Planurile lui Mirel Rădoi după ce va părăsi naționala României: „Mă tentează mai mult o echipă de club”

Luni seara, pe stadionul din Ghencea, , prin , și s-a apropiat tot mai tare de la Campionatul Mondial din Qatar.

Deși trebuia să fie o seară euforică, în care să se sărbătorească succesul, bomba a explodat imediat după fluierul final, la conferința de presă: selecționerul după cele două partide programate în noiembrie, cu Islanda pe teren propriu și cu Liechtenstein în deplasare.

Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la echipa națională după meciurile cu Islanda și Liechtenstein

Încă selecționer al României, Mirel Rădoi a precizat că decizia sa este deja luată și nu mai poate fi întors din drum. Din noiembrie, Federația trebuie să caute un alt antrenor pentru echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situația mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federației să vină cu un contract. Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreți să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Nu are rost să mai discutăm. Mă știți. Dacă am zis așa, așa rămâne. Nu mă interesează.

Din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Contractul meu se termină, să aduceți pe cine vreți dumneavoastră.

ADVERTISEMENT

Eu am contract până în noiembrie, mai departe este treaba Federației. Oferte au fost până acum și le-am refuzat. Din punctul ăsta de vedere vă dau cuvântul meu că nu am niciun contact, nicio ofertă. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția. Și dacă Federația ar face o ofertă, nu aș accepta.

E un ciclu care s-a terminat. Federației nu am ce să îi reproșez. Am ezitat la început să vin la echipa națională pentru că aș fi vrut să termin campania pe care am avut-o la tineret. Văzând lucrurile care s-au întâmplat acolo, m-am ambiționat și am acceptat să vin la echipa mare. Am luat echipa la un baraj, o predau la fel pentru că obiectivul este locul întâi sau locul doi”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă de după victoria cu Armenia.

ADVERTISEMENT

Ce planuri are Mirel Rădoi după ce va părăsi naționala: vrea să preia o echipă de club

În continuare, Mirel Rădoi a precizat că și-ar dori să preia o echipă de club, fiindcă vrea să aibă posibilitatea de a lucra zilnic cu jucătorii.

„E devreme să vorbim despre viitor acum, lucrurile diferă, dar parcă o echipă de club mă atrage mai mult. Procesul zilnic e foarte important, să dezvolţi jucătorii. Îmi pare rău că nu pot sta mai mult cu jucătorii, să le explic mai multe.

ADVERTISEMENT

Lucrurile astea le pot îndrepta zi de zi. Aș accepta și o ofertă din România, da. Dacă nu vor să mă dea afară după trei luni, cu siguranţă!

Pentru un joc spectaculos, ai nevoie de timp, pentru a juca ce doreşti. Ai nevoie de o perioadă mai lungă, e greu de realizat în România, dar sunt cluburi care încep să aibă răbdare. Toate dorinţele la naţională mi-au fost îndeplinite, nu am ce să le reproşez celor de aici”, a mai declarat Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Întrebat cine ar trebui să-i ia locul pe banca naționalei, Rădoi a răspuns fără echivoc că persoana cea mai potrivită este Cosmin Olăroiu: „Nu aș putea recomanda pe cineva în locul meu, dar cred că în afara de Olăroiu nu poate fi altcineva. Trebuie să îl întrebați pe el dacă vine. Glumesc. Eu mi-aș dat nota 5, că am trecut clasa. Nu am rămas repetent!”, a încheiat selecționerul.