Lămâia este un citric foarte folosit în bucătărie datorită vitaminelor pe care le conține: C, P și grupul de vitamine B. În plus, are calități dezinfectante și poate elimina ciupercile si bacteriile, parfumul său fiind utilizat inclusiv în parfumuri și produse cosmetice.

Cum se îngrijește un lămâi de casă

Lămâiul este o plantă pretențioasă legat de lumină, apă și căldură. Are nevoie constantă de soare, de aceea nu trebuie să coboare niciodată sub 20 de grade Celsius temperatura din locuință atât ziua, cât și noaptea.

Atunci când planta este în repaus și metabolismul său încetinește condițiile se schimbă și temperatura din casă poate fi mai mică. Floarea înflorește, se hrănește și face fructe datorită unei ciuperci care se află în jurul rădăcinilor sale.

Potrivit , este vorba de o rețea fină de hife care nu trebuie distrusă. Lămâiul nu are nevoie de un alt pământ atunci când i se schimbă ghivechiul. Cel din preajma rădăcinilor nu trebuie înlocuit total.

De asemenea, pentru a face planta trebuie udată cu apă fără clor și calcar. Pentru a menține o umiditate mai ridicată e indicat să țineți ghiveciul cu lămâi pe o tavă cu bile de argilă în care se află apă. În plus, se pulverizează frunzele.