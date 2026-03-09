Sport

Play-off SuperLiga: clasament, program complet. Cu cine joacă U Craiova, Dinamo și Rapid în prima etapă! Când se dispută marile derby-uri

Cum arată tabloul play-off SuperLiga 2025-2026. Programul complet și clasament actualizat. Pe cine înfruntă în prima etapă rivalele la titlu U Craiova, Rapid sau CFR Cluj.
Iulian Stoica
09.03.2026 | 21:14
Playoff SuperLiga clasament program complet Cu cine joaca U Craiova Dinamo si Rapid in prima etapa Cand se disputa marile derbyuri
Play-off SuperLiga, program complet: cu cine joacă U Craiova, Rapid și Dinamo în prima etapă! Când se dispută meciurile. FOTO: Colaj Fanatik
FANATIK vă prezintă programul complet al play-off-ului din SuperLiga, sezonul 2025-2026. Tabloul celor mai bune 6 echipe ale sezonului regulat s-a definitivat după derby-ul CFR Cluj – Dinamo. Toate cele 6 formații știau că sunt calificate matematic în a doua parte a campionatului încă de la finalul rundei cu numărul 29. CFR Cluj o conduce detașat pe Dinamo, cu o repriză înainte de final, iar lucrurile se poate schimba doar în cazul în care „câinii” revin pe tabelă.

Play-off SuperLiga 2026: cu cine joacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo în prima etapă

Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au fost primele echipe care și-au asigurat prezența în play-off. În schimb, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș au parcurs o serie impresionantă în ultimele runde, au profitat de jocul rezultatelor și au obținut biletele pentru top 6 în penultima etapă a sezonului regulat.

Înainte de ultimul meci din sezonul regular, cel dintre CFR Cluj și Dinamo, U Craiova și Rapid aveau asigurate primele două poziții în clasament. În schimb celelalte formații au așteptat ca ierarhia finală să fie definitivată abia la finalul derby-ului din Gruia.

A 11-a ediţie de play-off în SuperLiga, prima fără FCSB

Aflată la a 11-a ediţie cu acest format de play-off, SuperLiga României a adus în față o premieră. FCSB, în ciuda nenumăratelor încercări, nu a reușit să își redreseze startul slab de la debutul sezonului regular și astfel că nu s-a clasat în top 6 la finalul primelor 30 de etape. Cum campioana lipsește de pentru prima oară, Universitatea Craiova și CFR Cluj au egalat borna de 10 calificări în play-off.

Universitatea Craiova, Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș sunt echipele ce vor lua startul noului campionat din SuperLiga. Oltenii pleacă din postura de lideri, însă celelalte urmăritoare din clasament pot profita de faptul că punctele au fost înjumătățite.

Confruntările din prima etapă a play-off-ului sunt foarte interesante, lupta la titlu fiind mai interesantă ca niciodată. Având în vedere echipele calificate, microbiștii din România, dacă CFR Cluj nu va pune mâna pe trofeu, vor cunoaște o campioană nouă pentru acest format la finalul partidelor ce se întind până în luna mai.

Clasament play-off SuperLiga 2026, după sezonul regulat

  1. U Craiova  – 30 puncte
  2. Rapid – 28 puncte
  3. Universitatea Cluj – 27 puncte
  4. CFR Cluj – 27 de puncte*
  5. Dinamo – 26 de puncte
  6. FC Argeș – 25 puncte

* a beneficiat de rotunjire

În prima etapă, ocupantele podiumului vor avea avantajul de a juca meciurile pe teren propriu. Nu mai puțin de două derby-uri vor avea loc în această rundă! Iată cum arată programul complet din prima etapă a play-off-ului:

Play-off SuperLiga, programul etapei 1, 14-15 martie

  • Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Rapid – Dinamo
  • U Cluj – CFR Cluj

Play-off SuperLiga, program complet. Ce meci poate decide titlul în ultima etapă

Dintre echipele calificate, Universitatea Craiova pare a fi favorita la trofeu. Oltenii trebuie să se teamă de Rapid și Dinamo dar și de echipele din Cluj. Aflată doar pentru a 2-a oară în play-off, FC Argeș este văzută cu ultima șansă la titlu. Cea mai performantă echipă în acest sistem este CFR Cluj, care a câștigat play-off-ul în 5 din cele 9 participări ale sale.

Play-off SuperLiga, program complet:

Etapa 1: 15-16 martie

  • Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Rapid – Dinamo
  • U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

  • Dinamo Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Rapid
  • FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

  • Universitatea Craiova – CFR Cluj
  • Rapid – U Cluj
  • FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

  • U Cluj – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Dinamo
  • Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

  • Universitatea Craiova – Rapid
  • Dinamo – U Cluj
  • FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

  • FC Argeș – Universitatea Craiova
  • Dinamo – Rapid
  • CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

  • Universitatea Craiova – Dinamo
  • Rapid – CFR Cluj
  • U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • U Cluj Rapid
  • Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

  • U Craiova – U Cluj
  • Dinamo – CFR Cluj
  • FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai

  • Rapid – U Craiova
  • U Cluj – Dinamo
  • CFR Cluj – FC Argeș
