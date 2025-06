Planul lui Mititelu după decizia ICCJ! „400.000.000 euro! Vreau să le iau banii”. Patronul FCU Craiova amenință cu greva foamei la DNA. Exclusiv

în procesul de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) referitor la palmaresul Universității Craiova. Patronul lui FC U Craiova 1948 a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK.

Adrian Mititelu e gata să ceară despăgubiri uriașe FRF: „Peste 400 de milioane de euro. Voi cere măsuri asiguratorii”

Adrian Mititelu e gata să meargă până în pânzele albe și a dezvăluit pentru FANATIK la cât se ridică noul prejudiciu pe care îl cere în instanță de la FRF: „Răzvan Burleanu a înțeles greșit. Nu am cerut 40 de milioane de euro despăgubiri de la 240 de milioane. Vedeți că acum am cerut 400 de milioane de euro! Nu au citit bine în actele din instanță. Ăsta este prejudiciul pe care îl cerem acum. Și la asta se adaugă și penalități! O să fie peste 400 de milioane de euro”.

Mititelu susține că va face toate demersurile să se asigure că nu va rămâne cu buza umflată și își va recupera prejudiciul: „Din 2011 până în 2025 vor plăti penalități și o să mai dureze un an sau doi. Eu cred că în maximum 3 ani se va rezolva totul. Vă spun ceva în premieră: o să cer în toamnă măsuri asiguratorii, pentru că nu se mai poate. Sunt motive foarte clare și trebuie să fiu sigur că mai am ce să recuperez. O să le pun poprire pe conturi.

Măcar parțial, pentru că ei vor intra în faliment, prejudiciul e uriaș. Noi avem o sentință de 250 de milioane de euro și care nu a fost înlăturată că nu a fost justificată, ci au găsit o chichiță pe motiv că instanța nu avea competență și trebuie să mergem în Elveția.

Deci ei când spun că au câștigat nu au făcut-o pe fond, ci pentru că au spus Curtea de Apel București și Înalta Curte să mergem în Elveția, că așa scrie în cauză. Ca să scape au găsit portița asta. S-a dovedit apoi că Instanța era foarte competentă, dar n-au vrut ei. A fost doar o modalitate de a scăpa de proces”.

De ce crede că va primi despăgubiri de minim 100 de milioane de euro

Adrian Mititelu și-a făcut deja calculele: „Și dacă vor stabili prejudiciul la doar 50 de milioane de euro, dacă actulizează la câți ani au trecut se face 200 de milioane de euro! Situația e foarte groasă pentru ei. 25 de milioane de euro dacă stabilesc că era prejudiciul, să zicem că nu mai punem clauzele în vigoare, că erau pe Transfermarkt. Apoi 14 ani în competiție… Și dacă faci la 25 de milioane de euro, se ajunge la 100 și ceva de milioane de euro la actualizare.

Eu nici nu am ce să negociez cu Răzvan Burleanu, pentru că el nu are mandat. Dacă m-ar chema mâine să îmi dea o sumă de bani nici nu aș sta de vorbă cu el, pentru că nu are mandat și înțelegerea e egală cu zero. Mă interesează o Federație reglementată legal și abia apoi să discutăm”.

Adrian Mititelu e convins că va câștiga procesul și va recupera palmaresul: „Ei nu au niciun argument”

Adrian Mititelu a comentat decizia ICCJ care a întors procesul la Curtea de Apel Timișoara: „Sunt cam bucuros. Voi câștiga 100% și să vă spun de ce. Înalta Curte nu putea să întoarcă procesul dacă nu avea motive. La ce documente sunt în dosar, ei n-au nicio dovadă că au vreo treabă cu fotbalul craiovean. Instanța întoarce a doua oară procesul numai dacă observă că există motive de schimbare”.

Mititelu așteaptă cu nerăbdare să vadă explicațiile instanței în această speță: „Ei au văzut că există, dar nu poate ICCJ să judece. Instanța de la Timișoara s-a făcut că nu vede anumite documente. Orice document trebuie să fie combătut de două instanțe. De-asta s-a întors la Curtea de Apel. Din motivare vom vedea de ce s-a ajuns la această decizie. Eu sper că în maxim 10 zile o vom avea. Eu sunt convins că totul va fi în favoarea noastră.

Avocații m-au asigurat că vom câștiga procesul pentru că ei nu au niciun argument. Noi inițial am câștigat și la Curtea de Apel Timișoara, dar decizia a fost întoarsă de un judecător și am nimerit pe fond la apel cu doi judecători care au analizat contrar evidenței. Eu sunt foarte optimist”.

