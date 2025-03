Planul lui Florin Talpan de promovare a Stelei, aruncat la gunoi. Ce ar fi făcut juristul dacă ar fi ajuns comandantul clubului. Documente și dezvăluiri exclusive

Florin Talpan nu a primit nicio șansă din partea MApN, iar . Juristul „militarilor” avea însă un plan foarte clar și soluția pentru promovarea echipei.

Florin Talpan a promis ministrului Apărării că rezolvă problema promovării echipei de fotbal a Stelei în 6 luni

FANATIK a intrat în posesia raportului formulat de colonelul de justiție din surse de la cabinetul ministrului Apărării, Angel Tîlivar: „Având în vedere vasta experiență pe care am acumulat-o în cei 23 de ani de activitate juridică intensă și rezultate remarcabile obținute în activitatea profesională (procese câștigate pentru apărarea intereselor Clubului Sportiv al Armatei Steaua și multe altele), vă rog cu deosebit respect să aprobați numirea mea în funcția de comandant al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București.

În baza prevederilor Legii nr.346/2006, a Legii nr.80/1995, privind statutul cadrelor militare. art. 75 alin. 1 (…în situații care impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în funcții similare celor deținute sau superioare acestora prin ordin al ministrului Apărării Naționale”) și a Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M69/2015, art. 10 și 11 privind organizarea și funcționarea sistemului de ierarhizare și selecție în vederea evoluției în carieră a cadrelor militare, dispoziții care permit să fiu numit comandant prin procedura de urgență având în vedere faptul că această funcție este neîncadrată de 4 ani și afectează starea de operaționalizare și funcționare eficientă a structurii militare”.

Cu alte cuvinte, dacă printr-un ordin al ministrului Anghel Tîlvar. MApN a decis altceva și nici măcar nu a scos postul la concurs și l-a împuternicit pe colonelul Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu pentru următoarele 6 luni, în loc să numească un comandant definitiv, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în ultimii ani.

Asta în condițiile în care Florin Talpan l-a înștiințat pe ministrul Apărării că poate rezolva problema promovării în decurs de 6 luni, are soluția precum și finanțarea pentru menținerea echipei de fotbal în SuperLiga!

Florin Talpan: „Pot asigura că această problemă ar fi rezolvată. Efectele ar fi imediate”

Iată dovada în raportul trimis la cabinetul lui Anghel Tîlvar: „Problema în ceea ce privește promovarea clubului Steaua în Liga este dată de regulamentele FRF. Am studiat amănunțit aceste regulamente și consider că am găsit soluția potrivită pentru a asigura atât promovarea clubului Steaua în Liga 1, dar și menținerea unor relații bune cu toți ceilalți parteneri implicați în fotbalul românesc.

În cazul numirii în funcția de comandant, pot asigura că această problemă ar fi rezolvată în cel mult 6 luni de la numire. Efectele sale ar fi imediate. Pe termen scurt, imaginea clubului Steaua ar avea parte de o îmbunătățire semnificativă, ceea ce ar duce, cum am spus deja, la creșterea capitalului de imagine al Armatei Române.

Urmările pe termen lung ar fi însă și mai importante. Intrarea în Liga 1 i-ar oferi clubului Steaua oportunități importante, de la creșterea bazei de suporteri și fani, la atragerea de sponsori și îmbunătățirea permanentă a situației financiare”.

Din informațiile FANATIK, Florin Talpan a anunțat că are și soluția pentru ca echipa de fotbal să se poată susțină financiar, precum și un investitor extrem de potent.

Care erau obiectivele lui Florin Talpan dacă era numit în funcția de comandant a clubului Steaua

2. Continuarea dezvoltării academiei de fotbal a clubului Steaua și promovarea tinerilor talentați în prima echipă

3. Întregirea patrimoniului Clubului Sportiv al Armatei Steaua București prin construirea unui patinoar în Calea Plevnei, a unei Săli Polivalente pentru echipa de handbal și nu numai, precum și renovarea bazelor pe care Clubul Sportiv al Armatei Steaua le-a avut în folosință: Mangalia, Plevnei, sediul administrativ al clubului, etc.

4. Este inadmisibil ca Steaua să plătească chirii pentru găzduirea echipelor de handbal (20 de ani) și hochei (15 ani), două dintre cele mai importante secții ale clubului, pe arene străine. Cu acești bani s-ar fi construit un patinoar și o sală polivalentă

5. Demersuri pentru achiziționarea a 4-5 cai de sport care să aparțină CSA Steaua

Colonelul de justiție vrea să ia măsuri sporite pentru protecția mărcii și a imaginii clubului și monetizarea mărcii Steaua

6. Utilizarea Stadionului Steaua la potențialul său maxim

7. Măsuri sporite pentru protecția mărcii și a imaginii clubului și monetizarea mărcii Steaua

8. Refacerea terenului de rugby

9. Activarea muzeului Steaua București