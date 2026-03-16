Play-off de poveste! Câți spectatori au fost în total la Universitatea Craiova – FC Argeș, Rapid – Dinamo și U – CFR

a început cu meciuri încinse, disputate până la ultimul fluier al arbitrului, iar suporterii au mers să-și susțină favoriții într-un număr foarte mare și cifrele oficiale dovedesc acest lucru.

Universitatea Craiova, susținută de aproape 15.000 de suporteri la duelul cu FC Argeș

Universitatea Craiova a deschis balul în play-off, cu un meci pe teren propriu ce părea, la prima vedere, unul care să-i aducă 3 puncte, conform calculelor hârtiei. Socotelile nu au fost însă respectate și FC Argeș a reușit să învingă în Bănie, 1-0, datorită unui gol venit de la Adel Bettaieb, în prima parte a confruntării.

Pentru trupa condusă de Filipe Coelho a fost o susținere puternică, pe arena Ion Oblemenco fiind 14.611 spectatori, un număr important pentru fotbalul românesc. Totuși, suporterii olteni au devenit foarte exigenți și nu i-au iertat pe jucători pentru faptul că au pierdut, iar după fluierul final au existat huiduieli intense.

Sold out la Rapid – Dinamo

Cu mai multe ore înainte de meci, cei de la Rapid au anunțat că toate biletele puse în vânzare pentru au fost epuizate. Astfel, pe arena din Giulești s-au aflat 12.478 de spectatori, cifră în care sunt incluși și cei aproximativ 700 de suporteri ai formației alb-roșie.

Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus, 3-2, și astfel au urcat pe primul loc din SuperLiga. Meciul nu a fost însă lipsit de controverse, asta după ce oaspeții au contestat vehement golul 2 al giuleștenilor, fază la care au cerut fault în atac la un duel dintre Andrei Borza și Alexandru Musi, însă Istvan Kovacs a rămas impasibil.

Atmosferă incendiară în derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj

Prima rundă din play-off s-a terminat cu meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj, de pe Cluj Arena, o confruntare care a produs spectacol total în sezonul regulat, atât pe teren, cât și în tribune. Această regulă s-a păstrat și pentru duelul disputat luni, la un nivel poate și mai ridicat în tribune. Derby-ul ardelean a adus pe stadion 20.155 de spectatori.

Scorul final a fost stabilit după un gol venit aproape de final, înscris de Mendy, iar astfel gazdele s-au impus, 2-1. După acest rezultat, diferența dintre primul loc, ocupat de Rapid, și poziția a 6-a, pe care este Dinamo, rămâne una care lasă șanse pentru orice echipă la câștigarea campionatului.