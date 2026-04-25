Play-off SuperLiga, live blog etapa 6. CFR Cluj – U Cluj deschide returul. Derby-ul Ardealului se joacă de la 20:30. Înlocuire de ultim moment în primul 11 al echipei lui Cristiano Bergodi

Live blog play-off SuperLiga, etapa 6. Află totul despre: program complet, rezultate în timp real, marcatori, clasament actualizat și reacții după meciurile din lupta la titlu și pentru cupele europene.
25.04.2026 | 20:17
Play-Off SuperLiga, etapa 6: CFR Cluj - U Cluj, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Play-off-ul SuperLigii a ajuns la etapa cu numărul 6, cea care reprezintă startul returului. Lupta pentru titlu se încinge, iar locurile pentru cupele europene sunt vânate de fiecare formație. Este o rundă cu noi meciuri tari, care vor spori sau reduce speranțele echipelor cu ambiții. Rămâi pe site pentru a fi la curent cu toate detaliile despre partidele programate.

UPDATE: Andrei Gheorghiță intră în echipa de strat în locul lui Jovo Lukic

Golgheterul Jovo Lukic nu va începe meciul cu CFR Cluj. Atacantul bosniac a fost scos din echipa de start cu puțin timp înaintea fluierului de start. Fotbalistul trimis de Cristiano Bergodi în teren din primul minut este Andrei Gheorghiță.

UPDATE: Echipele de start de la CFR Cluj – U Cluj

Daniel Pancu și Cristiano Bergodi și-au ales formulele de start pentru derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Iată cine sunt jucătorii pe care cei doi antrenori se vor baza încă din primul minut:

  • CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, T. Keita – Korenica, Păun, Biliboc – Alibek Aliev. Rezerve: Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, Djokovic, Perianu, Deac, Fică, Cordea, Sfaiț, Gligor, Zahovic. 
  • U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Mendy, Bic, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, Cosa, Stanojev, Capradossi, M. Silva, Codrea, Murgia, Pall, Nistor, Fabry, Gheorghiță, A. Trică.

Play-off SuperLiga, rezultate complete din etapa 6

Duel extrem de disputat la vârful play-off-ului între U Cluj și Universitatea Craiova, cele două echipe cu același punctaj după primele 5 runde. Ardelenii vor începe returul cu un derby contra rivalei locale, CFR Cluj, meci ce se anunță unul spectaculos. Următoarea partidă intensă este cel dintre rivalele bucureștene: Dinamo, cea care a obținut prima victorie din acest play-off acasă cu U Cluj, primește de data aceasta vizita Rapidului. FC Argeș va încerca să uite de eliminarea din semifinalele Cupei și să o împiedice, acasă, pe U Craiova.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

Meciurile etapei 6 din play-off, SuperLiga – detalii și scoruri finale

Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 6 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se dispută sâmbătă, 25 aprilie, în timp ce ultima se va juca luni, 27 aprilie. Iată programul etapei a 6-a:

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digisport.ro
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran

Sâmbătă, 25 aprilie

  • Ora 20:30: CFR Cluj – U Cluj

Duminică, 26 aprilie

  • Ora 21:00: Dinamo – Rapid

Luni, 27 aprilie

  • Ora 20:30: FC Argeș – U Craiova

CFR Cluj – U Cluj

Un nou episod al confruntărilor dintre cele două mari echipe ale Clujului. CFR, fosta campioană a României, nu abandonează lupta pentru titlu și va opune rezistență. U Cluj, în schimb, traversează un sezon foarte bun și vrea cel puțin un trofeu, fiind calificată și în finala Cupei.

Dinamo – Rapid

Un nou derby bucureștean plin de istorie, tradiții și orgolii. Dinamo a dat primul semn de revenire după un lung „somn” și vrea să îi creeze Rapidului un nou șoc după rezultatele modeste obținute recent. Rămâne de văzut dacă giuleștenii pot obține toate cele 3 puncte și să se repună pe picioare.

FC Argeș – U Craiova

FC Argeș a șocat lumea fotbalului românesc cu victoria din prima etapă a play-off-ului pe „Oblemenco”. Rămâne de văzut dacă elevii lui Bogdan Andone mai pot obține un succes sau dacă oltenii și-au învățat lecția și vor pleca de la Mioveni cu toate punctele.

Cine transmite la TV SuperLiga

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa 6 a play-off-ului de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 6 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

  • Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.
  • PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.
  • Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

Clasament SuperLiga la startul etapei 6 din play-off

CFR Cluj este singura formație din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctelor. Ardelenii ocupă locul 3, cu 34 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului, rivala din oraș U Cluj. Iată cum arată ierarhia completă înainte de meciurile din etapa 6:

Play-Out SuperLiga etapa 5 live video clasament play-out SuperLiga

Cote și ponturi pariuri în etapa 6 de play-off

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 6 din play-off. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a SuperLigii:

  • CFR Cluj – U Cluj: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 1.87
  • Dinamo – Rapid: „1X” / cotă 1.30
  • FC Argeș – U Craiova: „2 solist” / cotă 2.00

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Cea de-a șaptea etapă din play-off se va desfășura în intervalul 2-4 mai, de sâmbătă până luni, urmând ca meciurile să se joace în fiecare zi, precedate de dueluri din play-out. Iată programul complet:

Sâmbătă, 2 mai

  • Ora 20:30: U Cluj – FC Argeș

Duminică, 3 mai

  • Ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Luni, 4 mai

  • Ora 20:30: Rapid – CFR Cluj
Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Victorie uriașă pentru Tottenham! Drăgușin,...
Fanatik
Premier League, etapa 34, în direct pe Voyo! Victorie uriașă pentru Tottenham! Drăgușin, introdus pe teren în prelungiri. Acum se joacă Arsenal – Newcastle
PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Cum arată...
Fanatik
PAOK Salonic – OFI Creta, live video în finala Cupei Greciei. Cum arată echipele de start!
Marius Măldărășanu a cerut falimentul lui Hermannstadt! Cum explică antrenorul decizia: „Aşa au...
Fanatik
Marius Măldărășanu a cerut falimentul lui Hermannstadt! Cum explică antrenorul decizia: „Aşa au făcut şi ei!”. Exclusiv
