Planuri mari pentru fostul pilot Titi Aur: vrea să reducă numărul accidentelor mortale de pe șoselele din România cu 50%

Studiile arată că România este un nedorit lider european într-un clasament al deceselor cauzate de accidentele rutiere. Fostul campion de raliuri Titi Aur a decis să se implice activ în acest sens și a fondat școala de conducere defensivă „Academia Titi Aur”.

Pilotul militează acum pentru implementarea unor măsuri care să asigure creșterea siguranței pe șoselele din țara noastră. Acesta a propus un plan centralizat pentru siguranța pe șosele care ar putea reduce cu până la 50%, în 5 ani, numărul de accidente mortale în România.

Titi Aur: „Avem nevoie urgentă de un plan”

Constantin Titi Aur este pilot profesionist de raliuri de aproape patru decenii. De-a lungul carierei, a triumfat în 49 de curse și a câștigat de 8 ori titlul de campion al României.

ADVERTISEMENT

Știe mai bine ca oricine ce înseamnă siguranța la volan și a înființat propria școală de conducere defensivă și pilotaj, unde este și instructor. Mai mult, a lansat o campanie prin care își propune să sensibilizeze autoritățile și să-i facă pe cât mai mulți șoferi să conștientizeze riscurile la care se expun atunci când au o conduită neadecvată la volan.

Pilotul de raliuri propune, în acest sens, educația rutieră pentru copiii cu vârste între șase și 10 ani, implementarea în instituții a cursurilor de conducere defensivă pentru șoferi și utilizarea unor sisteme mai bune de supraveghere și de aplicare a legii și modernizarea infrastructurii.

ADVERTISEMENT

”Avem nevoie urgentă de un plan pentru a reduce numărul de accidente și de victime din România. În 2020 am fost pe primul loc în Europa, cu 85 de decese raportat la un milion de locuitori, dublu față de media europeană de 42/mil. locuitori.

Ne-am gândit pentru România la o strategie similară celei din Suedia, care în 1997 a adoptat Vision Zero, un plan prin care și-a propus să scadă la zero numărul de decese până în 2020. Și ei mai au de lucru, dar diminuarea este de 165%.

ADVERTISEMENT

Planul a avut trei piloni: educația, infrastructura și legislația. Noi am gândit deja o strategie similară, am fost în Suedia pentru a vedea ce fac specialiștii de acolo, am realizat chiar și un documentar, iar acum ne dorim să începem cât de curând lucrul alături de autoritățile din România.

Această inițiativă are un impact major asupra tuturor: populație, mediul de business și statul român”, a declarat Titi Aur, fondatorul școlii de conducere defensivă Academia Titi Aur și inițiatorul planului, în cadrul conferinței de presă.

ADVERTISEMENT

Invită companiile să implementeze un program de formare permanentă a șoferilor

Pornind de la modelul aplicat în Suedia, fostul mare campion de raliuri insistă pe ideea implementării unei strategii care să limiteze numărul de decese cauzat de accidentele rutiere și încurajează companiile să le asigure șoferilor cursuri de conducere defensivă și, de asemenea, să monitorizeze propriile flote de mașini.

este convins că investiția în astfel de cursuri de conducere defensivă va diminua mult efectele generate de accidentele rutiere care, cuantificate în bani ar însemna economii de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În plus, fondatorul Academiei Titi Aur a adăugat că școlile de șoferi din România ar trebui să-și actualizeze programa de învățământ și să diversifice informațiile pe care le transmit către cursanți.

”Școlile de șoferi ar trebui să introducă minimum două capitole în programă: cunoștințe tehnice minimale în domeniul sistemelor active și pasive de siguranță și reguli generale de conducere în siguranță, de exemplu, poziția corectă la volan.

Pe de altă parte, școlile de conducere defensivă trebuie să-l facă pe șofer să înțeleagă traficul și pericolele existente, să le anticipeze și să adopte un stil de conducere care îl feresc de accidente.

De exemplu, la un astfel de curs, șoferul poate afla că un telefon cântărește până la 5 kg în cazul unui impact frontal de 50Km/h cu obstacol fix, iar o doză de suc de 0,33 L are o greutate de până la 17,5 kg într-o coliziune similară. Obiectele depozitate greșit în mașină pot fi adevărate pericole, pot produce vătămări grave chiar decese.

Apoi, îl învață pe conducătorul auto cum să gestioneze situații și reacții ale autovehiculului, drum alunecos, obstacole, întuneric sau ceață, frânare pe diverse suprafețe, derapaj”, a explicat Titi Aur, în cadrul conferinței de presă.

Titi Aur a prezentat documentarul ”Sânge pe șosea”

În cadrul evenimentului, organizatorii au prezentat pelicula ”Sânge pe șosea”, un film documentar realizat în Suedia, care dezvăluie măsurile și soluțiile implementate de autoritățile din Suedia pentru prevenirea accidentelor rutiere și pentru educarea participaților la trafic.

La realizarea documentarului a participat și Titi Aur, care a menționat că nordicii au implementat acest proiect încă din 1997. În acest moment, în Suedia sunt consemnate doar 20 de victime pe an în urma accidentelor rutiere, și nicio victimă în rândul copiilor.

De altfel, cele mai sigure șosele din Europa sunt tocmai cele din țările nordice. Conform datelor Comisiei Europene, cele mai sigure drumuri sunt cele din Norvegia, cu 17 decese la 1 milion de locuitori, Suedia (20 /1 milion) și Islanda (22 /1 milion).