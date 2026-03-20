Play-off SuperLiga, live blog etapa 2. Când se joacă cele mai tari meciuri ale acestei runde

Fanii fotbalului din România au parte în sfârșit de play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Întrecerea finală între primele 6 clasate în sezonul regular a început vineri, 13 martie, când s-a dat startul primei etape. Este timpul acum pentru cea de-a doua etapă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Play-off-ul a început „incendiar” cu rezultatele înregistrate în prima etapă. Lupta la titlu are noi calcule acum, după ce granzii precum Universitatea Craiova, CFR Cluj, dar și Dinamo au cedat în prima rundă. Totul se poate modifica din nou după această etapă cu numărul 2.
Surpriza etapei a fost, fără discuții, victoria lui FC Argeș pe terenul Universității Craiova cu 1-0. Ulterior, grație succesului cu 3-2 în fața lui Dinamo, Rapid a urcat pe primul loc cu 31 de puncte, oltenii coborând pe a 3-a poziție după victoria lui U Cluj cu 2-1 în fața rivalilor CFR Cluj.
FANATIK îți aduce toate detaliile legate de a doua etapă din play-off-ul SuperLigii. Dinamo – U Craiova deschide runda joi, 19 martie, de la ora 20:30. Partida care încheie etapa este FC Argeș – U Cluj, programată sâmbătă, 21 martie, ora 20:30. Iată programul complet:
Dinamo a avut șansa să reintre în lupta la titlu, după ce a jucat o repriză întreagă în superioritate numerică împotriva Universității Craiova, însă ofensiva „câinilor” a lăsat de dorit. Formația antrenată de Kopic a ajuns astfel la a cincea înfrângere consecutivă, iar situația începe să devină delicată chiar și pentru un loc de cupă europeană. Oltenii au rezistat eroic, în ciuda greșelii impardonabile a căpitanului Nicușor Bancu, și continuă să se lupte pentru campionat.
Un alt derby între două echipe care au propus mereu meciuri cu multe goluri. „Giuleștenii” sunt fără victorie în Gruia de mult timp, iar fotbaliștii lui Costel Gâlcă vor să rupă acest „blestem”. Revine trupa lui Pancu după eșecul cu U Cluj sau mai bifează unul?
Duelul celor două revelații din acest play-off. Piteștenii vor să lege un nou succes răsunător, însă ardelenii vin cu un atac de temut. Rămâne de văzut cine își va adjudeca toate cele 3 puncte.
Toate meciurile din a doua etapă de play-off din SuperLiga pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, care dețin dreptul de a transmite prima ligă din România.
Partidele din SuperLiga pot fi urmărite, de asemenea, și online în România. Variantele de live stream sunt următoarele:
Românii din diaspora pot apela și ei la platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (conținutul poate fi urmărit doar prin date mobile sau cu VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor, indiferent de providerul de internet.
După finalul primei etape, clasamentul a suferit modificări importante. Suspansul crește din nou, iar fiecare meci devine crucial pentru toate echipele. Iată clasamentul înaintea celei de-a doua runde din play-off:
Următoarea rundă din play-off, cea cu numărul 3, se va desfășura în intervalul 4-6 aprilie, întrucât va urma perioada alocată barajelor echipelor naționale pentru calificarea la Campionatul Mondial. Iată ce meciuri se vor juca în etapa viitoare:
