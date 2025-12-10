Sport

Planul Barcelonei a fost dezvăluit: 3 jucători sunt out!

Perioada de mercato a iernii este foarte aproape de a începe, iar timpul limitat pe care cluburile mari îl au contribuie la deciziile drastice luate cu privire la plecări.
Mihai Alecu
10.12.2025 | 10:20
Planul Barcelonei pentru perioada de mercato
Barcelona traversează în continuare o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și nu a putut să investească sume uriașe în ultimii ani, însă datorită tinerilor veniți din „La Masia” a reușit să formeze un lot de cel mai înalt nivel.

Barcelona, gata să vândă 3 jucători în iarnă

Catalanii sunt însă conștienți că au nevoie de întăriri, iar Hansi Flick ar fi discutat cu Joan Laporta această speță. Conform informațiilor apărute în presă, planul a fost făcut de către șefii grupării blaugrana. Pentru a face rost de bani pentru transferuri, atunci mai mulți jucători vor fi scoși la vânzare cu speranța că se vor obține sume importante pentru cedarea lor și astfel țintele din mercato vor fi mai ușor de accesat de către Barcelona.

Primul nume care este pe lista plecărilor este cel al lui Marc-Andre Ter Stegen, portarul neamț care până anul trecut era căpitanul echipei, nu mai este dorit pe Camp Nou. El nu a jucat deloc în acest sezon din cauza unei accidentări, însă a revenit recent la antrenamente și ar putea să fie apt de joc în luna ianuarie, ceea ce ar putea spori interesul pentru cluburile ce vor să-l ia.

Adus în vară de Barcelona, ar fi pe făraș după doar 6 luni

Un alt jucător cu ștate vechi la trupa catalană, care ar fi pe lista de transferuri, este Andreas Christensen, fundașul central ce ajungea la Barcelona liber de contract, de la Chelsea, în 2022. Jucătorul de 29 de ani a fost mai mult rezervă în actuala stagiune și nu reprezintă o variantă principală pentru Hansi Flick, motiv pentru care se încearcă vânzarea sa către un alt club.

Nu în ultimul rând, pe lista de plecări s-ar putea afla și tânărul Roony Bardghji, cel care a ajuns în vară pe Camp Nou, de la FC Copenhaga, pentru 2,5 milioane de euro. Atacantul suedez are o mare problemă din cauza căreia nu primește suficiente minute și aceea că se află pe post cu Lamine Yamal, argintul viu pe care catalanii îl au în acest moment și care nu poate fi scos din primul 11.

Continuă Marcus Rashford pe Camp Nou?

Un mare semn de întrebare pentru Barcelona este cu privire la Marcus Rashford, jucătorul care este împrumutat de la Manchester United până la finalul sezonului. Catalanii ar putea să-l transfere definitiv, însă vor fi nevoiți să plătească minim 35 de milioane de euro, sumă care în acest moment este una pe care echipa nu o are la dispoziție și se pare că există șanse mici ca englezul să continue în La Liga.

Un alt fotbalist important, al cărui viitor este necunoscut, este Robert Lewandowski. Polonezul termină contractul cu Barcelona în vară și se pare că nici el nu mai este dorit pe Camp Nou din stagiunea viitoare, mai ales că a ajuns la o vârstă și este considerat mai mult un jucător de lot acum.

