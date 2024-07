Planta pe care o vezi peste tot în Grecia are efecte benefice. Te poate scăpa de o problemă supărătoare

Planta pe care o vezi peste tot în Grecia are . Te poate scăpa de o problemă supărătoare. Floarea perenă înflorește de primăvara până la finalul verii, este agățătoare, cu culori diverse și ornamentală.

Planta care apare la fiecare pas în Grecia și care are proprietăți importante. Ajută oamenii să elimine o neplăcere serioasă

Planta care apare la fiecare pas în Grecia și care are proprietăți importante. Ajută oamenii să elimine o neplăcere serioasă. Specialiștii spun că are efecte medicinale, pe lângă faptul că are o frumusețe incredibilă.

ADVERTISEMENT

Experții sunt de părere că ameliorează tusea uscată. Mai exact, este vorba de floarea de hârtie care are proprietăți vindecătoare pentru că are în compoziția sa compuși bioactivi, printre care se numără antocianine și flavonoide.

Aceste substanțe au acţiune antiinflamatoare. Doctorii transmit că inflamarea căilor respiratorii duce la tusea uscată, însă compușii din plantă pot ajuta la reducerea inflamației, care la rândul său calmează iritația și astfel scade intensitatea tusei.

ADVERTISEMENT

De asemenea, infuzia de floare de hârtie reprezintă o sursă bună de vitamina C, fibre și antioxidanți. Mai mult decât atât, floarea care poate fi admirată în Grecia ajută la ameliorarea durerilor de gât și a problemelor respiratorii.

Taninurile și saponinele au proprietăți expectorante care sunt bune la fluidizarea secrețiilor mucoase. În plus, acestea au rolul de a facilita eliminarea lor. Flavonoidele pot contribui și la acțiunea expectorantă, relaxând mușchii netezi ai căilor respiratorii.

ADVERTISEMENT

Floarea de hârtie, descoperită de un explorator francez

Turiștii care călătoresc în insulele grecești descoperă adesea floarea de hârtie, care are denumirea științifică Bougainvillea. Originile sale sunt trasate în America de Sud, unde a fost descoperită de exploratorul francez Louis Antoine de Bougainville.

Floarea i-a ieșit în cale în timpul unei expediții în jurul lumii, care s-a desfășurat în anul 1768. Exploratorul a ajuns în atenția lumii cu această care are un aspect izbitor și o rezistență remarcabilă.

ADVERTISEMENT

Mai târziu, a fost adoptată și aclimatizată în numeroase regiuni tropicale și subtropicale ale globului. Floarea a fost inclusă în familia Nyctaginaceae, planta reușind să se adapteze perfect la diverse condiții de mediu.

Se distinge prin dimensiunile impresionante, dezvoltându-se atât în înălțime, cât și în lățime. Floarea de hârtie are ramificații lungi și spinoase care necesită sprijin din partea îngrijitorilor pentru a se extinde corespunzător.

Are flori mici, albe, adesea ascunse de bracteele viu colorate, care sunt cele care atrag privirile oamenilor. Acestea dau strălucirea plantei. Floarea de hârtie poate fi roșie, portocalie, violet, roz sau galbenă. Florile propriu-zise sunt lipsite de parfum.