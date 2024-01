Planurile lui Diego Simeone cu Horațiu Moldovan, dezvăluite în direct. ”Asta consideră, în principiu”

Cu toate acestea, Horațiu Moldovan trebuie să-și asume din start faptul că va fi rezerva vedetei Jan Oblak, astfel nu va avea meciuri în picioare și ar putea pierde chiar postul de titular al României. O spune și Gică Craioveanu, completat de Gică Popescu, cei doi fiind de părere că Moldovan trebuie să fie realist și să știe că nu are cum să-i ia fața lui Oblak.

Planurile lui Diego Simeone cu Horațiu Moldovan, dezvăluite în direct

Mai mult, Gică Craioveanu a prezentat planul celor de la Atletico Madrid pentru Moldovan. Românul este văzut, așadar, drept o rezervă pentru Oblak și va prinde meciuri doar atunci când titularul va simți nevoia să se odihnească sau va fi accidentat. Interesant, cu toate că pentru Atletico urmează un meci de categoria B, de Cupă, Moldovan mai mult ca sigur va rămâne pe bancă.

pentru meciurile în care Oblak se va odihni. Nu cred că va apăra în următorul meci, chiar dacă e de cupă. Nu cunoaște colegii, abia a ajuns. E destul de dificil postul de portar. A fost o oportunitate bună pentru Atletico, pentru că prețul a fost mic”, a declarat Craioveanu pentru

La rândul său, Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, îl sfătuiește pe Horațiu Moldovan să dea dovadă de caracter și de o personalitate puternică atunci când va ajunge în vestiar. Mai mult, portarul român nu trebuie să se mulțumească cu gândul că va fi o rezervă eternă la Atletico Madrid, ci trebuie să-și propună să ajungă titular, oricât de greu ar fi.

”Nu s-a întâmplat niciodată la mine așa ceva. Am jucat la toate echipele la care am fost și nu am considerat vreodată că o să fiu rezervă. Am fost la Barcelona cu o încredere incredibilă și în șase luni am devenit căpitan. Dacă nu ai personalitate în vestiar, nu poți nici în Liga a 2-a. Nu aș fi acceptat pentru că nu m-aș fi considerat niciodată rezervă. Nu cred că i-au zis că o să fie rezerva lui Oblak. Nu s-a dus ca rezervă. Astăzi nu are șanse să apere.

Fotbalul este imprevizibil. , poate face un turneu final bun, câștigă Atletico Madrid campionatul, doamne ferește, și aia e”, a declarat Gică Popescu pentru sursa citată. Între timp, Horațiu Moldovan își lua adio de la fanii Rapidului și îi anunța că mereu se va gândi la ei, chiar dacă joacă la Madrid.

Horațiu Moldovan și-a luat la revedere de la fani pe aeroport

”O să îmi fie dor de colegi, de tot ce a fost aici, de galerie, de modul în care am fost apreciat la Rapid. Vreau să le mulțumesc pe această cale. Dacă nu erau ei, nu eram nici la Liga 1. Sunt foarte mulți oameni cărora ar trebui să le mulțumesc, nu stau acum să-i enumăr pe toți, dar le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la ascensiunea mea.

Sunt foarte multe amintiri frumoase, cred că și promovarea, intrarea în play-off, întâlnirea cu suporterii pe noul Giulești. Chiar am amintiri foarte frumoase pe care le voi povesti copiilor dar nu numai. Cel mai greu moment a fost după ce am semnat cu Rapid și am pierdut la Slobozia. Va fi cea mai mare concurență de până acum. Oblak este, probabil, cel mai bun portar din lume.

Este un vis devenit realitate, încă nu mă hazardez, mai am de trecut vizita medicală. Cred că este un exemplu pentru toți copiii care joacă fotbal, să aibă încredere necondiționată în ei pentru că la fotbal totul este posibil”, a spus Horațiu Moldovan în aeroport.