Planul lui David Popovici după finalul carierei de sportiv: „Nu am cum să stau deoparte”

2024 a fost anul în care marele campion David Popovici a realizat poate cele mai importante performanțe din cariera de înotător, și anume două medalii olimpice la Paris, și bronz la 100 de metri liber.

David Popovici: „După ce închei cariera mea de înotător, vreau să mă ocup de un centru de reabilitare”

Invitat la , David Popovici a vorbit despre planurile pe care le are după ce își va încheia cariera de înotător. Campionul olimpic a dezvăluit că un membru al familiei sale suferă din cauza dependenței de droguri și jocuri de noroc, iar această situație l-a motivat să deschidă un centru de reabilitare, deoarece ajutorul primit în România este „aproape de zero”.

„Am un membru al familiei foarte apropiat, care se confruntă nu numai cu dependenţa de droguri, dar şi cu dependenţa de jocuri de noroc. După ce închei cariera mea de înotător, vreau să mă ocup de un centru de reabilitare. Cunoscând foarte bine care este ajutorul primit în ţară, care este aproape de zero, nu am cum să stau deoparte.

Îmi doresc să mă folosesc de banii pe care îi voi strânge până atunci, de prietenii şi partenerii pe care îi voi avea, şi care mă pot ajuta să încep construirea unui asemenea centru.

Oamenii care sunt dependenţi trebuie reintegraţi în familie şi apoi în societate. În România nu ai asta acum. Îmi doresc să fie un centru real, să aibă medicamentele potrivite şi staff-ul potrivit. Să aibă competenţele necesare şi intenţia bună. Noi nu avem asta” a afirmat David Popovici pentru sursa citată.

David Popovici: „Antrenoarea mă jignea și mă trăgea de păr”

Marele campion român, , a dezvăluit și momentele extrem de neplăcute prin care a trecut la vârsta de doar 7 ani, când a fost agresat de o antrenoare.

„Am ajuns întâmplător să îl cunosc pe cel care încă mi-e antrenor (n.r. Adrian Rădulescu). L-am cunoscut când aveam 9 ani. Am avut şansa să am nişte profesori care să mă înţeleagă şi să mă susţină în hobby-ul meu, care este sportul.

M-am întâlnit cu toţi oamenii aceştia frumoşi pe care îi am în jurul meu care m-au ajutat să devin omul şi sportivul care sunt astăzi. Când vorbesc despre şansa mea, la asta mă refer. Când eram în clasa întâi am vrut să plec de la şcoala unde învățam şi unde înotam. Am vrut să plec pentru că antrenoarea mă jignea și mă trăgea de păr! Numai că, plecând de acolo, am ajuns să îl cunosc pe antrenorul meu de acum.

Un an şi ceva am fost cu antrenoarea aceea, până când le-am povestit alor mei acasă şi şi-au dat seama că nu e ok. Am avut şi şansa să am nişte părinţi sănătoşi la cap şi când au auzit de aşa ceva au zis ‘Ok, trebuie să schimbăm şcoala. Vrei să faci şi înot în continuare? Trebuie să schimbăm şi clubul!’” a declarat David Popovici pentru sursa menționată anterior.