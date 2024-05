Mitică Dragomir a găsit „cartierul viitorului”, iar „Oracolul de la Bălcești” este gata să investească masiv. Fostul șef de la LPF a vrut să ia teren și de la Gigi Becali, însă patronul celor de la FCSB a avut o reacție surpriză când a auzit propunerea.

Planul imobiliar colosal al lui Mitică Dragomir: „Mă apuc acum de 330 de apartamente”. Unde e „cartierul viitorului” și ce reacție a avut Gigi Becali

Mitică Dragomir anunță că s-a aprobat construirea unei pasarele la bariera Patricani, care va ușura accesul în Capitală. cu 330 de apartamente în zona respectivă.

„Dacă în orașul ăsta există o construcție mai frumoasă și mai bine făcută decât cele construite de familia Dragomir să îmi zici ce vrei. Am pus gazon, arbuști și este o frumusețe. Am asfaltat tot, mai am două apartamente pe care nu aș vrea să le vând.

Sunt două apartamente cu piscină la etajul nouă și nu le-am vândut. Am avut clienți, dar nu le-am vândut și nici nu le vând. Vreau să văd dacă nepoții mei vor să le amenajeze, dacă nu le va vinde taică-su. Sunt în jur de un milion de euro.

Pe unul l-am vândut și l-am luat înapoi. I-am dat deja două apartamente nepotului cel mare și cel mic a vrut unul mare, că unul mare face cât două mici. Lângă el trebuie să îi dau lui frate-su. Mă apuc de 330 de apartamente într-o zonă în care va fi cel puțin 3.000 de euro metru.

S-a aprobat să se facă pasarela peste calea ferată și ajungi în 5 minute în centrul orașului, plus metroul care va fi la 10 pași de noi. Este premieră ce vă dau acum, la bariera de la Petricani se va face în șase luni de zile pasarelă”, a spus fostul șef de la LPF.

Mitică Dragomir a vrut să cumpere de la Gigi Becali! Cum a reacționat patronul de la FCSB

„Sunt două bulevarde, unul de 16 metri, iar altul de 21 de metri. Va fi cel mai tare cartier din București pentru că are numai ieșiri. Au venit și banii de la Uniunea Europeană, 12 millioane de euro costă. Metroul va fi în viitorii doi, trei ani, dar pasarela în șase luni.

Investiția se ridică la 30 de milioane de euro. , pentru că m-am dus să cumpăr în fața blocurilor mele. I-am mai cerut 5.000 de metri aici, a zis că îmi dă, dar îmi face o reducere și îmi dă cu 500 metru.

«Păi, cum să îmi faci reducere că l-am luat cu 300. / Nu mai vând, construiesc eu. Fii atent peste o jumătate de an nu îl mai dau nici cu 1.000». Cred că nu îl mai dă nici cu 500, îți spun precis. I-a dat fotbalistului Tănase lângă mine, dar eu l-am luat pe cel mai bun.

Fac unul pentru high life și am luat aprobare pentru 12 etaje, am tot, tot. Unul îl fac high life cu piscine, iar două le fac mai micuțe până în 100.000. Fac apartamente mai mici, până în 100.000 un apartament și se va vinde în faza de construcție.

Când vine cineva și vede la mine un bloc la parter, cu o curte de 200 de metri și el are alți 200 de metri în apartament cade în freză. Nu mai zic de cele de sus, pentru că un penthouse are 750 de metri”, a încheiat Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, show live pe , de la ora 13:30, în fiecare zi de luni.

PRETUL ULUITOR cu care VINDE Dumitru Dragomir un PENTHOUSE CU PISCINA!