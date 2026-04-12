Play-off SuperLiga, live blog etapa 4. CFR Cluj – Dinamo deschide runda la ora 21:00. Echipele de start

Etapa cu numărul 4 din play-off-ul SuperLigii se va disputa în primele zile de Paște și aduce trei dueluri interesante, capul de afiș fiind, fără doar și poate, duelul primelor două clasate, U Cluj și U Craiova.

Au fost anunțate echipele de start la CFR Cluj – Dinamo, primul meci al etapei a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Derby-ul din Gruia este programat să înceapă la ora 21:00:

CFR Cluj : M. Popa – Kun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic, Keita – Cordea, Aliev, Korenica; Rezerve : Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Perianu, Deac, Păun, Fica, Șfaiț, Kamara, Biliboc; Antrenor : Daniel Pancu

Dinamo : Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Mazilu, Al. Pop, Karamoko; Rezerve : Epassy, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Pușcaș, Țicu, Armstrong, Giuwu; Antrenor : Zeljko Kopic

Play-off SuperLiga, rezultate complete din etapa 4

Se menține egalitatea la vârful SuperLigii și după etapa a patra? Sau una dintre U Cluj și U Craiova reușește să se desprindă? Câștigă Dinamo primul meci din play-off și rupe o serie de nouă înfrângeri consecutive pe terenul lui CFR Cluj? Își împacă Rapid suporterii cu care a intrat în conflict la finalul derby-ului cu Dinamo? Toate răspunsurile ne vor fi oferite de rezultatele din etapa 4 de play-off care se desfășoară pe 12 și 13 aprilie.

Meciurile etapei 4 din play-off, SuperLiga – detalii și scoruri finale

Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 4 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se joacă duminică, în prima zi de Paște, la Cluj, între CFR și Dinamo. Iar în a doua zi de Paște avem derby-ul „vulturilor” și pe cel al „studenților”.

Duminică, 12 aprilie 2026

ora 21:00 CFR Cluj – Dinamo

Luni, 13 aprilie

ora 18:30 Rapid – FC Arges

ora 20:00 U Cluj – U Craiova

CFR Cluj – Dinamo

După un parcurs incredibil cu Pancu la timonă, 11 victorii consecutive pe finalul sezonului regular, CFR Cluj a dat de greu în play-off. E drept, calificarea în top 6 era un vis frumos la instalarea lui Daniel Pancu. Dar clujenii s-au adunat și au reușit ceea ce mulți au numit imposibil. Însă, în faza play-off-ului, CFR a pierdut două din cele trei etape disputate. Ambele în deplasare, pe terenurile celor două Universități care conduc SuperLiga. La Cluj, U s-a impus cu 2-1, revenind de la 0-1, în prima rundă, iar la Craiova oltenii au câștigat cu 2-0 în weekendul trecut. Între cele două înfrângeri, CFR Cluj a învins în derby-ul feroviar cu Rapid, 1-0 în Gruia.

Dinamo este ultima în play-off și singura echipă care nu a câștigat niciun meci. În prima etapă, În următoarea partidă, Dinamo a cedat la Craiova, 0-1, deși a avut un om în plus timp de o repriză, după prostia căpitanului oltean Nicușor Bancu, eliminat pentru a doua oară într-un meci cu Dinamo în acest sezon. Iar în weekendul trecut, Dinamo a obținut primul punct din play-off, după 1-1 la FC Argeș, grație golului egalizator al lui Gnahore.

Rapid – FC Arges

Derby-ul „Vulturilor” din play-off, Rapid – FC Argeș, se joacă luni, de la 18:30. Ambele formații au început cu o victorie, dar n-au mai câștigat în următoarele două runde. Rapid s-a impus cu 3-2 în fața lui Dinamo, pentru ca apoi să piardă cu cele două formații din Cluj. CFR s-a impus 1-0 în Gruia, iar U a întors în Giulești de la 0-1, pentru 2-1 final, prin dubla lui Oucasse Mendy.

FC Argeș a reușit surpriza în prima rundă de play-off, câștigând cu 1-0 pe „Ion Oblemenco” în fața unei Craiove ce se afla pe primul loc al clasamentului. În etapa a doua, piteștenii nu au făcut fața celeilalte Universități, cea din Cluj, și au pierdut 0-1. Iar în weekendul precedent, FC Argeș – Dinamo s-a terminat 1-1, după ce gazdele deschiseseră scorul prin Matos, din penalty.

U Cluj – U Craiova

Fie și doar privind clasamentul, U Cluj – U Craiova este meciul mult așteptat al rundei. Distanțate la 5 puncte de urmăritoare în fruntea SuperLigii, Craiova are avantajul clasării pe primul loc în sezonul regular, dar oricare dintre cele două se impune luni, de la 21:30, va lua o opțiune importantă pentru titlu, chiar dacă rămân încă șase etape. U Cluj e singura formație din play-off cu parcurs perfect, 2-1 cu CFR Cluj, 1-0 cu FC Argeș și 2-1 cu Rapid. Mai mult, a revenit în ambele meciuri în care a fost condusă.

