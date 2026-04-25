Play-off SuperLiga, live blog etapa 6. CFR Cluj – U Cluj deschide returul. Derby-ul Ardealului se joacă de la 20:30. Înlocuire de ultim moment în primul 11 al echipei lui Cristiano Bergodi

Play-off-ul SuperLigii a ajuns la etapa cu numărul 6, cea care reprezintă startul returului. Lupta pentru titlu se încinge, iar locurile pentru cupele europene sunt vânate de fiecare formație. Este o rundă cu noi meciuri tari, care vor spori sau reduce speranțele echipelor cu ambiții. Rămâi pe site pentru a fi la curent cu toate detaliile despre partidele programate.
Golgheterul Jovo Lukic nu va începe meciul cu CFR Cluj. Atacantul bosniac a fost scos din echipa de start cu puțin timp înaintea fluierului de start. Fotbalistul trimis de Cristiano Bergodi în teren din primul minut este Andrei Gheorghiță.
Daniel Pancu și Cristiano Bergodi și-au ales formulele de start pentru derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Iată cine sunt jucătorii pe care cei doi antrenori se vor baza încă din primul minut:
Duel extrem de disputat la vârful play-off-ului între U Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe cu același punctaj după primele 5 runde. Ardelenii vor începe returul cu un derby contra rivalei locale, CFR Cluj, meci ce se anunță unul spectaculos. Următoarea partidă intensă este cel dintre rivalele bucureștene: Dinamo, cea care a obținut prima victorie din acest play-off acasă cu U Cluj, primește de data aceasta vizita Rapidului. FC Argeș va încerca să uite de eliminarea din semifinalele Cupei și să o împiedice, acasă, pe U Craiova.
Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 6 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se dispută sâmbătă, 25 aprilie, în timp ce ultima se va juca luni, 27 aprilie. Iată programul etapei a 6-a:
Sâmbătă, 25 aprilie
Duminică, 26 aprilie
Luni, 27 aprilie
Un nou episod al confruntărilor dintre cele două mari echipe ale Clujului. CFR, fosta campioană a României, nu abandonează lupta pentru titlu și va opune rezistență. U Cluj, în schimb, traversează un sezon foarte bun și vrea cel puțin un trofeu, fiind calificată și în finala Cupei.
Un nou derby bucureștean plin de istorie, tradiții și orgolii. Dinamo a dat primul semn de revenire după un lung „somn” și vrea să îi creeze Rapidului un nou șoc după rezultatele modeste obținute recent. Rămâne de văzut dacă giuleștenii pot obține toate cele 3 puncte și să se repună pe picioare.
FC Argeș a șocat lumea fotbalului românesc cu victoria din prima etapă a play-off-ului pe „Oblemenco”. Rămâne de văzut dacă elevii lui Bogdan Andone mai pot obține un succes sau dacă oltenii și-au învățat lecția și vor pleca de la Mioveni cu toate punctele.
Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa 6 a play-off-ului de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.
Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:
Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.
CFR Cluj este singura formație din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctelor. Ardelenii ocupă locul 3, cu 34 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului, rivala din oraș U Cluj. Iată cum arată ierarhia completă înainte de meciurile din etapa 6:
Cea de-a șaptea etapă din play-off se va desfășura în intervalul 2-4 mai, de sâmbătă până luni, urmând ca meciurile să se joace în fiecare zi, precedate de dueluri din play-out. Iată programul complet:
Sâmbătă, 2 mai
Duminică, 3 mai
Luni, 4 mai