Sport

Planul suedezilor pentru a-l „dărâma” pe Hagi! Ce vor să provoace pe Arena Națională

Suedezii atacă la nivel psihologic. Ce plan au pus la cale nordicii pentru returul de la București contra României, în Liga Națiunilor.
Mihai Dragomir
05.10.2026 | 17:45
Planul suedezilor pentru al darama pe Hagi Ce vor sa provoace pe Arena Nationala
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Suedezii, gata să strice atmosfera românilor și la București. Foto Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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Un nou meci important pentru echipa națională a României are loc luni seară, de la 21:45, în compania Suediei. Unul dintre fotbaliștii adverși a spus deja ce plan vor aborda nordicii pentru încă un succes în fața reprezentativei noastre.

Planul suedezilor înainte de returul cu România

Suedia a învins România în tur cu 2-1 și are de gând să mai bifeze un succes, dar la București de această dată. Nordicii vin după o serie de 3 meciuri fără eșec, aspect cu care „tricolorii” nu se pot mândri. Chestionat dacă echipa lui este favorită deja, Besfort Zeneli, colegul lui Darius Olaru la Union SG, a spus că el și coechipierii săi nu privesc astfel situația.

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În schimb, miza acestora este, de fapt, să întoarcă publicul de pe Arena Națională, deja iritat după rezultatele obținute de „tricolori”, împotriva lui Gică Hagi și a elevilor săi. „(n.r. – E Suedia favorită?) Nu-mi place să gândesc așa. Acum este un meci nou. Ei joacă acasă, au mulți suporteri, vin după o înfrângere cu 0-6 și poate se gândesc că nu mai au prea multe de pierdut. Atunci este puțin mai ușor să joci. Se vor mobiliza și nu vor dori să sufere o nouă înfrângere grea. Cred că România va fi compactă și foarte agresivă. Va fi un meci dificil. Cu siguranță va fi stadionul plin și vrem să întoarcem publicul împotriva lor!”, a spus Besfort Zeneli, citat de fotbollskanalen.se.

Unde se vede meciul România – Suedia

România – Suedia este ultimul duel al tricolorilor din acțiunea septembrie – octombrie în UEFA Nations League. „Tricolorii”, care au putut fi urmăriți până acum la TV pe postul Atena 1, vor putea fi vizionați și de această dată prin intermediul aceluiași post de televiziune. De asemenea, pentru cei care nu se află în fața televizoarelor, duelul de pe Arena Națională, primul pentru Gică Hagi pe teren propriu cu public, poate fi ascultat la Radio România Actualități.

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Drepturile de televizare ale întâlnirilor naționalei sunt deținute de Intact Media Group, care vor transmite astfel și viitoarele preliminarii pentru EURO 2028. Șefii trustului Intact au hotărât că pe lângă transmisia TV, meciurile naționalei să se vadă și pe platforma AntenaPlay.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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