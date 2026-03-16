Sport

Play-off de poveste! Câți spectatori au fost în total la Universitatea Craiova – FC Argeș, Rapid – Dinamo și U – CFR

Prima etapă din play-off, din sezonul 2025-2026, a adus un număr impresionant de spectatori pe arenele unde s-au disputat cele 3 confruntări din SuperLiga.
Mihai Alecu
16.03.2026 | 22:37
ULTIMA ORĂ
Numărul de suporteri care a fost la meciurile din prima etapă de play-off
ADVERTISEMENT

Play-off-ul a început cu meciuri încinse, disputate până la ultimul fluier al arbitrului, iar suporterii au mers să-și susțină favoriții într-un număr foarte mare și cifrele oficiale dovedesc acest lucru.

Universitatea Craiova, susținută de aproape 15.000 de suporteri la duelul cu FC Argeș

Universitatea Craiova a deschis balul în play-off, cu un meci pe teren propriu ce părea, la prima vedere, unul care să-i aducă 3 puncte, conform calculelor hârtiei. Socotelile nu au fost însă respectate și FC Argeș a reușit să învingă în Bănie, 1-0, datorită unui gol venit de la Adel Bettaieb, în prima parte a confruntării.

ADVERTISEMENT

Pentru trupa condusă de Filipe Coelho a fost o susținere puternică, pe arena Ion Oblemenco fiind 14.611 spectatori, un număr important pentru fotbalul românesc. Totuși, suporterii olteni au devenit foarte exigenți și nu i-au iertat pe jucători pentru faptul că au pierdut, iar după fluierul final au existat huiduieli intense.

Sold out la Rapid – Dinamo

Cu mai multe ore înainte de meci, cei de la Rapid au anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru partida cu Dinamo au fost epuizate. Astfel, pe arena din Giulești s-au aflat 12.478 de spectatori, cifră în care sunt incluși și cei aproximativ 700 de suporteri ai formației alb-roșie.

ADVERTISEMENT
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus, 3-2, și astfel au urcat pe primul loc din SuperLiga. Meciul nu a fost însă lipsit de controverse, asta după ce oaspeții au contestat vehement golul 2 al giuleștenilor, fază la care au cerut fault în atac la un duel dintre Andrei Borza și Alexandru Musi, însă Istvan Kovacs a rămas impasibil.

FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii...
Digisport.ro
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
ADVERTISEMENT

Atmosferă incendiară în derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj

Prima rundă din play-off s-a terminat cu meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, de pe Cluj Arena, o confruntare care a produs spectacol total în sezonul regulat, atât pe teren, cât și în tribune. Această regulă s-a păstrat și pentru duelul disputat luni, la un nivel poate și mai ridicat în tribune. Derby-ul ardelean a adus pe stadion 20.155 de spectatori.

Scorul final a fost stabilit după un gol venit aproape de final, înscris de Mendy, iar astfel gazdele s-au impus, 2-1. După acest rezultat, diferența dintre primul loc, ocupat de Rapid, și poziția a 6-a, pe care este Dinamo, rămâne una care lasă șanse pentru orice echipă la câștigarea campionatului.

ADVERTISEMENT
Decizia surprinzătoare luată de Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid și mesajul...
Fanatik
Decizia surprinzătoare luată de Guardiola înainte de meciul cu Real Madrid și mesajul dur transmis: „Să stea acasă!”
Dezvăluiri despre ultima demisie din SuperLiga: „M-au rugat să mă mai gândesc. Nu...
Fanatik
Dezvăluiri despre ultima demisie din SuperLiga: „M-au rugat să mă mai gândesc. Nu am semnat nicio hârtie”. Are vreo legătură FCSB? Exclusiv
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de...
Fanatik
Cea mai frumoasă fată din lume s-a logodit la 20 de ani de la fotografia iconică: ”Da celui mai bun prieten”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
