Planul spectaculos al lui Real Madrid. Taylor Swift, NFL și Starbucks transformă Santiago Bernabeu într-un imperiu

care depășește pragul de 1 miliard de euro venituri pe parcursul unui an. 1,05 miliarde au fost încasările „galacticilor” în 2024, mult peste Manchester City, ocupanta locului 2, care a încasat 838 milioane de euro. PSG (806), Manchester United (771), Bayern Munchen (765), FC Barcelona (764), Arsenal (715), Liverpool (714), Tottenham (615) și Chelsea (519) completează top 10.

Ce se întâmplă cu Santiago Bernabeu, de ce nu mai e doar un stadion

Secretul lui Real Madrid stă în jurul legendarei arene Santiago Bernabeu, devenită între timp Bernabeu, mai scurt, din rațiuni de marketing. De altfel, de la modernizarea arenei din capitala Spaniei, care a costat deja 1,8 miliarde de euro, totul este despre marketing. Arena a fost gândită astfel aducă profit 365 de zile pe an, nu doar în zilele în care Real Madrid joacă pe propriul teren.

Arena dispune de acoperiș și gazon retractabil, astfel că Bernabeu nu mai este „acasă” , Vinicius jr și celelalte staruri ale lui Real Madrid. Pe legendara arenă au loc evenimente pe întreg parcursul anului, sunt restaurante, cafenele, se organizează petreceri pentru corporații. Totul pentru a maximiza veniturile unui brand cum este Real Madrid.

Cum a ajuns Real Madrid să colaboreze cu giganți mondiali

În anii 2000, Florentino Perez lansa era „galacticilor” datorită transferurilor de răsunet. Au venit jucători ca Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo, sau David Beckham. Actualul Real Madrid își păstrează măreția datorită unor transferuri de top, dar președintele clubului a decis să treacă la următorul pas. Să transforme vechiul Santiago Bernabeu într-un magnet care atrage zilnic milioane de euro.

Încă de la începutul primului său mandat, în 2000, Florentino Perez a știut că Real Madrid trebuie să se asocieze cu branduri de top pentru a-și păstra măreția. Iar pentru a trece la pasul următor, nu mai era suficient doar să aducă jucători de top. Noul Bernabeu oferă toată gama de entertaining pentru toți cei care îi trec pragul.

Taylor Swift și NFL pe Bernabeu – între sport și spectacol

În mai 2024, Taylor Swift a concertat pe noul Bernabeu. Aproximativ 9 milioane de euro este profitul pe care l-a făcut doar Real Madrid în urma acestui spectacol, conform datelor oferite de . Doar două luni mai târziu, Karol G a stabilit un nou record de bilete vândute în Spania, după ce a concertat 4 zile consecutiv pe Bernabeu. Din nou, milioane de euro încasate de Real Madrid.

Pe 16 noiembrie, pe stadionul Bernabeu va avea loc partida din NFL dintre Miami Dolphins și Washington Commanders. Un eveniment care se așteaptă să umple arena de peste 80.000 de locuri, asta în ciuda faptului că fotbalul american nu este printre sporturile populare în Europa. NBA și UFC ar urma și ele să aibă evenimente organizate pe noul Bernabeu.

Starbucks și alte branduri uriașe, atrase de noul concept

Pentru ca experiența celor care ajung pe Bernabeu să fie cât mai plăcută, arena dispune în prezent de nu mai puțin de 3 restaurante. Pe lângă deja celebrul Puerta 57, care a fost și el renovat, au mai fost inaugurate Arzabal Bernabeu și Ko by sushy bar. De asemenea, se pot consuma băuturi alcoolice și la Plaza Mahou beer factory.

De asemenea, pe Bernabeu există și o cafenea Starbucks, cu serviciu la masă, de unde se pot vedea perfect partidele de fotbal. Dar care este deschisă și atunci când nu sunt meciuri ale lui Real Madrid. De altfel, practic acesta a fost planul de la bun început. Bernabeu este o arenă multifuncțională disponibilă non-stop pentru cei interesați.

