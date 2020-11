Planul australienilor pentru startul sezonului 2021 în tenis. Toate turneele la Melbourne

Oficialitățile australiene pun la cale un plan inedit pentru startul sezonului 2021 în tenis și vor să mute toate turneele din luna ianuarie la Melbourne.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În fiecare an, sezonul din tenisul masculin, cât și cel feminin, începe în emisfera sudică, acolo unde este vară, iar primele turnee au loc în Australia și Noua Zeelandă.

Există și unele mici excepții. Fetele mai au o variantă de a merge în China, la Shenzhen, iar băieții să aleagă turneul din capitala Qatarului, Doha.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Australienii pregătesc un plan inedit pentru sezonul 2021 din tenis

Ținând cont de nebunia creată din cauza pandemiei de coronavirus, australienii pregătesc un plan îndrăzneț pentru startulș sezonului 2021 în tenis și vor ca toate turneele din luna ianuarie să se joace într-un singur stat.

Conform cotidianului Herald Sun, citat de L’Equipe, pentru a proteja sportivii, dar și pentru a putea organiza în siguranță turneele, australienii vor ca toate competițiile din luna ianuarie de pe teritoriul țării lor să se desfășoare la Melbourne, acolo unde va avea loc și primul Grand Slam al anului.

ADVERTISEMENT

În plus, sportivii își vor petrece carantina de două săptămâni acolo și va exista o ”bulă” de siguranță, așa cum s-a folosit în NBA, dar și la ediția din acest an de la US Open.

Astfel, pe lângă Australian Open, orașul Melbourne ar urma să mai găzduiască turneele WTA de la Brisbane, Hobart și Adelaide, plus cel ATP de la Adelaide și competiția masculină ATP Cup, care se desfășura în orașele Brisbane, Perth și Sydney.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Singura problemă o reprezintă faptul că turneele feminine de la Hobart și Adelaide, ultimele înainte de Australian Open, se desfășurau de obicei în aceeași săptămână, ceea ce înseamnă că unul dintre ele ar trebuit mutat din complexul de la Melbourne într-o altă locație apropiată.

În 2020, înainte de a merge la Grand Slam-ul de la Melbourne, Simona Halep și-a început anul la Adelaide. Ea a fost direct acceptată în turul doi, acolo unde a trecut de Ajla Tomljanovic, iar apoi a pierdut în sferturi de finală cu Aryna Sabalenka.

ADVERTISEMENT