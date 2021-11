Plasturele-vaccin ar putea revoluționa medicina. Forma inedită de administrare va ajuta sute de milioane de oameni

Plasturii-vaccin sunt un concept nu neapărat nou, dar care a reintrat în atenția publicului odată cu debutul pandemiei de Covid-19.

Începând cu anul 2020, cercetătorii și-au intensificat eforturile de creare a unor plasturi prin care să fie administrate, în mod eficient, vaccinurile. O astfel de invenție are potențialul de a revoluționa medicina.

Noul mod de administrare i-ar putea ajuta pe cei care au fobie de ace, dar și pe și se împotrivesc.

În plus, un plasture-vaccin poate îmbunătăți și aspectul logistic al distribuției vaccinurilor – un astfel de dispozitiv nu are nevoie de cerințe speciale de stocare la temperaturi joase. În plus, ar putea avea și o eficacitate sporită.

Un nou studiu publicat în jurnalul Science Advances pare promițător. O echipă de cercetători australieni și americani a creat plasturi de 1 centimetru pătrat, care aveau mai bine de 5.000 de ace microscopice, ”atât de mici încât nu sunt vizibile cu ochiul liber”, spune David Muller, virolog la University of Queensland și coautor al studiului.

Acești țepi au fost acoperiți cu un vaccin experimental, iar aplicarea plasturelui implică o simplă apăsare a acestuia, cu ajutorul unui dispozitiv similar cu un puc de hochei.

Experimentul a fost realizat pe șoareci, cărora li s-a administrat fie cu ajutorul unei seringi, fie cu ajutorul plasturelui. Sistemul imun al șoarecilor ce au primit plasturele-vaccin a produs un număr mare de anticorpi după două doze, iar plasturii s-au dovedit a fi mai eficace decât seringile.

În general, vaccinurile sunt injectate într-un mușchi din corpul nostru. Totuși, țesutul muscular nu conține foarte multe celule imune, necesare pentru ca noi să reacționăm la medicament. În plus, micii țepi de pe plasture cauzează o moarte celulară de nivel redus la nivelul pielii. Totuși, e suficientă pentru ca sistemul imun să fie alertat și să producă un răspuns mai puternic.

Avantajele uriașe ale plasturelui-vaccin în fața unui ser clasic

Avantajele sunt deja destul de clare, însă au trebuit să fie și dovedite.

Aplicat într-un strat uscat pe plasture, vaccinul rămâne stabil pentru cel puțin 30 de zile, la o temperatură de 25 de grade Celsius și chiar o săptămână la temperaturi de 40 de grade Celsius, În comparație, vaccinurile Moderna și pot fi folosite doar în decurs de câteva ore la temperatura camerei. Asta devine un punct foarte important pentru țările în curs de dezvoltare.

”Este foarte simplu de folosit. Nu ai nevoie obligatorie de personal medical autorizat pentru a administra acest vaccin”, arată Muller, referindu-se la un alt avantaj al plasturelui-vaccin.

Burak Ozdoganlar, profesor de inginerie la Carnegie Mellon University, lucrează la o astfel de tehnologie încă din 2007. El mai vede un avantaj: ”folosirea unei cantități reduse de vaccin, livrat însă precis pe piele, poate declanșa un răspuns imun similar cu cel al unei injecții intramusculare”, a explicat acesta.

Ozdoganlar poate produce în jur de 3-400 de plasturi zilnic în laboratorul său. Din păcate, nu a reușit să le testeze cu vaccinurile mRNA, care au apărut abia în timpul , deoarece nu a primit autorizație nici de la Pfizer și nici de la Moderna.

Plasturele folosit în studiul de față a fost produs de compania australiană Vaxxas, care a înregistrat cele mai mari progrese în domeniu. Testele clinice pe oameni urmează să înceapă în aprilie. Alte două companii se află în această cursă: Vaxess și Micron Biomedical.

Vaccinul administrat pe cont propriu, acasă – viitorul prevenției în medicină

Cea dintâi a fost fondată în 2013 și are sediul în Massachusetts, iar plasturele companiei propune o abordare ușor diferită. Micro-acele se dizolvă în piele. Această abordare sugerează că e nevoie de mai puține ace pe plasture, doar 121, realizate dintr-un polimer proteic biocompatibil.

”Lucrăm la un produs sezonier anti-Covid și antigripal, care va fi trimis prin poștă pacienților, aceștia putând să și-l administreze singuri”, spune CEO-ul Michael Schrader.

Vaccinul folosit pe acest plasture e produs de compania Medigen, fiind deja autorizat în Taiwan.

În paralel, Vaxess și-a deschis o unitate de producție în apropiere de Boston și vrea să producă suficienți plasturi pentru a vaccina între 2.000 și 3.000 de persoane în testele clinice, acestea urmând a fi desfășurate vara viitoare. Marea provocare o reprezintă producția în masă, niciun producător fiind capabil momentan să facă asta.

”Dacă vrei să lansezi un vaccin trebuie să creezi zeci, sute de milioane de doze”, spune Schrader. ”Nu avem această capacitate în prezent – nimeni nu o are, de fapt.”

Totuși, pandemia a dat un avânt important acestei industrii, care acum atrage mai mulți investitori. ”Acesta e viitorul, din punctul meu de vedere, e inevitabil. Cred că o să vedem asta în următorii 10 ani, vor schimba drastic administrarea vaccinurilor în lume”, concluzionează Schrader, conform .