Planta miraculoasă peste care mulți români calcă și o consideră buruiană. Are beneficii uimitoare și poate ajuta la tratarea a numeroase boli

Planta miraculoasă pe care mulți români o calcă în picioare. În ciuda faptului că are o mulțime de beneficii pentru organism, este considerată o simplă buruiană.

Planta pe care românii o calcă în picioare, fără să știe că este un adevărat remediu natural

Încă din cele mai vechi timpuri, omul a găsit rezolvarea multor probleme de sănătate în natură. Unele plante sunt de-a dreptul miraculoase și vindecă chiar și boli grave. O astfel de plantă se află și la noi în țară, însă, puțini români îi cunosc proprietățile.

ADVERTISEMENT

Portulaca Oleracea sau, așa cum o știu românii, drept este o adevărată comoară verde. Nu este deloc pretențioasă, crește fără probleme în gospodăriile românilor, însă, mulți încearcă să scape de ea.

În România, iarba porcului nu este deloc apreciată la adevărată ei valoare. Este folosită pe post de hrană pentru animale, iar românii care îi cunosc beneficiile reale pot fi numărați pe degetele de la o mână.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru , dr. ing. Costel Vânătoru, cercetător științific la Stațiunea de la Buzău a vorbit despre beneficiile acestei plante. În timp ce la noi grașita este privită ca o simplă buruiană, în străinătate, aceasta este o plantă foarte scumpă.

În Australia, Grecia sau Cipru, iarba porcului este pusă la loc de cinste

Dr. ing. Costel Vânătoru susține că și poate concura cu succes cu peștele la acest capitol. În plus, fiind o plantă fără tratamente chimice, aceasta poate fi folosită ca un remediu medicinal natural.

ADVERTISEMENT

”În afara faptului că la noi poate fi recoltată din flora spontană, ea nu are tratamente chimice, nu are boli, nu are dăunători. Vorbim de o plantă valoroasă care e la concurenţă cu peştele în ceea ce priveşte conţinutul de Omega 3. Este foarte bună pentru ficat.”, a spus dr. ing. Costel Vânătoru pentru sursa menționată.

Iarba porcului este foarte apreciată și foarte scumpă peste hotare. În Cipru, de exemplu, iarba porcului este pusă la murat și este consumată pe timpul iernii, datorită beneficiilor sale extraordinare pentru organism.

ADVERTISEMENT

Din păcate, românii nu sunt deloc familiarizați cu folosirea acestei plante în scopuri medicinale. Grașița este privită ca o buruiană, însă, are o conținut ridicat de vitamina C și poate fi consumată sub diverse forme.

”Nu are un gust rău, însă oamenii sunt reticenţi faţă de ea pentru că o văd ca o buruiană şi mai ales că a căpătat această denumire populară de iarba porcului. Au reţinere deocamdată, dar dacă trec de această barieră, au curaj să guste câteva frunze, îşi dau seama că au în faţă o plantă deosebită.”, a mai spus cercetătorul.