Planul fabulos pus la cale de Cristi Borcea pentru renașterea lui Dinamo. Bugetul uriaș care se pregătește și cine ar fi noii acționari

. Au trecut 17 ani de la ultimul titlu al “câinilor” şi fanii au uitat deja vremurile de glorie ale “alb-roşiilor”.

Planul fabulos pus la cale de Cristi Borcea pentru renașterea lui Dinamo

Cristi Borcea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA . Fostul conducător al “câinilor” a dezvăluit că Dumitru Dragomir ar fi singurul preşedinte care ar avea forţa să îi adune pe oamenii de afaceri interesaţi să bage bani la echipă:

“Eu vreau Dinamo să facă fuziune cu echipa de liga a patra. Sunt foarte mulţi dinamovişti care mă sună şi ştiu vremurile când luam ce voiam şi ne băteam cu oricine. Mi-au spus să vin că ne bucurăm că scăpăm de retrogradare.

Mi-a ajuns aproape 25 de ani, în care, la vârsta de 41 de ani mi-am făcut operaţie pe cord deschis, două divorţuri, am stat cinci ani şi jumătate, nu mai sunt eu în măsură. Aşa le-am vorbit şi am spus-o.

“Deci 1 milion pe 10%, plus 500.000 de euro pe an, sunt 15 milioane. Cu drepturi tv, sponsori, ai sări de 20 de milioane”

Singurul care ar fi să ne adune pe toţi şi să facă un buget de 20 de milioane de euro… Cei care sunt acum să rămână şi ei cu 10%, Renovatio sunt foarte serioşi, domnul Badea, Cohn, Niro, toţi vin cu câte 1 milion şi 500.000 de euro pe an.

Deci 1 milion pe 10%, plus 500.000 de euro pe an, sunt 15 milioane. Cu drepturi tv, sponsori, ai sări de 20 de milioane. Dar nu poţi să vii să te baţi doar la campionat. Ce să faci cu campionatul?

Că ieşi în cupele europene şi te bate Luxemburgul dacă nu ai echipă de 20 de milioane. Nu eşti cap de serie, nu eşti nimic. În momentul ăsta, Dinamo trebuie să o ia de la zero, dar puternic.

“Eu am zis de nea Mitică. Este singurul care are puterea să ne strângă pe toţi”

Am dus bugetul la 18 milioane pentru că mergeam în Liga Campionilor, atunci cu Urziceniul. Am luat două echipe. Revenind, liantul ar fi Nicolae Badea, să rămână Renovatio, să rămână Voicu, toţi cu 10%.

Sunt foarte mulţi care să vină. Niro, fără probleme, e Murad de la Phoenicia, domnul Cohn, Neţoiu. Sunt mulţi… Eu am zis de nea Mitică. Este singurul care are puterea să ne strângă pe toţi.

Eu nu particip la Consiliile de Administraţie. O să vină Patrick. Eu am nouă copii, am alte probleme. Cum am zis de nea Mitică, este singurul care poate să ne strângă, să ne adune. Eu nu vreau.

Lângă ei, automat, nu se poate face o echipă competitivă fără Giovanni Becali. Fără el nu puteam. Când au auzit de nea Mitică s-au inflamat. Noi deranjăm cu notorietatea. Înţeleg că şi actualii acţionari s-au deranjat.

“Oamenii ăştia sunt în spatele meu. Mă sună toţi: cu Niro, Murad, am vorbit cu Cohn, Neţoiu, Badea”

Să aibă abilitatea şi să înţeleagă că suporterii dinamovist… trei ani de zis să te baţi la retrogradare sau în Divizia B… nu vor mai accepta fanii. Dacă noi suntem de notorietate, suntem prea expuşi, avem o imagine nu ştiu cum, luaţi-i pe Răducioiu, Lupescu, Prunea.

Lupescu are misiunea să unească tot Dinamo. Singurul care poate să ne adune în acest moment este nea Mitică Dragomir. Oamenii ăştia sunt în spatele meu. Mă sună toţi: cu Niro, Murad, am vorbit cu Cohn, Neţoiu, Badea.

Cu nea Ion Ţiriac nu am vorbit. Orice sfat sau orice cuvânt sau doar numele, ar fi o onoare, nu pentru mine, pentru Dinamo. Atât nea Mircea Lucescu, dar şi Ţiriac, din orice punct de vedere. Dar nu am discutat cu ei”, a dezvăluit Borcea la FANATIK SUPERLIGA.

