Planul suedezilor pentru a-l „dărâma” pe Hagi! Ce vor să provoace pe Arena Națională

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Un nou meci important pentru echipa națională a României are loc luni seară, de la 21:45, în compania Suediei. Unul dintre fotbaliștii adverși a spus deja ce plan vor aborda nordicii pentru încă un succes în fața reprezentativei noastre.

Planul suedezilor înainte de returul cu România

și are de gând să mai bifeze un succes, dar la București de această dată. Nordicii vin după o serie de 3 meciuri fără eșec, aspect cu care „tricolorii” nu se pot mândri. Chestionat dacă echipa lui este favorită deja, Besfort Zeneli, colegul lui Darius Olaru la Union SG, a spus că el și coechipierii săi nu privesc astfel situația.

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În schimb, miza acestora este, de fapt, să întoarcă publicul de pe Arena Națională, , împotriva lui Gică Hagi și a elevilor săi. „(n.r. – E Suedia favorită?) Nu-mi place să gândesc așa. Acum este un meci nou. Ei joacă acasă, au mulți suporteri, vin după o înfrângere cu 0-6 și poate se gândesc că nu mai au prea multe de pierdut. Atunci este puțin mai ușor să joci. Se vor mobiliza și nu vor dori să sufere o nouă înfrângere grea. Cred că România va fi compactă și foarte agresivă. Va fi un meci dificil. Cu siguranță va fi stadionul plin și vrem să întoarcem publicul împotriva lor!”, a spus Besfort Zeneli, citat de

Unde se vede meciul România – Suedia

România – Suedia este ultimul duel al tricolorilor din acțiunea septembrie – octombrie în UEFA Nations League. „Tricolorii”, care au putut fi urmăriți până acum la TV pe postul Atena 1, vor putea fi vizionați și de această dată . De asemenea, pentru cei care nu se află în fața televizoarelor, duelul de pe Arena Națională, primul pentru Gică Hagi pe teren propriu cu public, poate fi ascultat la Radio România Actualități.

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Drepturile de televizare ale întâlnirilor naționalei sunt deținute de Intact Media Group, care vor transmite astfel și viitoarele preliminarii pentru EURO 2028. Șefii trustului Intact au hotărât că pe lângă transmisia TV, meciurile naționalei să se vadă și pe platforma AntenaPlay.