Planul lui Darius Vâlcov. Fostul ministru prins cu tablouri în pereți forțează ieșirea din închisoare și plănuiește să prindă Crăciunul acasă

Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor, își numără zilele pe care le mai are până la ieșirea din închisoare. Chiar dacă, pe hârtie, mai are de executat aproape trei ani, politicianul este la doar un pas de libertate, mai ales după recenta decizie a ÎCCJ.

Cum îl ajută recenta decizie a ÎCCJ pe Darius Vâlcov. Planul fostului ministru

La data de 24 noiembrie 2025, Darius Vâlcov se va prezenta în fața magistraților de la Tribunalul București care vor judeca o contestație la executare înaintată de fostul ministru. Avocații fostului ministru au depus acțiunea la mai puțin de o săptămână de la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care l-a scăpat de un an din cei șase de închisoare.

Dar judecătorii de la ÎCCJ i-au mai dat o mână de ajutor lui Vâlcov, care poate cântări foarte mult în demersul acestuia de a scăpa din spatele gratiilor. Curtea Supremă a dispus încetarea procesului penal pentru trafic de influență ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. În acest moment, Darius Vâlcov a rămas cu o singură infracțiune la activ, cea de spălare de bani.

Fostul ministru mai invocă prescripția o dată

Contestația la executare depusă recent de Darius Vâlcov se concentrează exact pe acest detaliu. Mai exact, avocații fostului ministru PSD invocă articolul 598, alin. 1, litera d din Codul de Procedură Penală care arată:

”Contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare”.

Condamnarea lui Darius Vâlcov a fost pentru trafic de influență și spălare de bani, iar perioada inițială de șase ani a fost dictată după contopirea pedepselor. În acest caz, și a emis un altul, pentru cinci ani.

Veronel Rădulescu, fostul avocat al lui Darius Vâlcov: ”Dacă e prescripție la trafic de influență, ar fi și la spălare de bani”

”Am observat că, în ultima perioadă, Înalta Curte a cam ținut cont de argumentele astea și a dispus și în alte situații eliberarea.

Înalta Curte a constatat prescripția faptei de trafic de influență și acum e posibil ca Darius Vâlcov să fi făcut același tip de contestație și în legătură cu spălarea de bani. Nu știu, n-am văzut dosarul.

Însă, dacă sunt întrunite condițiile la trafic de influență, ar putea fi întrunite și la spălare de bani, unde poate să invoce, de asemenea, prescripția”, a explicat, pentru FANATIK, Veronel Rădulescu, unul dintre foștii avocați ai lui Darius Vâlcov.

Cât de aproape este Darius Vâlcov de libertate

Fostul ministru a fost condamnat în mai 2023 dar a fugit în Italia, de unde a fost extrădat. El a început efectiv executarea pedepsei în luna august. Darius Vâlcov a efectuat, până în acest moment, 2 ani și 3 luni din condamnarea de 5 ani. Aceasta ar putea să-i fie recalculată pentru a doua oară, în funcție de rezultatul contestației la executare.

De asemenea, Vâlcov poate solicita, pe cale separată, pentru împlinirea fracției de ½ din pedeapsă. Noul Cod Penal a crescut fracția la 2/3 pentru condamnările mai mici de 10 ani, însă faptele lui Darius Vâlcov, comise în perioada 2009-2013 se încadrează pe vechiul Cod.

Vâlcov va împlini fracția de ½ din pedeapsă în februarie 2026, dar poate cere eliberarea și mai devreme, dacă are zile câștig obținute prin muncă, bună purtare sau participare la activități educative în spatele gratiilor.

S-au chinuit un deceniu să-l condamne pe fostul ministru al finanțelor

Darius Vâlcov a fost condamnat la data de 2 mai 2023, la 6 ani de închisoare, în ”Dosarul Tablourilor”. Procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziționate de fostul ministru prin interpuși, unele ascunse în pereții falși ai unor imobile. Faptele s-au petrecut în perioada în care Vâlcov era primar al municipiului Slatina.

Aproape un deceniu a durat, în total, urmărirea penală și procesul penal al lui Darius Vâlcov. Inițial, fostul ministru a fost condamnat la 8 ani de închisoare, însă în faza de apel, pedeapsa i s-a redus cu 2 ani. În final, recursul în anulare i-a scăzut din nou pedeapsa, de data aceasta la cinci ani.

Prejudiciul în acest dosar a fost de peste 6 milioane de lei, sumă care i-a fost confiscată lui Darius Vâlcov. În 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut măsura confiscării pentru întreaga sumă.