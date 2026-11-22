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Propus de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, la academia FCSB-ului, Marcel Pușcaș (66 de ani) a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre sectorul juvenil al formației „roș-albastre”. Acesta e de părere că Gigi Becali ar trebui să investească sume mai mari în academie.

Planul revoluționar propus de Marcel Pușcaș pentru FCSB

Gheorghe Mustață și-a exprimat dorința ca Marcel Pușcaș să ocupe un rol în cadrul Academiei FCSB. „M-aș bucura ca și nea Marcel să fie adus, toți steliștii. Când intri în bază, să te mândrești, să scoți telefonul, să faci poze cu toți”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA.

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Fost jucător și președinte la Steaua, Marcel Pușcaș a propus un plan revoluționar la FCSB. „Decât să se arunce banii pe fotbaliști de mâna a doua sau a treia din Franța, mai bine bagi niște bănuți, nu atât de mulți ca în Boutoutaou, în centrul de copii și juniori, să fie ‘top’, și o să vezi producție peste 2-3-4 ani, cum vin milioanele spre domnul Becali, spre club.

Banii aceștia trebuie să recircule, FCSB trebuie să fie un club producător. Și România în general, noi nu putem avea alt statut, nu putem bate City sau PSG. Putem produce pentru aceste cluburi, pentru Franța, pentru Anglia”, a afirmat experimentatul om de fotbal.

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Marcel Pușcaș și Gheorghe Mustață, concluzie tristă despre academia FCSB

a dezvăluit că i-a propus la prima echipă a Stelei pe George Ogăraru și Sorin Paraschiv, care aveau să devină campioni cu formația „roș-albastră”, însă nu evoluau pentru formația de tineret. „Erau doi pe la juniori, la U17, Ogăraru și Paraschiv, care nu jucau la tineret.

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La echipa de tineret jucau fiul lui Dănilescu și Edi Iordănescu, de doi ani. Cei doi au fost duși într-o zi la tineret și la antrenamentele primei echipe de mine. Pe Ogăraru a încasat clubul 3 milioane”, a spus acesta la FANATIK SUPERLIGA. a subliniat apoi că astfel de lucruri se întâmplau și la Academia FCSB: „Același exemplu îl pot oferi eu aici. În locul altor jucători, care sunt de valoare, juca băiatul lui Alin Stoica și băiatul lui Bebe Alexe”.

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