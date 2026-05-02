Play-off SuperLiga, live blog etapa 7. Cum arată echipele de start de la U Cluj – FC Argeș

Etapa cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigii este pe cale să înceapă. Toate formațiile din top 6 luptă pentru o clasare cât mai bună, în contextul în care nu mai puțin de patru echipe vor reprezenta România în cupele europene în sezonul viitor. Care sunt principalele favorite la titlu și ce cluburi au dreptul de participare în competițiile continentale.

Cristiano Bergodi și Bogdan Andone și-au ales echipele de start pentru confruntarea dintre U Cluj și FC Argeș. Iată cine sunt jucătorii pe care cei doi antrenori se vor baza încă din primul minut:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Capradossi, Coubiș, Chipciu – Bic, Drammeh, Nistor – Stanojev, A. Trică, Mendy. Rezerve: Lefter, Cosa, Pall, M. Silva, Postolachi, Macalou, Fabry, L. Cristea, Codrea, Murgia, El Sawy, G. Simion, Gheorghiță, Murgia.

FC Argeș: Căbuz – Oancea, Sadriu, Tudose, Borța – Rață, Sierra, Rădescu – Matos, Brobbey, Bettaieb. Rezerve: C. Straton, L. Crăciun, Manole, Tofan, Borța, Briceag, Blagaic, Dimu, Idowu, M. Marin, Garutti, Seto, Y. Pîrvu.

Play-off SuperLiga, cursa pentru titlu continuă

Duel extrem de disputat la vârful play-off-ului, între Universitatea Craiova și U Cluj, cele două echipe fiind despărțite de doar trei puncte după primele 6 etape disputate. Ardelenii vor deschide runda a 7-a împotriva celor de la FC Argeș, meci ce se anunță spectaculos. Următoarea partidă intensă este cea dintre Universitatea Craiova și Dinamo, „câinii” dorind să răzbune eliminarea din Cupa României. Ultimul, dar nu cel din urmă, meci este cel dintre Rapid și CFR Cluj, giuleștenii dorind să urce din nou pe un loc de cupă europeană. De menționat este faptul că .

Meciurile etapei 7 din play-off, SuperLiga – detalii și program

Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 7 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se dispută sâmbătă, 2 mai, în timp ce ultima se va juca luni, 4 mai. Iată programul complet al rundei cu numărul 7 din SuperLiga:

Sâmbătă, 2 mai

Ora 20:30: U Cluj – FC Argeș

Duminică, 3 mai

Ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo

Luni, 4 mai

Ora 20:30: Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Duelul dintre U Cluj și FC Argeș ajunge la episodul cu numărul 5 din actualul sezon. Dacă în sezonul regular cele două formații și-au împărțit punctele, situația s-a schimbat în a 2-a parte a stagiunii. În runda a 2-a din play-off, ardelenii s-au impus după un gafă de proporții a lui Căbuz, portarul dând peste minge în propriul careu. Totodată, elevii lui

Universitatea Craiova – Dinamo

Ca în duelul menționat mai sus, . Universitatea Craiova are avantajul terenului propriu, însă presiunea atinge cote înalte, în contextul în care oltenii sunt principalii favoriți la titlu. De cealaltă parte, „câinii” au nevoie de un rezultat bun pentru a spera în continuare la cupele europene.

Rapid – CFR Cluj

O miză importantă are și ultimul meci al etapei cu numărul 7 din play-off. Rapid este fără victorie de cinci meciuri și a pierdut locul patru în clasament după înfrângerea cu Dinamo. De cealaltă parte, CFR Cluj are o formă de invidiat, iar cu ajutorul unor rezultate favorabile ar putea urca chiar pe locul secund în ierarhie la finalul acestei etape.

Cine transmite la TV SuperLiga

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa 7 a play-off-ului de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 7 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.

PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

Clasament SuperLiga la startul etapei 7 din play-off

CFR Cluj este singura formație din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctelor. Ardelenii ocupă locul 3, cu 37 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului, Universitatea Craiova, și la doar două de rivala din oraș, Universitatea Cluj. Iată cum arată ierarhia completă înainte de meciurile din etapa 7:

Cote și ponturi pariuri în etapa 7 de play-off

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 7 din play-off. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a SuperLigii:

U Cluj – FC Argeș: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.12

Universitatea Craiova – Dinamo: „1X” / cotă 1.25

Rapid – CFR Cluj: „1 solist” / cotă 2.57

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Cea de-a opta etapă din play-off se va desfășura în intervalul 8-10 mai, de vineri până duminică, urmând ca meciurile să se joace în fiecare zi, precedate de dueluri din play-out. Iată programul complet:

Vineri, 8 mai

Ora 21:00: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 9 mai

Ora 21:00: U Cluj – Rapid

Duminică, 10 mai