Adrian Mititelu aruncă bomba: „În clipa asta palmaresul e la noi!”

: „În clipa asta, a rămas în vigoare sentința Tribunalului Dolj care spune că palmaresul e la noi! Ea este acum valabilă, iar acum în toamnă, septembrie-octombrie, se va rejudeca la Curtea de Apel Timișoara. Sunt convins că din motivare va rezulta clar că ei sunt niște impostori.

Eu sunt într-o situație foarte grea, pentru că în 2011 FRF mi-a luat patrimoniul, m-a dat afară din competiție și din 2012 a băgat în locul meu o altă echipă care mi-a luat toți suporterii, toți sponsorii, baza de pregătire, tot. Eu mă lupt cu ei, dar pe ei îi ajută toată lumea, mai ales politicul”.

Mititelu a vorbit despre sumele uriașe pe care le-a plătit până acum pe procese: „A fost pur și simplu o minune că am rezistat în acești ani. Numai în instanță am cheltuit câteva sute de mii de euro. Ei mi-au furat 14 ani din viață și mi-au făcut niște pagube materiale și sufletești incomensurabile. N-ați văzut ce mi-a făcut președintele Federației? Ați văzut ce frumos se petrecea la Federație cu o zi înainte de Adunarea Generală? Cu cine mă puneam eu…”.

Patronul lui FC U Craiova 1948 amenință că face greva foamei la DNA: „Am depus plângerea și am sesizat Guvernul României”

Mititelu amenința la Adunarea Generală a FRF că face un nou demers juridic și se pare că s-a ținut de cuvânt: „Pe 11 iunie am depus plângerea la Direcția Națională Anticorupție și am sesizat și Guvernul României. Dacă șeful DNA, Marius Voineac, nu dă drumul la dosar, voi face greva foamei în față la DNA. Ieri am depus plângerea și există deja un dosar pe rol. Îmi iau un scaun și mă duc și stau acolo. Aștept 7-8 zile pentru că dosarul este pe rol, dar nu fac nimic.

Burleanu stă fraudulos acolo, exercită mandate, prerogative și face delapidări… Ei nu au mandat legal. DNA trebuia să condamne faptele penale, nu să țină dosarul închis, să nu dea soluție. Vorbesc și cu foști magistrați ieșiți la pensie și îmi spun că nu le vine să creadă ce se întâmplă și cum și-au bătut joc de justiție. Au făcut din alb negru și din negru alb.

Eu nu mă las și merg până la capăt, nici nu se pune problema. Credeți că eu întâmplător am început acum să câștig? S-au schimbat magistrații și nu se mai pot tolera nenorocirile pe care le-au făcut, pentru că sunt prea evidente. Credeau că deja au câștigat procesul și uite că au luat-o în barbă acum.

Curtea de Apel Timișoara îmi va da câștig de cauză. Vă garantez. Eu sunt în stare să îmi pun viața și vă spun că nu au nicio șansă, credeți-mă! Lucrurile sunt foarte clare și totul a fost o impostură. Apoi să vă spun ce va urma”.

Adrian Mititelu amenință: „FRF, Statul român și Primăria Craiova vor plăti sume mari despăgubiri”

Adrian Mititelu a explicat ce se va întâmpla dacă va primi câștig de cauză la Curtea de Apel Timișoara: „LPF și FRF vor plăti sume mari despăgubiri, precum și Statul român. Primăria Craiova și Pavel Badea vor plăti despăgubiri. Își va vinde toate bunurile, ca să nu mai rămână nimic pe numele lui, pentru ce a făcut. Deci se vor aplica legile așa cum trebuie într-o țară democratică.

Echipa lui Rotaru joacă în prima ligă fără să fie afiliată. Va fi retrogradată. Eu nu mai pot să fac fotbal într-o Federație care este în afara legii. Trebuie să fii nebun! Pentru ce să continui? Nu vedeți ce îmi fac?”.

Omul de afaceri a dezvăluit sumele uriașe pe care le-a investit în fotbal: „Fac dovada oricând că am cheltuit 20 și ceva de milioane de euro cash în prima perioadă. Din 2017 încoace încă 90 de milioane de lei, plus bunuri de 15-20 de milioane pe care le-am transferat în patrimoniul celor două societăți, plus investițiile în baza de pregătire, iar alții primesc baze cadou de la Primărie. Și lumea mă face tot pe mine nebun!”.