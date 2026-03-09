Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB, iar Gigi Becali a anunţat că pentru următoarele două luni şi jumătate, antrenorul urmând să preia marţi echipa.

Leo Grozavu, planul B pentru Gigi Becali

În cazul în care Mirel Rădoi nu va prelua echipa, . Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Leo Grozavu va prelua echipa dacă nu va fi numit Rădoi:

Dacă nu venea Mirel Rădoi, deja se discuta pentru planul B cu Leo Grozavu. Dacă nu venea Rădoi, planul B este Leo Grozavu, un tip pe gustul lui Meme și a lui Gigi Becali, care impune disciplină.

Este planul B dacă sare în aer planul spectaculos cu Mirel Rădoi. Îl vrea Meme, Gigi Becali, toată lumea. Dacă se întâmplă ceva cu Rădoi, va veni Leo Grozavu. Este un tip care știe să țină echipele în mână.

Bine, una e să ții Botoșaniul, alta e FCSB”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA referitor la situaţia antrenorului de la FCSB.

Gigi Becali şi planul Mirel Rădoi: „Mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră”

Gigi Becali a anunţat că a discutat la telefon cu Mirel Rădoi şi că marţi va începe antrenamentele cu FCSB. Finanţatorul a dezvăluit că este un moment de cotitură în care este momentul să schimbe ceva:

„Am vorbit doar la telefon și a zis că vine și mă ajută două luni și jumătate, trei. A spus că nu are rost să discutăm de bani, pentru că nu vrea niciun ban. Ajutorul nu este pe bani, vine să mă ajute.

El vine și antrenează. Marți începe antrenamentele. Din seara asta a cerut «șmecheriile lor», acelea electronice. Ce condiții a pus? Nu a pus nicio condiție. Știe că nu… tot numai el.

De aceea am zis să vedem aceste trei luni de zile, să vedem cum se acomodează și el. Asta mi-a zis. Eu mi-am dat seama că trebuie o cotitură, o nouă eră. Nu mai merge cu hei-rup și din instinct, pentru că, dacă vrei să te duci în Conference, nu mai merge așa.

Dacă vrei Liga Campionilor, nu mai merge pe instinct și să vedem pe unul de pe la Galați sau UTA (jucător) și vedem noi. Trebuie altceva”, a spus Gigi Becali la Digisport.