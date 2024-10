Planul lui Marcel Ciolacu pentru românii cu venituri mici. Măsuri de reducere a poverii fiscale

Marcel Ciolacu a promis reducerea taxelor și impozitelor pentru salariații cu venituri mici, dublarea pensiilor și facilități fiscale pentru românii din diaspora care se întorc în țară pentru a dezvolta afaceri.

Planul lui Marcel Ciolacu pentru românii cu venituri mici

Președintele PSD a vorbit în discursul de despre alinierea la salariul minim european, dar și despre reducerea poverii fiscale pentru românii cu venituri mici.

“Totodată, de la 1 ianuarie 2025, ne vom alinia la salariul minim european. Vorbim de un venit de 800 de euro brut pentru 1,4 milioane de angajați. Și vreau, pentru cei cu venituri mici și medii, să reducem și povara fiscală, astfel încât oamenii să rămână cu mai mulți bani pentru familiile lor.

Mai mult, am fost pe șantierele de pe Autostrada Moldovei, din Oltenia sau din Banat și am întâlnit mulți profesioniști, oameni cu experiență, care mi-au spus că, după mulți ani, au decis să se întoarcă în România. Pentru că și aici primesc aceleași salarii. În plus, costul vieții este mai mic și trăiesc mai bine!”, a declarat candidatul social democrat.

Obiective pentru următorii 5 ani

este structurat pe mai multe capitole: venituri și putere de cumpărare; reindustrializare; autostrăzi; șanse egale la educație și sănătate; o Românie sănătoasă; demografie; o singură Românie; un viitor sustenabil; credință, cultură, tradiții; politică externă; apărare.

Pentru stimularea puterii de cumpărare și creșterea veniturilor, candidatul social democrat are o serie de obiective în proiectul său de țară, care urmăresc reducerea poverii fiscale pentru românii cu venituri mici și medii, creșterea veniturilor și protejarea puterii de cumpărare.

Reducerea taxelor și impozitelor la salariații cu venituri mici și medii: Scăderea taxelor și impozitului cu până la 5 puncte procentuale la salariile brute de sub 5.700 de lei, respectiv 8.500 de lei în 2029, regresiv și în funcție de numărul de copii.

Creșterea veniturilor pentru cei care muncesc și consolidarea clasei de mijloc: Până la finalul anului 2029 putem ajunge cu salariul mediu brut la 2.600 de euro pe lună și la un salariu minim brut de 1.300 de euro pe lună, prin mecanismul salariului minim european. De asemenea, în următorii 5 ani vom ajunge la cel puțin 1,5 milioane de contracte de muncă cu o valoare netă de peste 1.500 de euro pe lună.

Protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor: Creșterea pensiei medii la 810 euro până la finalul anului 2029. Pensia minimă va ajunge la 415 euro.

Scutirea de impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri pentru cetățenii români care se întorc în țară și investesc în România banii obținuți în străinătate. Cetățeanul român, întors în țară din diaspora, care își înființează o societate comercială și desfășoară activitate comercială neîntreruptă, va beneficia, pe o perioadă de 3 ani, de scutirea integrală de la plata impozitului pe profit sau pe cifra de afaceri, până la atingerea unui plafon de 300.000 de euro, prin acordarea unui credit fiscal nerambursabil.

Toți tinerii cu vârsta mai mică de 26 de ani care sunt plătiți cu salariul minim – indiferent dacă au copii în întreținere sau nu) și cei care au sub 4.050 lei, cu 3 sau mai mulți copii în întreținere, vor avea ZERO impozit pe venit.

ca obiectiv strategic pentru următorii cinci ani ca România să ajungă printre primele zece puteri economice din Uniunea Europeană.