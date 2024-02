Planurile lui Edi Iordănescu pentru EURO 2024. Trei semne mari de întrebare și doi ”tricolori” șterși de pe listă

Selecționerul Edi Iordănescu a început să lucreze pentru EURO 2024 imediat după calificarea naționalei României la turneul final din Germania. Tehnicianul vrea să se bazeze la Campionatul European pe nucleul de bază care a reușit performanța să câștige grupa preliminară și să readucă după opt ani prima reprezentativă în elita continentală.

La trei luni de la , pe agenda selecționerului există trei semne mari de întrebare, precum și doi ”tricolori” care sunt ca și ieșiți din calcule. Din informațiile FANATIK, veteranul Mario Camora, 37 de ani, fundaș stânga la CFR Cluj, are șanse minime să prindă lotul de 23 pentru EURO 2024, suferite în ultima perioadă. Portarul Ionuț Radu, devenit a treia variantă la Bournemouth, este și el ca și scos din ecuație.

În schimb, , după transferul surprinzător de la Rapid, se bucură în continuare de încrederea lui Edi Iordănescu și va fi cu siguranță la EURO 2024. ”Asta nu înseamnă ca va fi sigur titular!”, au dezvăluit surse federale. Ceilalți doi portari vor fi aleși dintre Florin Niță (Gaziantep), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Aioani (Rapid).

Înaintea lui Camora, pe lista selecționerului se află Valentin Țicu (Petrolul/23 de ani), Andres Dumitrescu (Sepsi/22 de ani), Raul Opruț (Hermannstadt/26 de ani), dar și

Am reuşit să calificăm echipa construind un nucleu de excepţie. Acum, fiecare dintre ei are datoria să dea totul la club în aceste cinci luni. Fiecare are datoria să demonstreze că poate să facă parte dintr-un nucleu de excepţie pentru următorul nivel, pentru turneul final” – Edi Iordănescu, selecționer România (FRF TV, decembrie 2023)