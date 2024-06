Planta uitată care te poate umple de bani. Costă 20 de mii de euro la hectar și vinzi marfa imediat

Această plantă uitată de români îți poate genera sume substanțiale de bani. Poți câștiga până la 20 de mii de euro pe hectar, iar marfa se vinde foarte repede.

În lumea agricolă, există o plantă uitată de români, dar cu un potențial economic impresionant. Este vorba despre ricin. Costând 20 de mii de euro pe hectar, această cultură îți permite să vinzi recolta pe piață imediat ce este gata, promițând profituri rapide și substanțiale.

Ricinul semințele sale care conțin o substanță extrem de toxică numită ricin. Această substanță poate fi letală, chiar și în doze mici, pentru oameni și animale. Totuși, ricinul este folosit în industria cosmetică și farmaceutică, de aceea, rămâne la mare căutare.

Mulți români au uitat de această plantă, dar cei care o cultivă se pot îmbogăți cu ușurință pentru că este o afacere profitabilă. Un exemplu este Ioan Cont, un fermier din Cluj, care a început acest business acum doi ani.

„Pentru un hectar trebuie sa ai undeva la 30-32 de kilograme de sămânță. Se poate castiga undeva la 20.000 de euro pe hectar daca vinzi semintele pentru ulei”, a declarat Ioan Cont, potrivit

Clujeanul vinde semințele de ricin pe internet la prețul de 50 de bani bucata, conform sursei. Oamenii care cumpără aceste semințe le folosesc ca ornament în grădină. Semințele pentru procesarea uleiului se vând la un preț mai mic, însă profitul rămâne unul considerabil.

Ricinul a crescut în popularitate în perioada comunistă, când era cultivat pe suprafețe întinse de teren. Domnul Cont povestește cu nostalgie despre vremurile când și bunicii lui . El spune că a învățat totul de pe internet, înainte să-și deschisă afacerea.

„Si astazi imi aduc aminte cat de frumoase erau campurile de ricin in vremea copilariei mele. In urma cu doi ani am achizitionat samanta de pe internet si m-am hotarat sa ma apuc si eu sa cultiv aceasta planta medicinala.

Pentru tot ce inseamna informatii in ceea ce priveste tehnologia de cultura m-am informat de pe internet. Desi nu am gasit prea multi romani care sa cultive pe suprafete mari de ricin, mi-am dat seama ca nu am cum sa dau gres. M-am gandit ca daca bunicii mei reuseau acum o suta de ani sa cultive aceasta planta, eu de ce nu as putea”, a declarat fermierul, pentru

Ioan Cont a început afacerea cu o investiție de 1.500 de euro pentru a cultiva un singur hectar de ricin. În prezent, fermierul câștigă undeva la 20.000 de euro pe hectar.

„La un calcul simplu, doar cu samanta cheltuiesti 1.200 de euro pentru un hectar, plus vreo 300 de euro costul cu pregatirea terenului. Ceea ce inseamna ca infiintarea unei plantatii de ricin te duce la maxim 1.500 de euro pentru un hectar”, a mai explicat fermierul.

În toamnă, Ioan intenționează să înființeze o asociație a cultivatorilor de ricin. El speră să contribuie la reducerea importului de ulei folosit în industria cosmetică și în tratamentele medicale din România.