Planul lui Daniel Băluță pentru ca niciun bucureștean să nu rămână în urmă: sprijin pentru familii, tineri și persoane vulnerabile

ADVERTISEMENT

Candidatul PSD la Primăria Capitalei și actual edil al Sectorului 4, Daniel Băluță a conceput planul prin care niciun bucureștean nu va rămâne în urmă. Acesta include subvenții pentru energie, sprijin pentru medicamente și locuințe, dar și facilitarea accesului la locuri de muncă pentru tineri.

Planul lui Daniel Băluță pentru ca niciun bucureștean să nu rămână în urmă

Candidatul propune ca persoanele cu venituri sub 3.000 de lei să beneficieze de subvenționarea integrală a costurilor cu energia termică. În ceea ce îi privește pe cei cu venituri între 3.000 și 4.000 de lei, aceștia ar beneficia de un sprijin de 50%. Daniel Băluță este de părere că o astfel de măsură este mai mult decât necesară, mai ales pentru a proteja categoriile cele mai vulnerabile în contextul facturilor mari.

ADVERTISEMENT

Primarul a propus și oferirea unui sprijin de 500 de lei pentru achiziționarea de medicamente de care să beneficieze persoanele ce au venituri mai mici de 2.500 de lei. Această măsură are drept scop accesul mai facil la tratamente pentru cei ce nu o duc bine financiar, dar și reducerea impactului financiar pentru familii.

destinate tinerilor. Aceștia ar urma să primească sprijin pentru plata chiriei și facilitarea accesului la locuri de muncă bine plătite. Printre variante se numără burse de angajare în companiile aflate în subordinea Primăriei Capitalei și a primăriilor de sector, cursuri gratuite de reconversie și calificare profesională, precum și modificarea criteriilor de achiziție publică pentru a permite firmelor contractate de primărie să angajeze tineri din comunitate.

ADVERTISEMENT

Sprijin pentru familii, tineri și persoane vulnerabile

Pentru familiile cu mai mult de trei copii, Băluță a propus un ajutor financiar de 1.000 de lei pe lună. Această măsură are drept scop sprijinirea părinților în creșterea copiilor și .

ADVERTISEMENT

Băluță a mai promis, de asemenea, că va plăti imediat datoriile pe care Primăria Capitalei le are către persoanele cu dizabilități și către aparținătorii acestora, măsura urmărind respectarea drepturilor acestei categorii vulnerabile de cetățeni.

Pentru toate aceste măsuri, Daniel Băluță propune fuziunea ELCEN și Termoenergetica. Cu fondurile produse de cele două companii ar putea fi finanțate toate aceste măsuri sociale.

ADVERTISEMENT

„Datele financiare ale acestora, raportate și la subvenția pe care autoritatea publică o achită în numele oamenilor, ne arară un lucru simplu: profitul pe care noua entitate economică poate reprezenta una dintre sursele de finanțare. Apoi, vom limita pierderile din sistemul de termoficare, care anual ajung la 40-50%.

Și chiar vom face asta, nu doar vom vorbi, așa cum au făcut alții înaintea noastră. Există deja tehnologii noi, care ne vor permite să accelerăm ritmul lucrărilor și să schimbăm cât mai multe dintre conductele deteriorate. Rezumând, sursele de finanțare sunt clare, la îndemâna noastră. Pentru refacerea conductelor luăm bani europeni, limităm pierderile din sistem, vedem și profitul noii companii și așa vom avea asigurate fondurile pentru susținerea sistemului de termoficare”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.