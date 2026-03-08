Sport

Play-out SuperLiga: clasament, program complet. Cu cine joacă FCSB, UTA Arad și Botoșani în prima etapă! Cine retrogradează și cine merge la baraj

Cum arată tabloul play-out SuperLiga 2025-2026. Programul complet și clasament actualizat. Cine retrogradează și cine merge la baraj. Toate rundele din acest sezon
Alex Bodnariu
08.03.2026 | 16:30
Playout SuperLiga clasament program complet Cu cine joaca FCSB UTA Arad si Botosani in prima etapa Cine retrogradeaza si cine merge la baraj
breaking news
Play-out SuperLiga 2025: Meciuri tari încă din prima rundă. Cu cine joacă FCSB
ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă programul complet al play-out-ului din SuperLiga pentru sezonul 2025-2026. După disputarea meciurilor din sezonul regulat, s-a stabilit configurația finală a celor zece echipe care vor lupta pentru menținerea în prima ligă și pentru locul de baraj de Conference League.

Play-out SuperLiga 2025: Meciuri tari încă din prima rundă. Cu cine joacă FCSB

Clasamentul final al sezonului regulat a trimis în play-out echipele clasate între locurile 7 și 16. Astfel, FCSB, campioana ultimilor doi ani, pornește din poziția de lider al acestei grupe, urmată de UTA Arad și FC Botoșani. În partea inferioară a clasamentului se află Unirea Slobozia, FC Hermannstadt și Metaloglobus București, formații care vor avea o misiune dificilă în lupta pentru salvare.

ADVERTISEMENT

Clasamentul complet al play-out-ului din SuperLiga României a fost stabilit după duelul dintre Oțelul Galați și FC Hermannstadt. A fost singura partidă din ultima etapă care mai putea modifica configurația finală. Acum lucrurile sunt clare și se știe cum va arăta fiecare rundă din play-out.

În play-out se vor disputa nouă etape. Primele două clasate vor merge la barajul pentru cupele europene, acolo unde câștigătoarea va întâlni locul 3 din play-off pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League. La polul opus, ultimele două echipe vor retrograda direct în Liga 2, iar formațiile de pe locurile 7 și 8 vor disputa baraje de menținere cu echipe din eșalonul secund.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Clasament play-out după sezonul regulat

  1. FCSB – 23 puncte
  2. UTA Arad – 22 puncte*
  3. FC Botoșani – 21 puncte
  4. Oțelul Galați – 21 puncte*
  5. Farul Constanța – 19 puncte*
  6. Petrolul Ploiești – 16 puncte
  7. Csikszereda Miercurea Ciuc – 16 puncte
  8. Unirea Slobozia – 12 puncte* – mai are de jucat un meci cu FC Argeș
  9. FC Hermannstadt – 12 puncte*
  10. Metaloglobus București – 6 puncte

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctelor.

La fel ca în fiecare sezon, formațiile mai bine clasate vor avea avantajul terenului propriu în primele runde.

Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la...
Digisport.ro
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a zăpăcit”
ADVERTISEMENT

Programul complet al play-out-ului din SuperLiga

Etapa 1 (14-15 martie)

  • FCSB – Metaloglobus București
  • UTA Arad – FC Hermannstadt
  • FC Botoșani – Unirea Slobozia
  • Oțelul Galați – Csikszereda
  • Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Etapa 2 (21-22 martie)

  • FCSB – UTA Arad
  • FC Hermannstadt – FC Botoșani
  • Unirea Slobozia – Oțelul Galați
  • Csikszereda – Farul Constanța
  • Metaloglobus București – Petrolul Ploiești

Etapa 3 (4-5 aprilie)

  • FC Botoșani – FCSB
  • UTA Arad – Metaloglobus București
  • Oțelul Galați – FC Hermannstadt
  • Farul Constanța – Unirea Slobozia
  • Petrolul Ploiești – Csikszereda

Etapa 4 (11-12 aprilie)

  • FCSB – Oțelul Galați
  • UTA Arad – FC Botoșani
  • FC Hermannstadt – Farul Constanța
  • Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești
  • Metaloglobus București – Csikszereda

Etapa 5 (18-19 aprilie)

  • Farul Constanța – FCSB
  • Oțelul Galați – UTA Arad
  • FC Botoșani – Metaloglobus București
  • Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt
  • Csikszereda – Unirea Slobozia

Etapa 6 (25-26 aprilie)

  • FCSB – Petrolul Ploiești
  • UTA Arad – Farul Constanța
  • FC Botoșani – Oțelul Galați
  • FC Hermannstadt – Csikszereda
  • Metaloglobus București – Unirea Slobozia

Etapa 7 (2-3 mai)

  • Csikszereda – FCSB
  • Petrolul Ploiești – UTA Arad
  • Farul Constanța – FC Botoșani
  • Unirea Slobozia – Oțelul Galați
  • FC Hermannstadt – Metaloglobus București

Etapa 8 (9-10 mai)

ADVERTISEMENT
  • FCSB – Unirea Slobozia
  • UTA Arad – Csikszereda
  • FC Botoșani – Petrolul Ploiești
  • Oțelul Galați – Farul Constanța
  • Metaloglobus București – FC Hermannstadt

Etapa 9 (16-17 mai)

  • FC Hermannstadt – FCSB
  • Unirea Slobozia – UTA Arad
  • Csikszereda – FC Botoșani
  • Petrolul Ploiești – Oțelul Galați
  • Farul Constanța – Metaloglobus București

Play-out-ul se anunță extrem de echilibrat în acest sezon. Diferențele dintre echipe sunt mici, iar câteva rezultate pot schimba radical situația în clasament. FCSB pornește cu prima șansă pentru locurile de baraj european, iar lupta pentru salvarea de la retrogradare se anunță una dramatică.

  • 23 mai este data la care va avea loc turul barajului promovare/retrogradare din SuperLiga
  • 31 mai este data la care va avea loc returul barajului promovare/retrogradare din SuperLiga
Antrenor bombă pentru Gigi Becali la FCSB. Exclusiv
Fanatik
Antrenor bombă pentru Gigi Becali la FCSB. Exclusiv
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de...
Fanatik
Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”
Rapid – Universitatea Craiova, live video în etapa 30 din SuperLiga. Anunț de...
Fanatik
Rapid – Universitatea Craiova, live video în etapa 30 din SuperLiga. Anunț de ultimă oră făcut de giuleșteni. „Să vadă toți oltenii”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când...
iamsport.ro
GATA! Șumudică pleacă de la Al-Okhdood! Ce le-a reproșat antrenorul șefilor și când se va face anunțul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!