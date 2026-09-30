Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu. Editorial Ştefan Beldie

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Marea problemă pentru căpitanul Craiovei la echipa națională nu este concurența cu Borza sau Opruț, ci un fotbalist neconvocat încă, dar cu care Gigi Becali vrea să dea lovitura – Ricardo Pădurariu. Va ceda Hagi? În toată nebunia asta legată de ce schimbări trebuie să facă Gică Hagi la echipa națională, pe cine ar trebui să elimine definitiv, cum ar trebui să jucăm etc., Nicușor Bancu pare să stea deoparte și să privească relaxat întreaga scenă.

Cum îi poate afecta rolul lui Nicuşor Bancu la echipa naţională dorinţa lui Gigi Becali de a-l scoate la mezat rapid pe Pădurariu

A fost mai mereu în ultimul timp un om cu evoluții apreciate la lot și la echipa de club. Greșește. Am o veste proastă pentru el. Curând, faptul că e bun s-ar putea să nu mai fie suficient de suficient. Eu spun că-i timpul să se pregătească pentru momentul în care Gigi Becali nu va mai avea absolut deloc răbdare în privința vânzării tânărului Ricardo “Rici” Pădurariu.

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Nu de alta, dar pe plan “domestic”, domnul Becali a făcut deja cam toate eforturile necesare în această direcție – l-a ascultat pe Mihai Stoica și l-a readus de la Corvinul în loc să-l ia pe Kevin Ciubotariu, , l-a scos pe Radunovic din echipă, a încercat insistent de catastrofal să schimbe sistemul de joc pentru a-l favoriza pe tânărul jucător de bandă, l-a lăudat la TV. Poți să-i reproșezi că nu și-a dat silința? Ce-i mai rămâne și dânsului de făcut dacă nu să-nceapă presiunile pentru convocarea acestuia la “naționala” mare?

Când FCSB nu contează în Europa, naționala României chiar este decisivă în vânzarea unor jucători ca Pădurariu

Echipa națională, oricât de slabe ar fi rezultatele acesteia la un moment dat, rămâne principala platformă de vânzare a jucătorilor alături de competițiile europene la nivel de club. Nu-ți imagina că vreunul dintre patronii sau președinții de club care au făcut scandal de-a lungul deceniilor în legătură cu selecția de la echipa națională erau doar pătimași suporteri ai acesteia.Întotdeauna, de la domnul Borcea la domnul Becali, toți doreau un singur lucru – ca ai lor fotbaliști să fie puși în vitrina naționalei, să capete cotă și să obțină de pe urma lor o sumă cât mai mare dintr-un transfer ulterior.

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În fine, cum spuneam, niște evoluții bune în Europa la nivel de club pot fi suficient ca să pleci afară pe bani buni, dar uite că FCSB se confruntă cu aceste ultime două sezoane triste la nivel european și e ceva mai greu să se descurce onorabil fără aura selecțiilor la națională.Accidentele penibile Inter d’Escaldes, Shkendija sau Auda, precum și meciuri care sunt reper de evaluare acel 1-4 cu Dinamo Zagreb au făcut orice numai să ofere încredere scouter-ilor / directorilor sportivi ai cluburilor interesați de fotbaliștii domnului Becali.

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La Pădurariu probabil se va aplica schema Bogdan Stancu sau schema Florinel Coman

Nu mai vorbesc de faptul că inclusiv când FCSB era tare în Europa sau măcar avea evoluții decente, miza convocărilor la națională a continuat să fie una uriașă. După părerea mea, apogeul presiunilor legate de convocarea unor jucători de la FCSB a fost atins cu Bogdan Stancu. Până ca acesta să fie vândut la Galatasaray pentru 5 milioane Euro, Stancu era cerut cu insistență ca titular la națională.Culmea tupeului a fost momentul în care domnul Becali a spus că ar trebui să joace în locul lui Mutu, care Mutu încă era în mod real fotbalist. Adică, juca și el în Serie A, la Fiorentina…

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În fine, imediat ce Bogdan Stancu a fost vândut, au dispărut toate, absolut toate cererile pentru titularizarea sa. Mai mult, Stancu a devenit un fotbalist contestat voios deși băiatul chiar a fost un fotbalist disciplinat tactic și cu calități reale la rândul său. Evident, nu ca Mutu, dar un fotbalist bun.

Apoi, mai recent, a fost cazul Florinel Coman. Problema majoră a lui Coman nu era că FCSB nu avea rezultate în Europa, ci că el personal nu reușise vreo evoluție remarcabilă într-un meci european disputat în fața unui adversar decent.Adică, într-un meci în care calitățile sale de altfel reale să fie măsurate cu adevărat. Prin urmare, au apărut cereri insistente să fie titular la națională. Atât de insistente, încât aveai impresia că un prim 11 virtual al tricolorilor începea cu Coman și abia apoi se menționa portarul.

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Totul până când domnul Becali l-a vândut la Al-Gharafa și . După tranzacție, ca și la Bogdan Stancu, au dispărut complet absolut toate cererile care vizau introducerea lui Coman în primul 11 al naționalei. Toate-toate. Nici pâs nu s-a mai auzit.

Pădurariu e real talentat, dar astăzi sunt cam 4 oameni mai buni decât el

După părerea mea, Borza e peste Pădurariu măcar pentru că are experiență superioară. De asemenea, Opruț și Kevin Ciubotaru mi se par superiori fotbalistului FCSB pentru că-n general eu consider că fundașii ar trebui să fie în primul rând fundași și abia apoi orice altceva.Mai mult, Opruț mai are și un joc de cap bun, ceea ce poate să se dovedească neașteptat de util, iar “preferatul” lui Mihai Stoica, Kevin Ciubotaru, mi se pare cel mai înzestrat fizic dintre toți.

Dar dacă România va juca totuși cu 3 fundași centrali – ex. Coubiș / Rus în dreapta, Drăgușin în centru și Screciu / Eissat în stânga – atunci calitățile omului de bandă stângă ar trebui să fie dintre cele arătate de Bancu, Borza sau Pădurariu.

Și aici voiam să ajung – Pădurariu are cu adevărat calități – de exemplu, progresia sa cu mingea la picior mi se pare excepțională raportat la ce vedem în campionatul României. În plus, tot ceea ce manifestă ca lipsuri sunt chestiuni care sunt rezolvabile de prezența sa pe teren în cât mai multe meciuri. Deci are nevoie mai ales de experiență. Și totuși, deși Pădurariu este de viitor și la propriu, și la figurat, Bancu ar trebui să se teamă de prezent de un dialog de genul celui de mai jos, momentan doar imaginar:

Moderator: Bună seara, domnule Becali… Voiam să vă-ntreb, cum vi s-a părut meciul României?

Gigi Becali: Eu am spus și o să o spun mereu, nu vorbesc despre Gică. Dar dacă m-ați sunat, zic și eu ca om care se uită la fotbal, da? Deci Bancu, tot respectul pentru băiat, că joacă la Craiova și nu vreau să mă cert iar cu Rotaru sau ceva… Dar el nu că nu mai vrea, dar nu mai poate. E și vârsta. Mi-au dat ai mei datele fizice de la Pădurariu, copilul… Champions League! Mi-a zis Meme câțiva jucători de ăștia de joacă la cel mai înalt nivel și nu că-i întrecea… Bine, eu acum nu mai zic că mi-a zis și el să nu mai spun tot ce vorbim noi… Champions League!