Planul Rusiei pentru marea ofensivă din Donbas. Care sunt șansele de succes și unde se vor duce luptele decisive

O nouă bătălie de amploarea din războiul ruso-ucrainean se desfășoară în aceste zile, obiectivul principal al Rusiei fiind ocuparea în întregime a regiunii Donbas, în care se află și republicile separatiste Donețk și Luhansk.

Planul inițial al invaziei, la scară redusă

În planul inițial al invaziei începute pe 24 februarie, Rusia urmărea să ocupe în numai câteva zile jumătatea estică a Ucrainei și să anihileze aproape întreaga armată ucraineană. Pe hârtie, trupele rusești care atacau din Belarus ar fi trebuit să ocupe rapid Kievul și apoi să avanseze spre sud, pe linia fluviului Nipru. Din Crimeea, atacul s-a desfășurat pe două direcții: spre vest cu obiectivul final Odesa și spre est, unde trupele ruse ar fi urmat să facă joncțiunea cu trupele republicilor separatiste în zona Mariupol.

ADVERTISEMENT

Lovitura finală ar fi fost apoi avansarea acestora spre nord unde s-ar fi întâlnit cu trupele venite dinspre Kiev, încercuind astfel grosul armatei ucrainene. Însă planul a eșuat lamentabil: Kievul a rezistat atacurilor, iar ofensiva către Odesa s-a împotmolit la Mikolaiv. Singurul succes real a fost în sud-estul Ucrainei, unde s-a realizat cu trupele separatiste, însă și acum militari ucraineni încă luptă la Mariupol.

Putin speră la cucerirea întregului Donbas

reia practic la o scară mult mai mică planul inițial, anume încercuirea ucrainenilor în zona Donbas, într-o zonă mult mai redusă ca suprafață, cea mai estică regiunea aflată sub controlul Kievului. Chiar și așa, un succes ar fi notabil pentru ruși întrucât în ucrainenii au concentrate efective mari în regiunea disputată cu separatiștii din Luhansk încă din 2014. În harta de mai jos, realizată de către (ISW), un ONG american, arată că principalele zone în care se duc ostilitățile sunt în zona Luhansk.

ADVERTISEMENT

Rușii au reușit să ocupe deja orașul Kreminna și atacă, inclusiv cu artilerie grea, localitățile Rubijne, Popasna și Marinka, unde se dau lupte grele cu ucrainenii care încearcă să stopeze ofensiva. O hartă mai detaliată a zonei în care se duc luptele poate fi consultată mai jos:

În harta de mai sus, este marcată și zona orașului Izium unde rușii au început un atac secundar cu un dublu obiectiv: să forțeze ucrainenii să păstreze aici unități care altfel ar fi trimis să apere Rubijne, precum și să asigure continuitatea liniilor terestre de aprovizionare care leagă armata invadatoare de Rusia. Potrivit ISW, este posibil ca în zilele următoare rușii să înceapă un atac mult mai puternic în zona Izium pentru a cădea în spatele pozițiilor ucrainene.

ADVERTISEMENT

Încercările ucrainene de a da ofensiva peste cap

Pe de altă parte, puțin mai la nord, Ucraina a început o contraofensivă în zona Harkiv, ocupând chiar porțiuni care leagă Izium de trupele rusești aflate la est de Harkiv. Potrivit ISW, contraofensiva i-ar putea determina pe ruși să aduc trupe din zonele învecinate, dar este puțin probabil ca ucrainenii să taie complet liniile de aprovizionare ale armatei ruse.

În actualul context, rezistența încăpățânată a apărătorilor orașului este esențială pentru Ucraina. Institute for the Study of War susține că sunt două centre de rezistență pe care rușii au reușit să le separe. Primul este în vestul orașului, în districtul Primorski, însă șansele de menținere a acestuia sunt minime. Al doilea este în zona combinatului Azovstal, unde clădirile acestuia și tunelurile din zonă i-ar putea ajuta pe ucraineni să lupte în continuare zile în șir, poate chiar săptămâni, rezistând bombardamentelor artileriei și aviației. În consecință, trupele rusești din zonă nu vor putea fi folosite, cel puțin o vreme, în ofensiva din partea de nord a Donbas-ului.

ADVERTISEMENT

Un alt sector al frontului în care rușii au probleme este cel vestic din regiunea Mikolaiv. După ce au reușit să oprească înaintarea rusă către oraș, ucrainenii au trecut la contraofensivă, reușind să elibereze câteva sate din zonă.

ADVERTISEMENT

ISW: O ofensivă prematură

Deși Rusia și-a concentrat resursele în zona Donbas pentru a obține o superioritate netă în soldați și tehnică militară împotriva Ucrainei, șansele de reușită sunt considerate mici.

„Forțele rusești nu au luat pauza operațională necesară pentru a reface și a integra unitățile care au suferit pierderi și care au fost retrase din zona Kiev”, se arată în analiza ISW. Astfel, este probabil ca rușii să fi comasat unități care au suferit pierderi mari în luptele anterioare fiind puțin probabil ca Rusia să mai poată arunca în luptă unități bine pregătite care să nu fi fost implicate până acum în război.

Timpul scurt în care a fost pregătită ofensiva nu este suficient pentru înlăturarea problemelor structurale de care suferă armata rusă și care au devenit evidente de la începutul invaziei, astfel că ofensiva s-ar putea solda doar cu câștiguri teritoriale reduse.

„Este improbabil ca armata rusă să fi rezolvat cauzele principale care au frânat precedentele ofensive: slaba coordonare, inabilitatea de a derula operațiuni în câmp deschis și moralul scăzut”, susțin cei de la ISW.

Chiar în cazul în care Rusia ar ocupa întregul Donbas, este puțin probabil ca victoria să fie una decisivă, care să pună capăt războiului.