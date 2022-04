Planurile de petrecere ale Mirelei Vaida au fost date peste cap. Mezinul familiei, aniversat astăzi, este bolnav

Moderatoarea de la Acces Direct este foarte fericită că Tudor împlinește frumoasa vârstă de 3 ani, dar din păcate planurile de petrecere au fost date peste cap. Micuțul s-a îmbolnăvit și este nevoit să stea în casă o perioadă.

Mirela Vaida, petrecere pentru băiatul cel mic. Cum a sărbătorit vedeta alături de copii

Mirela Vaida i-a comandat totuși un tort și a amenajat casa pentru mezinul care are varicelă. Din păcate, nici ceilalți mai mari nu sunt bine pentru că sunt bolnavi la rândul lor, motiv pentru care petrecerea a fost amânată.

„Azi e ziua lui Tudor – «Ciuci»! Împlinește 3 anișori. Îi pregătisem o petrecere frumoasă în curte, cu baloane, animatori, copii, jocuri, mini-disco! Era programată pentru ieri, când fusese vreme frumoasă.

Mai ales că el, copil crescut în pandemie, nu a avut parte de nicio petrecere până acum! Uite că n-are parte nici anul asta… Tudor are varicelă, Vladimir a făcut gripă tip B, iar Carla are enterocolită! Dar nu ne lăsăm!”, este mesajul transmis de artistă pe pagina de .

Mirela Vaida, planuri pentru aniversarea de 3 ani a lui Tudor

Cântăreața și îl sărbătorește pe cel mic în familie, urmând ca aniversarea să aibă loc după sărbătorile pascale pentru că Tudor nu a avut nicio petrecere până acum din cauza pandemiei.

„Printre medicamente, bube, termometre și diete, am decorat casa cu baloane, am comandat câteva pizza bune de tot, am dat comandă de un tort de poveste, deschidem un prosecco pentru noi și o șampanie pentru copii și ne bucurăm de ziua asta specială!

Vom reprograma petrecerea după Paște, iar acum ne bucurăm că, deși izolați și bolnăviori, suntem împreună Facem noi petrecerea cea mai tare!

Vă mulțumim pentru gândurile bune și vă dorim multă sănătate, liniște și pace! Vă îmbrățișăm cu drag!”, a completat Mirela Vaida, în social media.