Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. Universitatea Craiova – FC Argeș, live de la 20:30. Oltenii încep drumul către titlu pe teren propriu

ADVERTISEMENT

Fanii fotbalului din România au parte în sfârșit de play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Întrecerea finală între primele 6 clasate în sezonul regular începe vineri, 13 martie, cu duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 1 din play-off-ul SuperLigii

Componența play-off-ului și a play-out-ului s-a stabilit încă din . Acum, primele 6 clasate: U Craiova, Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș vor concura pentru locurile care garantează prezența în cupele europene, dar mai ales pentru premiul suprem: titlul.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapei 1 din play-off-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de prima etapă din play-off-ul SuperLigii. Partida care încheie etapa este U Cluj – CFR Cluj, programată luni, 16 martie, ora 20:30. Iată programul complet:

Vineri, 13 martie

Ora 20:30: Universitatea Craiova – FC Argeș (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Sâmbătă, 14 martie

Ora 21:00: Rapid – Dinamo (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Luni, 16 martie

Ora 20:30: U Cluj – CFR Cluj (Prima Sport 1, Digi Sport 1)

Universitatea Craiova – FC Argeș

Oltenii încep play-off-ul pe teren propriu contra revelației FC Argeș. Deși este o partidă de play-off, în care joacă chiar liderul clasamentului, . Spectacolul nu va lipsi însă.

ADVERTISEMENT

Rapid – Dinamo

Un nou episod din derby-urile Rapid – Dinamo. Ultima confruntare directă s-a consumat în etapa 28 din sezonul regular, iar giuleștenii s-au impus atunci cu 2-1. Rămâne de văzut dacă „câinii” își vor lua revanșa.

ADVERTISEMENT

U Cluj – CFR Cluj

Un alt derby important, care ultima dată . „Feroviarii” au câștigat ultima confruntare cu scorul de 3-2 și vor să își continue acum seria de meciuri fără eșec, ajunsă momentan la borna 11.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din prima etapă de play-off din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

ADVERTISEMENT

Cum poți să vezi online prima etapă din play-off. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 1 din play-off

După finalul sezonului regular, punctele se înjumătățesc. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea primei runde din play-off:

Cote și ponturi pariuri în etapa 1 din play-off-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-off. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru această rundă:

Universitatea Craiova – FC Argeș: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.40

Rapid – Dinamo: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.92

U Cluj – CFR Cluj: „X2” – cotă 1.44

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-off, cea cu numărul 2, se va desfășura în intervalul 19-21 martie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa viitoare: