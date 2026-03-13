Play-off SuperLiga, live blog etapa 1. Universitatea Craiova – FC Argeș, live de la 20:30. Oltenii încep drumul către titlu pe teren propriu

Fanii fotbalului din România au parte în sfârșit de play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Întrecerea finală între primele 6 clasate în sezonul regular începe vineri, 13 martie, cu duelul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Componența play-off-ului și a play-out-ului s-a stabilit încă din etapa a 29-a a sezonului regular. Acum, primele 6 clasate: U Craiova, Rapid, U Cluj, CFR Cluj, Dinamo și FC Argeș vor concura pentru locurile care garantează prezența în cupele europene, dar mai ales pentru premiul suprem: titlul.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de prima etapă din play-off-ul SuperLigii. Universitatea Craiova – FC Argeș deschide runda vineri, 13 martie, de la ora 20:30. Partida care încheie etapa este U Cluj – CFR Cluj, programată luni, 16 martie, ora 20:30. Iată programul complet:
Vineri, 13 martie
Sâmbătă, 14 martie
Luni, 16 martie
Oltenii încep play-off-ul pe teren propriu contra revelației FC Argeș. Deși este o partidă de play-off, în care joacă chiar liderul clasamentului, FRF a decis să facă modificări în program pentru a sprijini naționala lui Mircea Lucescu. Spectacolul nu va lipsi însă.
Un nou episod din derby-urile Rapid – Dinamo. Ultima confruntare directă s-a consumat în etapa 28 din sezonul regular, iar giuleștenii s-au impus atunci cu 2-1. Rămâne de văzut dacă „câinii” își vor lua revanșa.
Un alt derby important, care ultima dată s-a lăsat cu mare scandal după fluierul final. „Feroviarii” au câștigat ultima confruntare cu scorul de 3-2 și vor să își continue acum seria de meciuri fără eșec, ajunsă momentan la borna 11.
Toate meciurile din prima etapă de play-off din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.
Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
După finalul sezonului regular, punctele se înjumătățesc. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea primei runde din play-off:
FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-off. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru această rundă:
Următoarea rundă din play-off, cea cu numărul 2, se va desfășura în intervalul 19-21 martie. Iată ce meciuri se vor juca în etapa viitoare: