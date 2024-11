Planul lui Costel Gâlcă pentru derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Asta îmi doresc”. Ce spune despre absența lui Mitriță

La fel ca și în etapele trecute, Universitatea Craiova și-a pus în gând să câștige cele trei puncte pe stadionul „Ion Oblemenco”. Costel Gâlcă le cere oltenilor o atitudine exemplară la derby-ul cu CFR Cluj, care se va juca duminică, de la ora 20:30.

Costel Gâlcă anunță înaintea derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Asta îmi doresc”

Costel Gâlcă vrea să-l învingă pe Dan Petrescu cu propriile arme în derby-ul Universitatea Craiova – . Tehnicianul „juveților” i-a pregătit pe olteni să nu primească gol în partida cu ardelenii pe stadionul „Ion Oblemenco”.

La conferința de presă de pe stadionul „Ion Oblemenco”, Costel Gâlcă a dezvăluit și ce a lucrat intens cu oltenii la ultimele ședințe de pregătire. Antrenorul vrea să câștige cu orice preț în fața fostului coleg de la naționala României.

„Ne așteaptă un meci important, cred că un aspect important o să fie faza defensivă. Trebuie să avem o organizare defensivă foarte bună, trebuie să închidem spațiile. Au jucători cu experiență și o tehnică individuală foarte bună.

Am spus și înainte de ultimul meci, îmi doresc să nu primim gol. Băieții au o atitudine foarte bună, meciul de la Arad l-am câștigat prin atitudine și implicarea jucătorilor. Am fost mult mai pragmatici pe faza ofensivă și am reușit să câștigăm, îmi doresc să avem aceeași atitudine.

Ne dorim ca cei care intră de pe bancă să aibă o atitudine foarte bună. Problema noastră cea mai mare de la Arad a fost faza de construcție, însă cu siguranță o să arătăm mai bine duminică. Ne dorim să arătăm din ce în ce mai bine și să adunăm cât mai multe victorii”, a spus Costel Gâlcă.

„Suntem pregătiți să câștigăm, trebuie să ne luptăm la titlu”

„Suntem pregătiți să câștigăm. Mai sunt multe meciuri, dar cel cu CFR este unul important. Sper să avem cât mai multe reușite în fața porții. Sunt șanse foarte mari să fim pe primul loc, însă eu îmi doresc să câștigăm acest meci pentru că celelalte rezultate mă interesează mai puțin.

V-am spus de la început că trebuie să ne luptăm la titlu, avem un lot foarte bun. Suferim în acest moment pentru că nu suntem atât de omogeni. Este normal, pentru că sunt jucători care au venit după accidentări și de asta nu suntem omogeni”, a mai spus tehnicianul.

Costel Gâlcă, despre absența lui Mitriță: „Este cel mai decisiv jucător”

, fiind suspendat după ce a văzut cartonașul galben cu UTA Arad. Costel Gâlcă a vorbit despre absența „Piticului atomic”.

„Avem un lot numeros, trebuie să folosim cât mai mulți jucători în aceste meciuri. Mitriță este un jucător important, a demonstrat și în sezonul trecut că este cel mai decisiv jucător din fotbalul românesc, dar cu siguranță o să găsim soluții.

M-a surprins valoarea meciurilor din campionatul românesc. Multe echipe din fruntea clasamentului au pierdut cu cele din subsol, s-a văzut că echipele sunt mult mai omogene. Au luat jucători buni și au antrenori care cunoscut fotbalul românesc”, a declarat Gâlcă.