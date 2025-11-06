News

Planul secret al suveraniștilor pentru Anca Alexandrescu. Îi înlocuiește pe Călin Georgescu și George Simion, șeful AUR? Analist: „Ar putea candida la președinție”

Ce șanse reale are Anca Alexandrescu să câștige alegerile pentru primăria Capitalei și ce ar urmări, de fapt, jurnalista susținută de AUR? Informații tari circulă pe piață.
Dan Suta
06.11.2025 | 13:41
Planul secret al suveranistilor pentru Anca Alexandrescu Ii inlocuieste pe Calin Georgescu si George Simion seful AUR Analist Ar putea candida la presedintie
Anca Alexandrescu, candidată la primăria Capitalei. Foto-montaj: FANATIK
Anca Alexandrescu nu ar ținti doar primăria Capitalei, ci ar avea ambiții mult mai mari! FANATIK a aflat de la un cunoscut politolog care este planul secret care se coace în laboratorul suveraniștilor.

Anca Alexandrescu: planul secret din laboratoarele suveraniștilor

Analistul politic Cătălin Avramescu și fost ambasador al României aruncă o adevărată bombă în spațiul public: în culise se încălzește deja ideea unei candidaturi la prezidențialele din 2030.

Ambițiile sunt foarte mari în rândul suveraniștilor, susține Avramescu, motiv pentru care partidele din opoziție riscă, la un moment dat, să facă implozie. Nu doar George Simion este descris drept extrem de orgolios, ci și Anca Alexandrescu, care a primit sprijinul AUR în lupta pentru primăria generală a Bucureștiului. Politologul ne-a spus că vedeta postului Realitatea Plus e sfătuită de anumite persoane să nu se oprească doar la scrutinul din 7 decembrie, ținta ei fiind mult mai sus.

Vedeta Realitatea Plus, sfătuită să candideze la alegerile prezidențiale din 2030

„Simion e ros de ambiții, după cum este și Anca Alexandrescu roasă de ambiții. Eu aud că se spune pe piață că s-ar putea să candideze la președinție. Se visează deja viitoarea președintă. Nu o să ajungă nimic, evident, dar oamenii au iluzii ale măririi, au iluzia grandorii. În zona asta asta, extremismul – și nu doar la noi, în România – are ca principală marcă iluzia asta de grandoare și cultul personalității. Sunt oameni care au băut două cafele și se imaginează că sunt pe Vârful Omu. Ea urmărește un traseu mai bun ca al doamnei Firea. Aud că e sfătuită, că se încălzește pe margine. Nu pot să spun care sunt sfătuitorii ei, că dacă spun se supără piața”, a declarat Cătălin Avramescu pentru FANATIK.

Și, totuși, cât ar putea lua Anca Alexandrescu la alegerile care vor avea loc în prima săptămână din luna decembrie? În opinia lui Avramescu, fosta consilieră a liderilor PSD Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă nu va sări mai sus de 10%. Chiar și dacă va depăși acest procent, șansele ei să câștige sunt destul de mici, având în vedere felul în care votează de ani buni bucureștenii.

Cât va lua Alexandrescu la alegerile din 7 decembrie

„Cred că va lua în jur de 10%, asta după ce va ieși fum, că o să tragă cu toate tunurile. Nu va lua mai mult. Am văzut în sondaje că are și 14%, dar oricum e departe de primărie”, ne-a spus Avramescu.

Candidata la primărie vrea să interzică trotinetele electrice

Anca Alexandrescu s-a înscris în cursa pentru primărie, avându-i ca rivali politici pe Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu. Prezentatoarea emisiunii „Culisele statului paralel” a făcut deja câteva promisiuni electorale, cu toate că încă nu a început campania, vorbind despre faptul că își dorește să colaboreze bine cu consilierii de la primărie, indiferent de coloratura lor politică, și că își dorește să rezolve problema traficului infernal interzicând, în primul rând, trotinetele electrice.

Călin Georgescu, candidatul de care Alexandrescu s-a lipit ca timbrul de scrisoare, nu a anunțat că o susține pe vedeta Realității, declarând că, din cauza anulării alegerilor din decembrie 2024, totul este ilegitim în statul român, iar el nu recunoaște acțiunile politicienilor. Suveraniștii s-au împărțit, din nou, în tabere, în urma declarațiilor făcute de Georgescu, după ce s-a crezut că acesta ar fi putut da un semnal în favoarea Ancăi.

