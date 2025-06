Plante care cresc singure și pe care e bine să le ai în grădină vara. Nu necesită multă îngrijire și se dezvoltă repede

Există câteva plante care cresc singure și care nu necesită o îngrijire atentă. În momentul în care s-au stabilit în sol, acestea supraviețuiesc și dincolo de asta se dezvoltă și singure, fără prea mari eforturi.

Ce plante cresc singure

Mai toată lumea își dorește să aibă o grădină frumoasă, viu colorată. Din păcate însă, . De asemenea, dacă nu le uzi regulat, sunt șanse mari ca acestea să se usuce.

Există însă alternative. Sunt câteva plante care cresc singure și transformă orice colț de grădină în unul viu colorat. Sunt ideale pentru cei care nu vor să piardă mult timp în grădină și nu se pricep prea mult la creșterea plantelor.

Pe primul loc este chiar Ninebark, cunoscută și sub numele de Physocarpus opulifolius. Planta are flori albe elegante și e chiar foarte rezistentă. Nu trebuie să fie tăiată și nici fertilizată. Dincolo de asta, nu doar că te bucuri de ea vara, ci și toamna, când oferă fructe roșii și un frunziș viu colorat.

Ce alte plante cresc singure și au nevoie de atenția ta? Afinul, dincolo de faptul că oferă fructe delicioase, se dezvoltă de cele mai multe ori singur, se întreține ușor și e și rezistent la boli. De asemenea nu are nevoie nici de multă apă.

Lavanda și Salvia, două plante minune

Spiraea este un arbust ornamental care înflorește abundent și se adaptează ușor în diverse condiții. , dar și parfumată fără prea mari eforturi.

Lavanda rezistă la secetă și iubește soarele. Totodată, nu are nevoie de îngrijire, iar parfumul ei ține la depărtare țânțarii. Salvia oferă de asemenea flori spectaculoase și revine an de an fără eforturi.

Aceasta are nevoie de un sol bine drenat și poate fi tunsă la final de sezon. În rest nu necesită o atenție prea deosebită. Astfel, poți opta și pentru ea dacă îți dorești o curte viu colorată fără bătăi de cap.

Ce alte plante cresc singure? Rudbeckia, care mai este cunoscută și sub numele de ”ochiul bolului”. Aceasta înflorește toată vara, rezistă la secetă și de asemenea, revine și anul următor chiar dacă pare uscată iarna.

Hemerocallis, cunoscut și sub denumirea de ”crin de o zi” nu necesită nici udare constantă și nici fertilizare. Fiecare floare a plantei durează doar o zi, însă poate schimba radical peisajul grădinii tale.