Oltenii au „făcut un duș rece” cu FC Argeș, 0-1 acasă în prima rundă. Dar și-au revenit rapid. Două victorii la zero, 1-0 la Dinamo și 2-0 cu CFR Cluj, iar acum U Craiova este la egalitate de puncte, 36, cu U Cluj. Iar în cazul în care se termină play-off-ul așa, formația antrenată de Filipe Coelho va aduce primul titlu în Bănie după 35 de ani, pentru că primul criteriu de departajare e poziția ocupată la finalul sezonului regular.

Cine transmite la TV SuperLiga

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa 4 a play-off-ului de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 4 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.

PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

Clasament SuperLiga la startul etapei 4 din play-off

După trei etape jucate în play-off, U Craiova și U Cluj ocupă primele două poziții ale clasamentului, la egalitate de puncte (36). Podiumul e completat de Rapid, cu 31 de puncte. CFR Cluj (30 puncte), FC Argeș (29) și Dinamo (27) încheie top 6. Doar CFR Cluj a beneficiat de rotunjirea punctelor la intrarea în play-off.

Vă reamintim criteriile de departajare pentru stabilirea clasamentului SuperLigii la finalul sezonului:

Rotunjirea punctelor; Numărul de puncte de la finalul sezonului regulat; Rezultate directe în play-off; Golaverajul în meciurile directe din play-off; Numărul mai mare de goluri marcate în meciurile directe din play-off; Golaverajul mai bun în toate meciurile jucate în sezonul regulat și play-off / play-out; Numărul mai mare de goluri marcate în toate meciurile, adică sezonul regulat plus play-off / play-out; Dacă toate criteriile de mai sus nu pot duce la departajarea echipelor, atunci se va disputa un meci de baraj.

Cote și ponturi pariuri în etapa 4 de play-off

Primele nouă meciuri din play-off au adus un singur rezultat de egalitate, cel dintre FC Argeș și Dinamo, în runda precedentă. Tot la capitolul statistică, trebuie precizat că prima etapă a fost cea mai generoasă în goluri, 9 marcate în cele trei jocuri, dintre care două au fost GG3+. La polul opus, etapa a doua a adus trei rezultate de 1-0. Iar în weekendul trecut, am avut două GG-uri, două „sub 2,5 goluri” și un singur GG3+.

Statistica meciurilor înainte de etapa 4 de play-off

CFR Cluj – Dinamo, primul meci al rundei, are toate premisele unui succes al gazdelor, dacă privim istoria, dar și forma recentă. CFR-ul are victorii pe linie acasă începând cu finalul lui noiembrie 2025. De atunci, au fost 8 jocuri în Gruia, în campionat, pe care trupa antrenată de Daniel Pancu le-a câștigat. De partea cealaltă, Dinamo a luat un singur punct din cele mai recente 4 deplasări, pe cel din urmă cu o săptămână, pe terenul lui FC Argeș. Mai mult, în duelurile directe, CFR Cluj s-a impus de nouă ori consecutiv în Gruia. Pare misiune imposibilă, deci, pentru Dinamo.

Rapid – FC Argeș se anunță interesant nu doar pe teren, ci și la pariuri. Giuleștenii au câștigat ambele directe din sezonul regular cu același scor, 2-0. Însă, în Cupa României, FC Argeș s-a impus cu 2-1 în grupă, rezultat care a contribuit decisiv la eliminarea Rapidului din competiție. Ambele meciuri de acasă ale echipei pregătită de Costel Gâlcă s-au terminat GG3+, cu răsturnări de scor. În schimb, FC Argeș are cea mai mică medie de goluri (la egalitate cu U Craiova), doar 1,33 pe meci.

Spectacolul n-ar trebui, însă, să lipsească de la U Cluj – U Craiova, două formații lăudate pentru jocul prestat. Și cotate ca principale candidate la câștigarea campionatului. Va fi un meci cu multă presiune, miză mare pentru ambele formații, oricare dintre ele putând să se desprindă în frunte. Clujenii au câștigat tot până acum și sunt într-o formă de zile mari. Oltenii n-au primit gol în ultimele două partide. În sezonul regular, gazdele s-au impus în Bănie cu 2-1, iar pe Cluj Arena s-au anihilat reciproc, terminând la egalitate, 0-0. De altfel, cel mai recent succes al Craiovei pe terenul lui U Cluj datează din 2014! De atunci, au mai fost doar 5 partide directe, dintre care patru remize (trei cu 1-1) și un succes al gazdelor în play-off-ul sezonului trecut.

Pronosticuri etapa 4 play-off

Iată ce pronosticuri puteți încerca la pariuri pe meciurile din etapa 4 de play-off:

„1X și sub 3,5 goluri” la CFR Cluj – Dinamo, cotă 1,70

„sub 2,5 goluri” la Rapid – FC Argeș, cotă 1,67

„X2 și sub 3,5 goluri” la U Cluj – U Craiova, cotă 1,83

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Cea de-a cincea etapă din play-off se va desfășura în intervalul 17-19 aprilie, de vineri până duminică, urmând ca meciurile să se joace în fiecare zi, precedate de dueluri din play-out.

Vineri, 17 aprilie 2026

ora 20:30 FC Argeș – CFR Cluj

Sâmbătă, 18 aprilie

ora 21:00 Dinamo – U Cluj

Duminică, 19 aprilie