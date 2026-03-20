Play-off SuperLiga, live blog etapa 2. Când se joacă cele mai tari meciuri ale acestei runde

Fanii fotbalului din România au parte în sfârșit de play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Întrecerea finală între primele 6 clasate în sezonul regular a început vineri, 13 martie, când s-a dat startul primei etape. Este timpul acum pentru cea de-a doua etapă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Rezultate complete din etapa 2 din play-off-ul SuperLigii

Play-off-ul a început „incendiar” cu rezultatele înregistrate în prima etapă. Lupta la titlu are noi calcule acum, după ce granzii precum Universitatea Craiova, CFR Cluj, dar și Dinamo au cedat în prima rundă. Totul se poate modifica din nou după această etapă cu numărul 2.

Surpriza etapei a fost, fără discuții, Ulterior, oltenii coborând pe a 3-a poziție după victoria lui U Cluj cu 2-1 în fața rivalilor CFR Cluj.

Meciurile etapei 2 din play-off-ul SuperLigii – detalii și scoruri finale

FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a doua etapă din play-off-ul SuperLigii. Dinamo – U Craiova deschide runda joi, 19 martie, de la ora 20:30. Partida care încheie etapa este FC Argeș – U Cluj, programată sâmbătă, 21 martie, ora 20:30. Iată programul complet:

Joi, 19 martie

Ora 20:30: Dinamo – U Craiova 0-1 (Etim 45+2)

Vineri, 20 martie

Ora 21:45: CFR Cluj – Rapid (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 21 martie

Ora 20:30: FC Argeș – U Cluj (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Dinamo a avut șansa să reintre în lupta la titlu, după ce a jucat o repriză întreagă în superioritate numerică împotriva Universității Craiova, însă ofensiva „câinilor” a lăsat de dorit. Formația antrenată de Kopic a ajuns astfel la a cincea înfrângere consecutivă, iar situația începe să devină delicată chiar și pentru un loc de cupă europeană. Oltenii au rezistat eroic, în ciuda greșelii impardonabile a căpitanului Nicușor Bancu, și continuă să se lupte pentru campionat.

CFR Cluj – Rapid

Un alt derby între două echipe care au propus mereu meciuri cu multe goluri. „Giuleștenii” sunt fără victorie în Gruia de mult timp, iar . Revine trupa lui Pancu după eșecul cu U Cluj sau mai bifează unul?

FC Argeș – U Cluj

Duelul celor două revelații din acest play-off. Piteștenii vor să lege un nou succes răsunător, însă . Rămâne de văzut cine își va adjudeca toate cele 3 puncte.

Cine transmite la TV SuperLiga

Toate meciurile din a doua etapă de play-off din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.

Cum poți să vezi online prima etapă din play-off. Cum vizionează românii din diaspora

Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:

Digi Online: accesibilă abonaților Digi.

PrimaPlay: o platformă ce necesită și ea abonare și care difuzează online canalele Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.

Clasament SuperLiga la startul etapei 2 din play-off

După finalul primei etape, clasamentul a suferit modificări importante. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a doua runde din play-off:

Cote și ponturi pariuri în etapa 2 din play-off-ul SuperLigii

FANATIK vine din nou în ajutorul celor care vor să realizeze bilete la pariuri cu ocazia acestei etape din play-off. Iată câteva pronosticuri pe care le puteți avea în seamă pentru runda a doua:

CFR Cluj – Rapid: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.87

FC Argeș – U Cluj: „X2” – cotă 1.44

Jovo Lukic marchează în FC Argeș – U Cluj – cotă 4.30

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Următoarea rundă din play-off, cea cu numărul 3, se va desfășura în intervalul 4-6 aprilie, întrucât va urma perioada alocată barajelor echipelor naționale pentru calificarea la Campionatul Mondial. Iată ce meciuri se vor juca în etapa viitoare:

Sâmbătă, 4 aprilie

Ora 19:30: FC Argeș – Dinamo

Sâmbătă, 5 aprilie

Ora 20:30: Rapid – U Cluj

Duminică, 6 aprilie