Planurile lui Carlo Ancelotti cu Neymar, date peste cap în meciul cu Japonia: „Am vorbit cu el”

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Brazilia a obținut calificarea în optimile Cupei Mondiale într-un mod dramatic. Sud-americanii au întors rezultatul după pauză în disputa cu Japonia și s-au impus cu 2-1, reușita decisivă fiind semnată în prelungiri de către Gabriel Martinelli, fotbalist introdus în repriza secundă de Carlo Ancelotti (67 de ani). La final, antrenorul italian a vorbit despre fanii care au criticat decizia de a-l introduce în teren pe fotbalistul lui Arsenal.

De ce l-a lăsat Carlo Ancelotti pe Neymar pe bancă

Neymar s-a confruntat cu o problemă medicală în startul Cupei Mondiale și nu a jucat în primele două meciuri ale Braziliei, cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0), însă a fost introdus în teren în repriza secundă a duelului cu Scoția. Contra Japoniei, Carlo Ancelotti l-a scos la încălzire pe experimentatul fotbalist, însă nu l-a introdus în teren, iar tehnicianul italian și-a explicat decizia la finalul jocului.

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„Îl așteptam pe Neymar pentru prelungiri. Am vorbit cu el, ar fi intrat în jurul minutului 60 sau 65. Am egalat și nu am vrut să schimb structura, pentru că echipa avea controlul partidei”, a spus Ancelotti, conform . . .

Carlo Ancelotti, replică fabuloasă pentru contestatari după Brazilia – Japonia 2-1

Carlo Ancelotti l-a introdus pe Gabriel Martinelli în minutul 66 al meciului cu Japonia, la scorul de 1-1. Decizia nu a fost pe placul unor fani brazilieni aflați în tribune, care au huiduit momentul, deoarece ar fi dorit ca Neymar să fie cel care intră în teren. Până la urmă, schimbarea efectuată de experimentatul antrenor s-a dovedit a fi inspirată, deoarece Martinelli a marcat golul victoriei. „Știu că mulți dintre suporterii noștri n-au fost bucuroși când au văzut că intră Gabriel Martinelli.

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Am auzit reacțiile și, sincer să fiu, nu mă așteptam la așa ceva din partea suporterilor noștri. Chiar și unul dintre asistenții mei m-a întrebat ‘Ești sigur?’. Am zâmbit, pentru că acestea sunt momentele în care un antrenor arată că-și merită banii. Uneori, trebuie să vezi jocul diferit față de toți ceilalți. Gabby a știut exact ce are de făcut când a intrat. Nu l-am trimis pe teren doar să alerge. L-am trimis într-o poziție anume, să profite de faptul că japonezii obosiseră.

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Am vrut să atace spațiile care începuseră să apară și am crezut că un astfel de moment va apărea. El a înțeles perfect ce are de făcut. Fotbalul este făcut din decizii care sunt puse la îndoială 20 de minute și lăudate 20 de ani. Dacă Martinelli n-ar fi marcat, oamenii ar fi zis că am făcut schimbarea greșită. A marcat și acum, brusc, toată lumea înțelege. Ăsta este fotbalul. Ca antrenor, nu poți conduce cu emoție, ci cu înțelepciune. Le cer fanilor să aibă mai multă încredere în echipă”, a spus Ancelotti, conform .