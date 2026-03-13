Sport

Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. Universitatea Craiova – FC Argeș, live de la 20:30. Oltenii încep drumul către titlu pe teren propriu

Live blog play-off SuperLiga etapa 1: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciuri. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
FANATIK
13.03.2026 | 12:02
Playoff SuperLiga live blog etapa 1 Universitatea Craiova FC Arges live de la 2030 Oltenii incep drumul catre titlu pe teren propriu
ULTIMA ORĂ
SuperLiga: etapa 1 din play-off, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Fanii fotbalului din România au parte în sfârșit de play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Întrecerea finală între primele 6 clasate în sezonul regular începe vineri, 13 martie, cu duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 1 din play-off-ul SuperLigii

Componența play-off-ului și a play-out-ului s-a stabilit încă din etapa a 29-a a sezonului regular. Acum, primele 6 clasate: U Craiova, Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș vor concura pentru locurile care garantează prezența în cupele europene, dar mai ales pentru premiul suprem: titlul.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapei 1 din play-off-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de prima etapă din play-off-ul SuperLigii. Universitatea Craiova – FC Argeș deschide runda vineri, 13 martie, de la ora 20:30. Partida care încheie etapa este U Cluj – CFR Cluj, programată luni, 16 martie, ora 20:30. Iată programul complet:

Vineri, 13 martie

  • Ora 20:30: Universitatea Craiova – FC Argeș (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Sâmbătă, 14 martie

  • Ora 21:00: Rapid – Dinamo (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Luni, 16 martie

  • Ora 20:30: U Cluj – CFR Cluj (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Universitatea Craiova – FC Argeș

Oltenii încep play-off-ul pe teren propriu contra revelației FC Argeș. Deși este o partidă de play-off, în care joacă chiar liderul clasamentului, FRF a decis să facă modificări în program pentru a sprijini naționala lui Mircea Lucescu. Spectacolul nu va lipsi însă.

ADVERTISEMENT
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
Digi24.ro
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA

Rapid – Dinamo

Un nou episod din derby-urile Rapid – Dinamo. Ultima confruntare directă s-a consumat în etapa 28 din sezonul regular, iar giuleștenii s-au impus atunci cu 2-1. Rămâne de văzut dacă „câinii” își vor lua revanșa.

Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digisport.ro
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
ADVERTISEMENT

U Cluj – CFR Cluj

Un alt derby important, care ultima dată s-a lăsat cu mare scandal după fluierul final. „Feroviarii” au câștigat ultima confruntare cu scorul de 3-2 și vor să își continue acum seria de meciuri fără eșec, ajunsă momentan la borna 11.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din prima etapă de play-off din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

ADVERTISEMENT

Cum poți să vezi online prima etapă din play-off. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

  • Digi Online: accesibilă abonaților Digi.
  • PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.
  • Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 1 din play-off

După finalul sezonului regular, punctele se înjumătățesc. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea primei runde din play-off:

Clasament înainte de Play-off SuperLiga etapa 1 din sezonul 2025/2026

Cote și ponturi pariuri în etapa 1 din play-off-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-off. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru această rundă:

  • Universitatea Craiova – FC Argeș: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.40
  • Rapid – Dinamo: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.92
  • U Cluj – CFR Cluj: „X2” – cotă 1.44

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-off, cea cu numărul 2, se va desfășura în intervalul 19-21 martie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa viitoare:

  • Joi, 19 martie, ora 20:30: Dinamo – U Craiova
  • Vineri, 20 martie, ora 21:45: CFR Cluj – Rapid
  • Sâmbătă, 21 martie, ora 20:30: FC Argeș – U Cluj
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au...
Fanatik
Diana Şucu, replică devastatoare pentru contestatarii Rapidului: “Văd oameni prin studiouri care n-au făcut nimic, iau 100 de euro şi aruncă lături în munca unui om”
Jucătorul U21 care a impresionat în SuperLiga a început negocierile: „Mi-au propus un...
Fanatik
Jucătorul U21 care a impresionat în SuperLiga a început negocierile: „Mi-au propus un contract”
Ilie Dumitrescu, fascinat de ce a reușit Mirel Rădoi: „Cel mai înalt nivel!...
Fanatik
Ilie Dumitrescu, fascinat de ce a reușit Mirel Rădoi: „Cel mai înalt nivel! N-am văzut de mulți ani”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scos din sărite de fanii bucureșteni, Nicolae Ceaușescu a ordonat demolarea unui stadion...
iamsport.ro
Scos din sărite de fanii bucureșteni, Nicolae Ceaușescu a ordonat demolarea unui stadion din Capitală: 'De mâine îl radeți pe ăsta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!