Planul secret cu care Marius Șumudică vrea să răpună U Craiova: „Ne deghizăm!”

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Duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00, în Gruia ajunge campioana Universitatea Craiova. Înainte de acest meci extrem de complicat, din etapa a 15-a de SuperLiga, antrenorul celor de la CFR Cluj, Marius Șumudică (55 de ani), a anunțat „planul secret” pentru a ține piept celei mai în formă echipe din România.

Marius Șumudică, înainte de CFR Cluj – U Craiova: „Ne deghizăm!”

Forma excelentă a Universității Craiova a continuat joi, 5 noiembrie, și în cupele europene. Pe „Ion Oblemenco”, campioana a obținut al doilea succes în grupa de UEFA Conference League, scor 2-0 cu albanezii de la Egnatia. Cicâldău și Bancu au marcat în duelul dintre campioanele României și Albaniei. Este o victorie care apropie echipa lui Coelho de calificarea din grupa principală.

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În weekend, „Știința” se deplasează la Cluj-Napoca, pentru un alt meci extrem de interesant, , o echipă cu foarte multe probleme în acest sezon. Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA pentru a vorbi de duelul cu campioana en-titre, Marius Șumudică a recunoscut că misiunea „feroviarilor” este una foarte grea.

„Șumi” a avut puterea să glumească și a spus că are un „plan” pentru a ține piept elevilor lui Filipe Coelho (46 de ani). „(n.r. Vine Bau-Bau, U Craiova, la Cluj. Cum îi răpui?) Ne deghizăm. Că tot a fost Halloween, ne deghizăm! (n.r. În Real Madrid, a glumit, din platou, Sabin Ilie) Va fi greu. I-am văzut aseară (n.r. joi, cu Egnatia, în Conference League). Echipă solidă, echipă organizată, care joacă de mulți ani împreună”, a spus antrenorul de la CFR.

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Șumudică, laude pentru viitoarea rivală din SuperLiga: „Echipa cea mai în vogă!”

După 14 etape scurse din sezonul regular intern, . Pe 2 vine U Craiova cu 32 de puncte. Șumudică este de părere că trupa lui Coelho este echipa momentului. În SuperLiga, oltenii au 7 victorii consecutive. Lor li se adaugă și 2 succese din Conference League. „Craiova e o echipă bună. Trofeele cucerite le dau încredere. Sunt echipa cea mai în vogă în momentul de față. Au 13 meciuri fără înfrângere. În 8 dintre ele n-au primit gol. O echipă puternică, o echipă care are și soluții pe bancă. Probabil venind și această întrerupere după meciul de la Cluj, cu siguranță nu vor fi odihniți nici jucătorii lor de bază”, spune „Șumi”.

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CFR Cluj ocupă locul 9 în campionat în apropiere de mijlocul sezonului regular. În ciuda problemelor grave de ordin administrativ, elevii lui Marius Șumudică au avut evoluții și rezultate foarte bune cu echipele mari. Au învins pe FCSB, iar cu Dinamo au condus 2-0 până spre final de meci, când au fost egalați. Antrenorul din Gruia este încrezător că și în meciul cu Craiova se poate întâmpla o surpriză. „E greu, dar nu imposibil. Ne vom bate, vom vedea ce putem să scoatem. Cum și cu cei de la FCSB am câștigat (1-0), cu Dinamo am reușit să luăm un punct (2-2)”.

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Întrebat dacă s-ar mulțumi cu o remiză duminică, „Șumi” a răspuns: „Orice punct pentru noi e bun. Eu nu sunt nici antrenorul ăla care să zic: ‘Nu, dom’le, nu mă mulțumește egalul, eu pregătesc meciurile numai la victorie’, nu. Eu sunt celălalt tip de antrenor, mai pe vechi, când era victoria doar două puncte. Țin minte că am avut un antrenor, tot așa în Portugalia, care îmi spunea că în momentul când fluieră arbitrul începutul jocului, Dumnezeu ți-a dat un punct. Încearcă să-l păstrezi pe ăla. Dacă poți să-l iei și pe celălalt, e ok. Acum e adevărat că sunt trei și se simte. (….) Pentru mine, dacă nu aș pierde nici cu Craiova, ar fi enorm”.