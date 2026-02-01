Sport

Planul lui Gigi Becali împotriva Universității Craiova a reușit. Denis Alibec, gol în poarta oltenilor în primul meci de la revenirea la Farul. „De aia am grăbit actele!”

Denis Alibec a marcat în primul său meci de la revenirea la Farul Constanța. Planul lui Gigi Becali a funcționat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
01.02.2026 | 19:37
Denis Alibec a îndeplinit planul lui Gigi Becali. Gol în poarta Craiovei după doar 17 minute de la revenirea la Farul. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Farul Constanța a jucat în etapa 24 din SuperLiga pe teren propriu în compania Universității Craiova. Denis Alibec a marcat în primul său meci de la revenirea la echipa dobrogeană și a îndeplinit planul lui Gigi Becali.

UPDATE: Cum a reacționat Denis Alibec după ce a revenit cu gol la Farul. Atacantul a spus totul despre FCSB. „O alegere greșită!”

Denis Alibec s-a prezentat la flash-interviul de după meci. Atacantul a vorbit despre cât de simplu i-a fost să revină la Farul, dar și cât de greu i-a fost familiei să vadă toate criticile primite la FCSB. De asemenea, vârful de 35 de ani a descris public cea de-a doua sa experiență la campioana en-titre.

„O victorie foarte frumoasă, băieții au făcut un meci extraordinar în prima repriză și cârțile erau deja făcute. Am venit ca și cum nu aș fi plecat. Am fost primit foarte bine, am foarte mulți prieteni aici. De câțiva ani nu m-am mai uitat le televizor, la presă, dar familia mea era afectată de critici și am decis să mă întorc acasă.

Am făcut o alegere greșită, dar a fost alegerea mea și nu regret nimic. Important e că m-am întors acasă. Este o luptă foarte strânsă acolo, sunt multe echipe la diferențe mici. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să reușim să câștigăm. 

Dinamo joacă fotbal, își dorește să câștige campionatul, dar noi am demonstrat că suntem buni împotriva echipelor de sus și sperăm să facem un meci mare și cu Dinamo”, a declarat Denis Alibec, după Farul – Universitatea Craiova 4-1.

Denis Alibec, gol în doar 17 minute de la revenirea la Farul

SuperLiga a venit cu o etapă 24 extrem de imprevizibilă din punct de vedere al rezultatelor finale. După ce Dinamo și Rapid s-au încurcat, Universitatea Craiova a ratat șansa de a profita de pașii greșiți ai rivalelor la titlu.

Oltenii au pierdut cu 1-4 pe terenul celor de la Farul. Echipa lui Filipe Coelho a fost răpusă chiar de foștii ei jucători, Ișfan și Vînă fiind printre marcatori. Pe tabelă și-a făcut loc și Denis Alibec, chiar în primul meci de la revenirea la Farul.

Atacantul a fost trimis pe teren în minutul 70, în locul armeanului Narek Grigoryan. În minutul 87, experimentatul vârf a trimis mingea, din lovitură liberă, cu putere direct în poarta apărată de această dată de Tudor Băluță, care a fost nevoit să intre între buturi după eliminarea lui Isenko.

Planul lui Gigi Becali cu Denis Alibec a funcționat

Gigi Becali a vorbit în cursul zilei de duminică și despre situația celor de la Farul, despre care a spus că nu aveau un atacant care să marcheze goluri și că de aceea a urgentat actele lui Denis Alibec. Dorința latifundiarului din Pipera a fost ca vârful să marcheze contra oltenilor, ceea ce s-a și întâmplat.

„Farul nu avea cine să o bage în poartă, acum le-am dat eu… Alibec. Să o bage în poartă cu Craiova. De aceea am făcut actele repede, să joace Alibec contra Craiovei!”, a spus patronul FCSB-ului la FANATIK SUPERLIGA, ediția de duminică, 1 februarie 2026.

  • 0 este cifra din dreptul reușitelor lui Denis Alibec în 7 meciuri în campionat pentru FCSB în acest sezon
  • 1 este cifra golurilor marcate în total de Alibec la formația bucureșteană în acest sezon (în Cupă, cu Gloria Bistrița, din penalty)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
