Play-out SuperLiga: clasament, program complet. Cu cine joacă FCSB, UTA Arad și Botoșani în prima etapă! Cine retrogradează și cine merge la baraj

FANATIK vă prezintă programul complet al play-out-ului din SuperLiga pentru sezonul 2025-2026. După disputarea meciurilor din sezonul regulat, s-a stabilit configurația finală a celor zece echipe care vor lupta pentru menținerea în prima ligă și pentru locul de baraj de Conference League.

Play-out SuperLiga 2025: Meciuri tari încă din prima rundă. Cu cine joacă FCSB

Clasamentul final al sezonului regulat a trimis în play-out echipele clasate între locurile 7 și 16. Astfel, urmată de UTA Arad și FC Botoșani. În partea inferioară a clasamentului se află Unirea Slobozia, FC Hermannstadt și Metaloglobus București, formații care vor avea o misiune dificilă în lupta pentru salvare.

ului din SuperLiga României a fost stabilit după duelul dintre Oțelul Galați și FC Hermannstadt. A fost singura partidă din ultima etapă care mai putea modifica configurația finală. Acum lucrurile sunt clare și se știe cum va arăta fiecare rundă din play-out.

În play-out se vor disputa nouă etape. Primele două clasate vor merge la barajul pentru cupele europene, acolo unde câștigătoarea va întâlni locul 3 din play-off pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League. La polul opus, ultimele două echipe vor retrograda direct în Liga 2, iar formațiile de pe locurile 7 și 8 vor disputa baraje de menținere cu echipe din eșalonul secund.

Clasament play-out după sezonul regulat

FCSB – 23 puncte UTA Arad – 22 puncte* FC Botoșani – 21 puncte Oțelul Galați – 21 puncte* Farul Constanța – 19 puncte* Petrolul Ploiești – 16 puncte Csikszereda Miercurea Ciuc – 16 puncte Unirea Slobozia – 12 puncte* – mai are de jucat un meci cu FC Argeș FC Hermannstadt – 12 puncte* Metaloglobus București – 6 puncte

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctelor.

La fel ca în fiecare sezon, formațiile mai bine clasate vor avea avantajul terenului propriu în primele runde.

Programul complet al play-out-ului din SuperLiga

Etapa 1 (14-15 martie)

FCSB – Metaloglobus București

UTA Arad – FC Hermannstadt

FC Botoșani – Unirea Slobozia

Oțelul Galați – Csikszereda

Farul Constanța – Petrolul Ploiești

Etapa 2 (21-22 martie)

FCSB – UTA Arad

FC Hermannstadt – FC Botoșani

Unirea Slobozia – Oțelul Galați

Csikszereda – Farul Constanța

Metaloglobus București – Petrolul Ploiești

Etapa 3 (4-5 aprilie)

FC Botoșani – FCSB

UTA Arad – Metaloglobus București

Oțelul Galați – FC Hermannstadt

Farul Constanța – Unirea Slobozia

Petrolul Ploiești – Csikszereda

Etapa 4 (11-12 aprilie)

FCSB – Oțelul Galați

UTA Arad – FC Botoșani

FC Hermannstadt – Farul Constanța

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Metaloglobus București – Csikszereda

Etapa 5 (18-19 aprilie)

Farul Constanța – FCSB

Oțelul Galați – UTA Arad

FC Botoșani – Metaloglobus București

Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt

Csikszereda – Unirea Slobozia

Etapa 6 (25-26 aprilie)

FCSB – Petrolul Ploiești

UTA Arad – Farul Constanța

FC Botoșani – Oțelul Galați

FC Hermannstadt – Csikszereda

Metaloglobus București – Unirea Slobozia

Etapa 7 (2-3 mai)

Csikszereda – FCSB

Petrolul Ploiești – UTA Arad

Farul Constanța – FC Botoșani

Unirea Slobozia – Oțelul Galați

FC Hermannstadt – Metaloglobus București

Etapa 8 (9-10 mai)

FCSB – Unirea Slobozia

UTA Arad – Csikszereda

FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Oțelul Galați – Farul Constanța

Metaloglobus București – FC Hermannstadt

Etapa 9 (16-17 mai)

FC Hermannstadt – FCSB

Unirea Slobozia – UTA Arad

Csikszereda – FC Botoșani

Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

Farul Constanța – Metaloglobus București

Play-out-ul se anunță extrem de echilibrat în acest sezon. Diferențele dintre echipe sunt mici, iar câteva rezultate pot schimba radical situația în clasament. FCSB pornește cu prima șansă pentru locurile de baraj european, iar lupta pentru salvarea de la retrogradare se anunță una dramatică.