Play-off de poveste! Câți spectatori au fost în total la Universitatea Craiova – FC Argeș, Rapid – Dinamo și U – CFR

Play-off-ul a început cu meciuri încinse, disputate până la ultimul fluier al arbitrului, iar suporterii au mers să-și susțină favoriții într-un număr foarte mare și cifrele oficiale dovedesc acest lucru.
Universitatea Craiova a deschis balul în play-off, cu un meci pe teren propriu ce părea, la prima vedere, unul care să-i aducă 3 puncte, conform calculelor hârtiei. Socotelile nu au fost însă respectate și FC Argeș a reușit să învingă în Bănie, 1-0, datorită unui gol venit de la Adel Bettaieb, în prima parte a confruntării.
Pentru trupa condusă de Filipe Coelho a fost o susținere puternică, pe arena Ion Oblemenco fiind 14.611 spectatori, un număr important pentru fotbalul românesc. Totuși, suporterii olteni au devenit foarte exigenți și nu i-au iertat pe jucători pentru faptul că au pierdut, iar după fluierul final au existat huiduieli intense.
Cu mai multe ore înainte de meci, cei de la Rapid au anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru partida cu Dinamo au fost epuizate. Astfel, pe arena din Giulești s-au aflat 12.478 de spectatori, cifră în care sunt incluși și cei aproximativ 700 de suporteri ai formației alb-roșie.
Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus, 3-2, și astfel au urcat pe primul loc din SuperLiga. Meciul nu a fost însă lipsit de controverse, asta după ce oaspeții au contestat vehement golul 2 al giuleștenilor, fază la care au cerut fault în atac la un duel dintre Andrei Borza și Alexandru Musi, însă Istvan Kovacs a rămas impasibil.
Prima rundă din play-off s-a terminat cu meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, de pe Cluj Arena, o confruntare care a produs spectacol total în sezonul regulat, atât pe teren, cât și în tribune. Această regulă s-a păstrat și pentru duelul disputat luni, la un nivel poate și mai ridicat în tribune. Derby-ul ardelean a adus pe stadion 20.155 de spectatori.
Scorul final a fost stabilit după un gol venit aproape de final, înscris de Mendy, iar astfel gazdele s-au impus, 2-1. După acest rezultat, diferența dintre primul loc, ocupat de Rapid, și poziția a 6-a, pe care este Dinamo, rămâne una care lasă șanse pentru orice echipă la câștigarea campionatului.