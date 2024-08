Planta pe care Teodora Stoica o mănâncă în fiecare zi. Are mai mult fier decât spanacul, e plină de vitamina C și calciu, se vinde foarte ieftin în supermarketuri, costă sub 2 lei

Planta pe care Teodora Stoica o mănâncă în fiecare zi. decât spanacul, e plină de vitamina C și calciu, se vinde foarte ieftin în supermarketuri, costă sub 2 lei. Nutriționiștii o recomandă tuturor oamenilor.

Planta pe care Teodora Stoica o consumă zilnic. Conține fier, vitamina C și calciu și are un preț mai mic de 2 lei în magazinele din România. În unele supermarketuri poate avea un cost extrem de mic, de doar 1,39 de lei.

Fiica lui Mihai Stoica a dezvăluit care este produsul care nu lipsește din alimentația sa, care este una echilibrată și foarte sănătoasă. Tânăra a adoptat acest stil după ce a aflat că suferă de cancer, boală care i-a schimbat complet viața.

Așa se face că în fiecare zi mănâncă pătrunjel, pe care îl adaugă în preparate culinare savuroase și delicioase pe care le face singură în propria bucătărie. Frumoasa șatenă, care este nutriționist certificat, are o dietă de la care nu se abate.

„Consum zilnic avocado, pătrunjel, lămâie, de fapt asta e o salată ce zic acum, o salată pe care o mănânc în fiecare zi. Pătrunjelul cu lămâia pentru vitamina C, pătrunjelul are multă vitamina C, avocado pentru grăsimi sănătoase.

Mai mănânc ouă de țară. N-am mâncat o perioadă, dar acum mi-am dat seama că are nevoie și de proteină corpul și uneori e OK și proteina animală”, a mărturisit Teodora Stoica în emisiunea Health Talks, de la .

Mai mult, tânăra consumă în fiecare săptămână pește, însă nu același tip de fiecare dată. Fata lui Mihai Stoica mănâncă somon sălbatic, doradă sălbatică și biban sălbatic pe care îl cumpără dintr-o pescărie situată în Piața Domenii.

Care sunt beneficiile pătrunjelului consumat de Teodora Stoica

Pătrunjelul consumat zilnic de Teodora Stoica are foarte multe beneficii pentru organism. Specialiștii recomandă această pentru că are mai mult fier decât spanacul și mai multă vitamina C decât citricele.

Aceste două substanțe sunt ideale în lupta cu anemia și ajută la purificarea sângelui. De asemenea, este un aliment care conține calciu, în timp ce aportul de luteină, betacaroten și zeaxantin protejează sănătatea ochilor.

Vitamina A este perfectă pentru prevenirea afecțiunilor asociate cu conjunctiva și corneea. Datorită faptului că are favonoide și myricetină, consumul de pătrunjel poate lupta împotriva celulelor maligne care declanșează cancerul de piele.

Totodată, planta susține eliminarea toxinelor din corp și ajută la protejarea și regenerarea funcțiilor hepatice. Mai mult decât atât, pătrunjelul poate ajuta la prevenirea bolilor cardiace și la dilatarea arterelor. Calmează ochii obosiți.