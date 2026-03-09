Play-off SuperLiga: clasament, program complet. Cu cine joacă U Craiova, Dinamo și Rapid în prima etapă! Când se dispută marile derby-uri

ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă programul complet al play-off-ului din SuperLiga, sezonul 2025-2026. Tabloul celor mai bune 6 echipe ale sezonului regulat s-a definitivat după derby-ul CFR Cluj – Dinamo. Toate cele 6 formații știau că sunt calificate matematic în a doua parte a campionatului încă de la finalul rundei cu numărul 29. , cu o repriză înainte de final, iar lucrurile se poate schimba doar în cazul în care „câinii” revin pe tabelă.

Play-off SuperLiga 2026: cu cine joacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo în prima etapă

Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au fost primele echipe care și-au asigurat prezența în play-off. În schimb, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș au parcurs o serie impresionantă în ultimele runde, au profitat de jocul rezultatelor și au obținut biletele pentru top 6 în penultima etapă a sezonului regulat.

Înainte de ultimul meci din sezonul regular, cel dintre CFR Cluj și Dinamo, U Craiova și Rapid aveau asigurate primele două poziții în clasament. În schimb celelalte formații au așteptat ca ierarhia finală să fie definitivată abia la finalul derby-ului din Gruia.

A 11-a ediţie de play-off în SuperLiga, prima fără FCSB

Aflată la a 11-a ediţie cu acest format de play-off, SuperLiga României a adus în față o premieră. FCSB, în ciuda nenumăratelor încercări, nu a reușit să își redreseze startul slab de la debutul sezonului regular și astfel că . Cum campioana lipsește de pentru prima oară, Universitatea Craiova și CFR Cluj au egalat borna de 10 calificări în play-off.

Universitatea Craiova, Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș sunt echipele ce vor lua startul noului campionat din SuperLiga. Oltenii pleacă din postura de lideri, însă celelalte urmăritoare din clasament pot profita de faptul că punctele au fost înjumătățite.

Confruntările din prima etapă a play-off-ului sunt foarte interesante, lupta la titlu fiind mai interesantă ca niciodată. Având în vedere echipele calificate, microbiștii din România, dacă CFR Cluj nu va pune mâna pe trofeu, vor cunoaște o campioană nouă pentru acest format la finalul partidelor ce se întind până în luna mai.

Clasament play-off SuperLiga 2026, după sezonul regulat

U Craiova – 30 puncte Rapid – 28 puncte Universitatea Cluj – 27 puncte CFR Cluj – 27 de puncte* Dinamo – 26 de puncte FC Argeș – 25 puncte

* a beneficiat de rotunjire

În prima etapă, ocupantele podiumului vor avea avantajul de a juca meciurile pe teren propriu. Nu mai puțin de două derby-uri vor avea loc în această rundă! Iată cum arată programul complet din prima etapă a play-off-ului:

Play-off SuperLiga, programul etapei 1, 14-15 martie

Universitatea Craiova – FC Argeș

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

Play-off SuperLiga, program complet. Ce meci poate decide titlul în ultima etapă

Dintre echipele calificate, . Oltenii trebuie să se teamă de Rapid și Dinamo dar și de echipele din Cluj. Aflată doar pentru a 2-a oară în play-off, FC Argeș este văzută cu ultima șansă la titlu. Cea mai performantă echipă în acest sistem este CFR Cluj, care a câștigat play-off-ul în 5 din cele 9 participări ale sale.

Play-off SuperLiga, program complet:

Etapa 1: 15-16 martie

Universitatea Craiova – FC Argeș

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

FC Argeș – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

U Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai