Play-off SuperLiga, live blog etapa 5. FC Argeș – CFR Cluj, ora 20:30. Programul complet și televizările

ADVERTISEMENT

Play-off-ul SuperLigii a ajuns la etapa cu numărul 5, care se va disputa în weekendul 17-19 aprilie. Noi dueluri interesante sunt gata să încânte microbiștii din România, capul de afiș fiind, fără doar și poate, duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu toate detaliile despre această rundă.

Play-off SuperLiga, rezultate complete din etapa 5

U Cluj a preluat șefia clasamentului după victoria cu 4-0 în fața lui U Craiova etapa trecută. Ardelenii au luat o opțiune serioasă la titlu, însă clasamentul se poate modifica din nou. Rămâne de văzut cine se va menține pe podium, dar și cine va reuși să recupereze distanța de pe ultimele locuri astfel încât să ajungă măcar în cupele europene. Sezonul merge, ușor, ușor către final, iar fiecare punct contează.

ADVERTISEMENT

Meciurile etapei 5 din play-off, SuperLiga – detalii și scoruri finale

Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 5 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se dispută vineri, 17 aprilie, în timp ce ultima se va juca duminică, 19 aprilie. Iată programul etapei a 5-a:

Vineri, 17 aprilie 2026

Ora 20:30: FC Argeș – CFR Cluj

Sâmbătă, 18 aprilie

Ora 21:00: Dinamo – U Cluj

Duminică, 19 aprilie

Ora 21:00: U Craiova – Rapid

FC Argeș – CFR Cluj

, însă chiar și așa a fost un adversar incomod pentru celelalte formații din play-off. Piteștenii vor să dea lovitura pe teren propriu cu CFR Cluj, însă și ardelenii au motive serioase să lupte.

ADVERTISEMENT

Dinamo – U Cluj

Duelul „fraților”. Dinamo nu a câștigat niciun meci până acum în play-off, uitând chiar gustul victoriei în campionat. „Câinii” au o nouă șansă la meciul cu U Cluj, însă trupa lui Cristiano Bergodi se află într-o formă de zile mari.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – Rapid

Meciul care trage cortina peste această rundă. Oltenii vor să spele din etapa precedentă și dau peste un alt adversar rănit de ultimele rezultate. Rămâne de văzut dacă formația din Bănie își revine sau giuleștenii vor fi cei care vor da o adevărată lovitură pe „Oblemenco”.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV SuperLiga

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa 5 a play-off-ului de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 5 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.

PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

ADVERTISEMENT

Clasament SuperLiga la startul etapei 5 din play-off

CFR Cluj este singura formație din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctelor. Ardelenii ocupă locul 4, cu 31 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului, rivala din oraș U Cluj. Iată cum arată ierarhia completă înainte de meciurile din etapa 5:

Cote și ponturi pariuri în etapa 5 de play-off

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 5 din play-off. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a SuperLigii:

FC Argeș – CFR Cluj: „X2” / cotă 1.38

Dinamo – U Cluj: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.80

U Craiova – Rapid: „1 solist” / cotă 2.05

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Cea de-a șasea etapă din play-off, care marchează startul returului, se va desfășura în intervalul 25-27 aprilie, de sâmbătă până luni, urmând ca meciurile să se joace în fiecare zi, precedate de dueluri din play-out. Iată programul complet:

Sâmbătă, 25 aprilie

CFR Cluj – U Cluj

Duminică, 26 aprilie

Dinamo – Rapid

Luni, 27 aprilie