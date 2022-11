Planul pus în aplicare de Edi Iordănescu înainte de Moldova – România. „Dacă voi reuși, garantez că vom fi la Euro”. Mesajul selecționerului pentru contestatari

România a pierdut primul test din luna noiembrie, scor 1-2 cu Slovenia pe Cluj Arena. În a doua partidă, ultima a anului, „tricolorii” . Edi Iordănescu a vorbit despre partida cu Moldova și le-a răspuns contestatarilor după meciul pierdut la Cluj.

Planul pus în aplicare de Edi Iordănescu înainte de Moldova – România: „Dacă uniformizăm reprizele, vă garantez că vom fi la european”

După înfrângerea cu Slovenia, . Selecționerul reconfirmat pe banca naționalei României a vorbit despre partida cu Moldova și a dezvăluit planul care îi poate duce pe „tricolori” la Euro 2024.

„Eu nu am venit pentru asta (n.r. prietenia între Moldova și România). Eu am venit pentru un rezultat bun și un test util, sper. E foarte important pentru noi să închidem cu un rezultat pozitiv anul pentru că rămânem cu speranță.

E foarte important când ne reunim în martie, ultimul joc să fie unul din care ne putem inspira. Este o provocare pentru mine ca să reușesc împreună cu echipa și cu staff-ul meu să uniformizăm reprizele. Pentru că este adevărat, nu legăm reprize bune. Ne împărțim reprizele și chiar momente din reprize.

Dacă eu voi reuși acest lucru, să fac echipa să lucreze mai mult împreună, să se implice mai mult în toate momentele jocului cu siguranță ne vom ridica nivelul și vă garantez că vom fi la european”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Moldova.

Edi Iordănescu, mesaj pentru contestatari după România – Slovenia 1-2: „Tot timpul voi replica”

Edi Iordănescu a dezvăluit că i-au fost interpretate vorbe și a ținut să le răspundă contestatarilor. „Au fost lucruri care au apărut în spațiul public după jocul cu Slovenia și mi-au fost interpretate vorbe.

Am fost criticat și în multe momente în necunoștință de cauză și de informații sau nejustificat. Nu am ripostat niciodată și nu o să o fac. Chiar dacă au existat jigniri, m-am concentrat pe meseria mea. Datoria selecționerului este să se concentreze pe ceea ce înseamnă munca cu echipa și cu jucătorii.

Atunci când îmi sunt interpretate vorbele. Când îmi sunt puse cuvinte în gură, scoase din context și care nu au legătură cu realitatea mă deranjează și tot timpul voi replica. S-a spus că nu m-a interesat rezultatul cu Slovenia și focusul total a fost pe jocul cu Moldova.

Categoric sunt importante ambele rezultate pentru că nu avem cum să ridicăm mentalitate, cum să creștem nivelul, dacă nici nu ne luptăm. Cu siguranță mi-aș fi dorit un rezultat pozitiv cu Slovenia”, a mai spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu: „Anumite persoane așteaptă aceste momente”

Selecționerul României a continuat să ofere replica celor care l-au criticat. Iordănescu Jr. este convins că este criticat mereu de aceleași persoane și a remarcat repriza mai bună făcută de România cu Slovenia.

„Mi-era ușor să spun că Slovenia a venit cu cea mai bună echipă și noi avem 13-14 jucători pe care aveam în planuri să-i aducem și nu-i avem. N-am spus asta. Am spus că nu contează vârsta, lipsa clar de experiență în comparație cu adversara noastră. În repriza a doua a arătat mai aproape de ceea ce eu îmi doresc.

În multe momente am dominat aceeași garnitură a Sloveniei care a învins Norvegia, care a reușit să nu piardă în Suedia și să întoarcă Serbia.

Regăsim aceleași discursuri de la aceleași persoane. Sunt un pic trist pentru că sunt anumite persoane care parcă așteaptă aceste momente ca să poată să iasă în felul ăsta. Poate greșesc eu, dar vorbim de idei de joc, omogenitate, coerență foarte mare, când echipa noastră a arătat cum a arătat la debutul cu Slovenia ca formulă”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.

Cristian Manea, mesaj încrezător înainte de meciul cu Moldova: „Suntem pe drumul cel bun 100%”

Cristian Manea, titular în eșecul cu Slovenia, a mărturisit înainte de meciul cu Moldova că „tricolorii” se află pe drumul cel bun. Fundașul campioanei României consideră că victoria în ultimul meci din an este foarte importantă pentru moralul echipei.

„Când eram la juniori am avut foarte multe meciuri cu Moldova. Va fi un meci dificil. Am văzut că este ca o sărbătoare aici acest meci, dar noi am venit să câștigăm. Despre jucătorii de aici știu destul de multe pentru că mulți dintre ei joacă în campionatul nostru și îi respect.

Niciun joc nu este al prieteniei. Noi am venit aici să câștigăm, să punem în practică ce facem la antrenament. Atmosfera este bună pentru că noi cu majoritatea ne cunoaștem chiar dacă sunt debutanți ori am fost colegi la echipele de club, ori am fost colegi la naționale mai mici.

Este bine că suntem pe drumul cel bun și sperăm să începem cu dreptul și în acțiunea din martie. Suntem pe drumul cel bun 100%. Fiecare jucător convocat este convocat pe valoarea sa, dar aici este important să joci pentru echipă și să pui în practică ceea ce lucrăm la antrenament. Este foarte important meciul de mâine pentru a termina anul cu o victorie”, a spus Cristian Manea.