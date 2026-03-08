Play-out SuperLiga: clasament, program complet. Cu cine joacă FCSB, UTA Arad și Botoșani în prima etapă! Cine retrogradează și cine merge la baraj

FANATIK vă prezintă programul complet al play-out-ului din SuperLiga pentru sezonul 2025-2026. După disputarea meciurilor din sezonul regulat, s-a stabilit configurația finală a celor zece echipe care vor lupta pentru menținerea în prima ligă și pentru locul de baraj de Conference League.
Clasamentul final al sezonului regulat a trimis în play-out echipele clasate între locurile 7 și 16. Astfel, FCSB, campioana ultimilor doi ani, pornește din poziția de lider al acestei grupe, urmată de UTA Arad și FC Botoșani. În partea inferioară a clasamentului se află Unirea Slobozia, FC Hermannstadt și Metaloglobus București, formații care vor avea o misiune dificilă în lupta pentru salvare.
Clasamentul complet al play-out-ului din SuperLiga României a fost stabilit după duelul dintre Oțelul Galați și FC Hermannstadt. A fost singura partidă din ultima etapă care mai putea modifica configurația finală. Acum lucrurile sunt clare și se știe cum va arăta fiecare rundă din play-out.
În play-out se vor disputa nouă etape. Primele două clasate vor merge la barajul pentru cupele europene, acolo unde câștigătoarea va întâlni locul 3 din play-off pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League. La polul opus, ultimele două echipe vor retrograda direct în Liga 2, iar formațiile de pe locurile 7 și 8 vor disputa baraje de menținere cu echipe din eșalonul secund.
*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctelor.
La fel ca în fiecare sezon, formațiile mai bine clasate vor avea avantajul terenului propriu în primele runde.
Etapa 1 (14-15 martie)
Etapa 2 (21-22 martie)
Etapa 3 (4-5 aprilie)
Etapa 4 (11-12 aprilie)
Etapa 5 (18-19 aprilie)
Etapa 6 (25-26 aprilie)
Etapa 7 (2-3 mai)
Etapa 8 (9-10 mai)
Etapa 9 (16-17 mai)
Play-out-ul se anunță extrem de echilibrat în acest sezon. Diferențele dintre echipe sunt mici, iar câteva rezultate pot schimba radical situația în clasament. FCSB pornește cu prima șansă pentru locurile de baraj european, iar lupta pentru salvarea de la retrogradare se anunță una dramatică.