U Cluj – Rapid 0-0, acum. Meciul care poate încurca toate calculele din play-off

U Cluj și Rapid se duelează sâmbătă seară de la ora 21:00 în etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii. Meciul este unul crucial pentru ambele echipe: „șepcile roșii” au mare nevoie de victorie pentru a se apropia la doar un punct de liderul Universitatea Craiova cu doar două runde rămase de disputat, în vreme ce gruparea din Giulești se află în luptă acerbă cu Dinamo pentru poziția a patra, cea care în principiu ar urma să ducă la finala barajului pentru Conference League.

U Cluj – Rapid 0-0

Min. 1: A început partida!

U Cluj (4-1-2-3): Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, M. Gomes – Codrea – Nistor, Bic – Macalou, Postolachi, Stanojev; Rezerve: Gertmonas, Coșa, Coubiș, Chipciu, G. Simion, Murgia, Drammeh, Pall, A. Gheorghiță, O. Mendy, A. Trică, J. Lukic; Absenți: El Sawy (fără drept de joc), Chinteș (accidentat); Antrenor: Cristiano Bergodi

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Ciobotariu, Kramer, Sălceanu – Moruțan, K. Keita, Christensen – Hazrollaj, Burmaz, D. Paraschiv; Rezerve: Briciu, Șimonia, D. Todoran, M. Costache, Borza, C. Grameni, A. Pîrvu, A. Grosu, E. Koljic; Absenți: Pașcanu (suspendat), Bolgado, C. Gheorghe, Iliev, Cr. Manea, Petrila, Vulturar, Mendes (accidentați), Al. Dobre (problemă medicală); Antrenor: Costel Gâlcă

Play-off SuperLiga, etapa 8. Noi meciuri de foc

Etapa a 8-a din play-off-ul SuperLigii a început vineri, 8 mai, cu Lupta pentru titlu, dar și pentru cupele europene, a intrat deja pe ultima sută de metri, iar fiecare punct este extrem de prețios. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea scorurile înregistrate, schimbările de clasament, dar și cele mai tari reacții după meciuri.

Duel extrem de disputat la vârful play-off-ului, între Universitatea Craiova și U Cluj, cele două echipe fiind despărțite de doar trei puncte după primele 7 etape disputate și care . Oltenii încep runda a 8-a cu o deplasare contra lui CFR Cluj, echipa aflată într-o formă de zile mari, dar zdruncinată de . Cealaltă formație clujeană, „U”, primește vizita alb-vișiniilor de la Rapid, în timp ce Dinamo va juca acasă cu FC Argeș.

Meciurile etapei 8 din play-off, SuperLiga – detalii și program

Nu pierde niciun detaliu, nicio informație despre meciurile din etapa 8 de play-off. FANATIK te ține la curent cu tot ceea ce ar trebui să știi despre jocurile rundei. Prima partidă se dispută vineri, 8 mai, în timp ce ultima se va juca duminică, 10 mai. Iată programul complet al rundei cu numărul 8 din SuperLiga:

Vineri, 8 mai

Ora 21:00: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Sâmbătă, 9 mai

Ora 21:00: U Cluj – Rapid

Duminică, 10 mai

Ora 19:00: Dinamo – FC Argeș

CFR Cluj – U Craiova

Ardelenii sunt în cursa pentru titlu, însă focusul lor principal este clasarea finală pe unul dintre locurile care garantează participarea în preliminariile cupelor europene. Oltenii vin după o victorie la limită cu Dinamo și vor face tot posibilul să câștige marele trofeu în acest sezon. Rămâne de văzut cine se va impune.

U Cluj – Rapid

U Cluj este și ea în cursa pentru titlu, primul din istoria ei. Rapid a avut un nou play-off dezamăgitor în acest sezon, iar situația arată dezolant la echipa pregătită de Costel Gâlcă. Rămâne de văzut dacă Cristiano Bergodi îi va aplica un nou eșec fostei sale echipe.

Dinamo – FC Argeș

Dinamo luptă la rândul său pentru cupele europene, în timp ce FC Argeș nu are acest drept. din sezonul următor, astfel că suportul acestora poate scădea fix când echipa are cea mai mare nevoie de ei.

Cine transmite la TV SuperLiga

Ca de obicei, toate cele trei meciuri din etapa a 8-a din play-off-ul de SuperLiga se pot vedea la tv pe posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 în transmisiune directă.

Etapa 8 din play-off, live stream. Cum vizionează online românii din diaspora

Meciurile din SuperLiga sunt transmise și live stream. Iar microbiștii care preferă varianta aceasta online au la dispoziție trei variante:

Digi Online: platforma dedicată abonaților Digi.

PrimaPlay: platforma trustului care deține posturile Prima Sport.

Orange TV Go: variantă pentru abonații Orange, care pot urmări Prima Sport live stream.

Românii din diaspora pot folosi platformele de streaming amintite. Digi Online poate fi accesată doar cu IP de România (date mobile sau VPN), în timp ce PrimaPlay și Orange TV Go transmit internațional abonaților lor.

Clasament SuperLiga la startul etapei 8 din play-off

CFR Cluj este singura formație din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctelor. Ardelenii ocupă locul 3, cu 40 de puncte, la 5 puncte în spatele liderului, Universitatea Craiova, și la doar două de rivala din oraș, Universitatea Cluj. Iată cum arată ierarhia completă înainte de meciurile din etapa 8:

Cote și ponturi pariuri în etapa 8 de play-off

FANATIK vine în sprijinul pariorilor care vor să alcătuiască bilete inspirate cu ocazia etapei cu numărul 8 din play-off. Iată ce selecții puteți avea în vedere la meciurile din această rundă a SuperLigii:

CFR Cluj – Universitatea Craiova: „ambele echipe marchează: Da” / cotă 2.00

U Cluj – Rapid: „1 solist” / cotă 1.83

Dinamo – FC Argeș: „1X” / cotă 1.17

Programul următoarei etape din play-off-ul SuperLigii

Cea de-a noua etapă din play-off se va desfășura la finalul săptămânii 11-17 mai. Iată programul complet al penultimei runde din play-off-ul actualului sezon din SuperLiga: