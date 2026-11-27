ADVERTISEMENT

Tudor Chirilă a vorbit despre munca depusă de antrenor la formația din Ștefan cel Mare și a transmis un mesaj celor care critică rezultatele echipei, explicând de ce investiția în creșterea tinerilor fotbaliști ar trebui să fie o prioritate în fotbalul românesc.

Tudor Chirilă, mesaj pentru contestatarii lui Ionuț Chirilă: „Un proiect pe care nu și l-a asuma prea multă lume”

Tudor Chirilă consideră că proiectul de la CS Dinamo presupune o responsabilitate pe care puțini oameni din fotbalul românesc sunt dispuși să și-o asume, mai ales în condițiile în care rezultatele negative atrag valuri de critici și ironii.

ADVERTISEMENT

„Ionuț are un proiect pe care nu și l-a asumat prea multă lume în România. El este un personaj exploziv și un personaj care, de foarte multe ori, hrănește partea asta de presă din ce în ce mai avidă după părțile astea, să zicem așa, scandaloase sau amuzante. Dar nu știu câtă lume se uită la treaba asta… Cât de profesionist este și cât de mult își dorește să facă meseria asta la un nivel cu adevărat înalt”, a declarat Tudor Chirilă într-un interviu pentru .

Tudor Chirilă, dezamăgit de direcția în care se îndreaptă fotbalul românesc

este de părere că fotbalul românesc a pierdut din vedere importanța academiilor și procesul de formare a tinerilor jucători. Ceea ce fratele său face la Dinamo poate reprezenta un exemplu pentru ceilalți și, totodată, un restart pentru tot mecanismul după care funcționează fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

„Faptul că el și-a asumat proiectul de la Dinamo, împreună cu Ionuț Lupescu și echipa de acolo, de a crește niște copii, este ceva ce România nu mai face de foarte mult timp, ceva ce s-a pierdut în România. Și dacă în 2026 nu înțelegem că fotbalul este despre pepiniere și că, în vreme ce Arsenal sau Manchester fac selecție din 10.000 sau 20.000 de copii, noi facem selecție din 300 sau 1.000, sau nici nu mai avem etapele astea de copii și juniori, de pitici, de toate etapele pe care trebuie să le parcurgă un copil ca să facă fotbal, e nasol. Și acolo suntem!”, a mai spus Tudor Chirilă.

ADVERTISEMENT

7.000 de euro este salariul lunar al lui Ionuț Chirilă la CS Dinamo.

Tudor Chirilă: „Râzi de faptul că un om a avut curaj”

După 14 etape disputate în Liga 2, CS Dinamo ocupă locul 21 din 22 de echipe, cu numai 8 puncte acumulate. Formația pregătită de Ionuț Chirilă a înregistrat două victorii, două egaluri și zece înfrângeri, având și cea mai slabă defensivă din campionat, cu 42 de goluri primite.

ADVERTISEMENT

Cel mai drastic eșec a venit pe 5 septembrie, când CS Dinamo a fost învinsă cu 0-8 de Unirea Slobozia. În ciuda rezultatelor, Tudor Chirilă consideră că , în contextul în care acesta și-a asumat o misiune dificilă: formarea unei noi generații de fotbaliști.

„Faptul că el intră în teren în Liga a 2-a cu niște copii de 16 ani, de 15 ani, care joacă cot la cot cu niște fotbaliști hârșâiți și în Liga Națională, unii dintre ei, și în Liga a 2-a… Este ceva ce mă întreb cine își asumă, ca să aibă și eșecurile de tip 8-0, 7-1, la care se râde. Dar râzi, de fapt, despre un om care își asumă cu curaj să crească o generație. Și faptul că cei care l-au adus acolo au înțeles proiectul ăsta așa mi se pare important. O să vedem ce se întâmplă”, a conchis Tudor Chirilă.