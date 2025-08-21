FCSB, schimbări masive în echipa de start cu Aberdeen după problema cu vizele! Gigi Becali a anunțat primul 11: „Era și el titular”

Patronul clubului roș-albastru a transmis, cu aproximativ patru ore înainte de startul meciului Aberdeen – FCSB, că nu a fost rezolvată încă, astfel încât sunt șanse minime spre zero chiar ca ei să joace în această partidă.

Gigi Becali a dezvăluit că toți cei trei jucători extracomunitari de la FCSB ar fi urmat să fie titulari în meciul tur cu Aberdeen, dacă nu ar fi apărut problema cu vizele

Astfel, cu aceeași ocazie, omul de afaceri a dezvăluit cum și-ar dori el să arate formula de start a echipei antrenate de Elias Charalambous în

Becali a explicat că toți cei trei jucători vizați de această chestiune ar fi trebuit în mod normal să fie titulari, Ngezana și Radunovic fiind bineînțeles, după cum se știe deja foarte bine, siguri oricum de acest statut, iar Alhassan prin prisma faptului că Adrian Șut nu s-ar afla încă la nivel optim din punct de vedere fizic, în vreme ce Lixandru a evoluat și în ultima partidă de campionat, cea contra Rapidului, 2-2, când de altfel mijlocașul defensiv a și reușit să deschidă scorul încă din minutul 7.

„Era și Baba Alhassan titular, nu e refăcut Șut, iar Lixandru jucase duminică. Toți 3 erau titulari. Acum o să fie Graovac în locul lui (n.r. Despre Ngezana)… Cea mai mare pierdere este Ngezana.

Și Radunovic, dar fundașul stânga mai e cum mai e. Fundașul central e pierderea mare. Pantea în locul lui Radunovic. Eu aș prefera Lixandru (n.r. să fie titular la mijloc), depinde dacă poate Șut.

Cel mai important jucător în cupele europene l-ați șters (n.r. Despre David Miculescu)? O să joace Tănase, Olaru o să fie rezervă. Miculescu în dreapta, Cisotti în stânga”, a spus Gigi Becali în direct la

Cum ar urma deci să arate primul 11 al FCSB-ului joi seară la Aberdeen:

Târnovanu- Crețu, Popescu, Graovac, Pantea- Chiricheș, Lixandru (Șut)- Miculescu, Tănase, Cisotti- Bîrligea