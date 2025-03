Planta pe care e bine să o mănânci primăvara. E bogată în fier, însă mulți români o evită

Specialiștii spun că e bine să mănânci primăvara cât mai multe fructe și legume. Le găsești deja pe mare parte dintre ele în piețe, ori le poți cultiva în grădină. Care sunt însă cele mai sănătoase?

Ce beneficii au urzicile

, antioxidanți, dar și alte minerale esențiale pentru buna funcționare a organismului. Și din fericire chiar avem de unde alege, de la legume verzi, până la legume roșii.

Totuși, vedeta primăverii este chiar urzica. Aceasta este planta pe care e bine să o mănânci primăvara. Mulți români se feresc de ea, pentru că nu știu cum se prepară. Adevărul este însă că beneficiile ei nu pot fi trecute cu vederea.

Urzica este apreciată inclusiv în medicina alternativă pentru proprietățile sale. Este bogată în calciu, fier, dar și vitaminele B. Astfel, consumând-o în această perioadă te va ajuta la menținerea oaselor sănătoase și va avea grijă de pielea ta.

din plin și ajută la absorbția fierului, întărind sistemul imunitar. Și dacă ții dietă în această perioadă poți consuma urzică, pentru că are foarte puține calorii. Cum se prepară însă?

Ce legume e bine să mănânci primăvara

Nu trebuie decât să scalzi frunzele, astfel încât efectul înțepător să dispară. Mai departe, poți prepara de la omletă de urzici, până la supe, dar și alte garnituri. Drept urmare, poate fi inclusă foarte ușor în dieta oricui.

Ce alte legume e bine să mănânci primăvara? Spanacul are la rândul său beneficii uimitoare pentru organism. E bogat în magneziu, fier și conține și vitaminele K, A și C. Totodată, studiile au demonstrat că are un efect benefic asupra tensiunii arteriale și susține sănătatea oaselor.

Spre deosebire de urzică, spanacul poate fi consumat rapid, crud. Poate fi adăugat în salate, dar și în supe ori alte preparate, după preferințe. Iar o altă alternativă în această perioadă, la fel de sănătoasă, este ridichea.

Leguma e bogată în potasiu, dar și în vitaminele B. Totodată, conține fibre care fac bine la digestie. Completează perfect o salată ușoară de primăvară și de asemenea, are un gust cât se poate de plăcut și de răcoros.