Ce înseamnă acest proiect pentru fanii Real Madrid

Fanii los blancos sunt obișnuiți ca echipa lor să dea ora exactă din punct de vedere sportiv. Iar anul financiar 2024, unul excelent, demonstrează că madrilenii pot concura și din punct de vedere financiar cu forțele din Premier League, cel mai bogat campionat al lumii. Inovațiile legate de stadionul Bernabeu au ajutat-o pe Real Madrid să seteze un trend pe care și celelalte mari echipe ale lumii îl vor urma.

De altfel, FC Barcelona este și ea aproape de terminarea lucrărilor la Spotify Camp Nou. După ce uriașa arenă va fi din nou disponibilă, este de așteptat ca problemele financiare să fie definitiv depășite de FC Barcelona. Astfel că rivalitatea dintre cele două mari forțe ale Spaniei se va muta și la acest nivel.

FC Barcelona poate avea un avantaj prin intermediul colaborării cu Spotify, o companie care a adus deja multe nume de top din industria muzicală alături de catalani. Florentino Perez și Juan Laporta vor avea astfel o nouă variantă de „El Clasico”, cea legată de marketing și atragerea de branduri de top lângă echipele lor.

Ce planuri sunt cu Bernabeu, de ce o să fie deschis tot timpul anului

Până când Barcelona se va putea din nou pe stadionul ei, Real Madrid scoate zilnic bani de pe urma arenei Bernabeu. Conform The Athletic, aproximativ 1,6 milioane de oameni vin în fiecare an pentru Bernabeu Tour Experience. Și peste 2,5 milioane de oameni ajung măcar o dată pe parcursul unui an la restaurantele din interiorul legendarei arene.

Iar muzeul lui Real Madrid este în topul celor mai vizitate atracții turistice din capitala Spaniei. La finalul acestui an, sau cel târziu începutul lui 2026, Bernabeu va avea și un așa numit „skywalk”, o zonă de promenadă din care se poate admira o priveliște impresionantă a Madridului. Iar planurile de expansiune pentru legendarul Bernabeu continuă și pentru 2026.

Evenimente, concerte și o nouă sursă de venituri uriașe

De la spectacolele susținute în 2024 de Taylor Swift și Karol G, pe arena Bernabeu nu a mai avut loc niciun concert. Asta pentru că la acel moment, clubul și organizatorii au fost nevoiți să plătească o amendă consistentă. Mai mulți locatari din blocurile și casele de lângă Bernabeu au făcut reclamație pentru poluarea fonică la care au fost expuși.

Primăria Madrid le-a dat dreptate cetățenilor care au făcut reclamație, astfel că pe Berbabeu nu s-au mai putut organiza concerte. De atunci, s-au investit 10 milioane de euro într-un sistem care să împiedice propagarea sunetului la nivel atât de mare, iar oficialii lui Real Madrid sunt convinși că din 2026 vor putea organiza din nou concerte sau evenimente de acest gen.

Florentino Perez, creierul din spatele strategiei

În 2004, Florentino Perez promitea că Santiago Bernabeu va avea acoperiș, astfel încât fanii să nu mai plece uzi acasă atunci când plouă. 21 de ani mai târziu, arena din Madrid arată ca o navă spațială, care produce sume uriașe 365 de zile pe an, nu doar atunci când joacă Real Madrid. În lungul său mandat, Perez a transformat-o pe Real Madrid.

Formația din capitala Spaniei nu mai este campioana Europei doar din punct de vedere sportiv, ci și din punct de vedere al strategiei de marketing. Iar stadionul Bernabeu este locomotiva care a propulsat-o pe Real Madrid în fruntea ierarhiei echipelor cu cele mai mari încasări în 2024 din toată Europa. Prima care trece pragul de 1 miliard de euro încasări anuale.